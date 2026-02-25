Vigyázzon, csalók vernék át a Magyar Államkincstár nevében! Erre figyeljen!

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Új e-mailes átverés terjed.
Az Infostart arról ír, hogy
csalók a Magyar Államkincstár nevében számlakivonat letöltésének ürügyével e-mail üzenetekben keresik az ügyfeleket.
A MÁK közölte: soha nem keresi ügyfeleit a csaló e-mailben szereplő céllal. Kérik, ha valaki mégis rákattintott a kártékony linkre, azt azonnal jelezze a Kincstár felé.
A Kincstár számlakivonatot nem e-mailben küldött linkben, hanem kizárólag a levél mellékleteként, jelszóval védett PDF fájlban küld ügyfelei részére – szögezi le közleményében a MÁK.
Az üzenetben szereplő link nem a MÁK-tól származik, a linkre való kattintással automatikusan letöltődik egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl
– írják.
A MÁK kéri ügyfeleit, hogy bánjanak körültekintően az ismeretlen forrásból származó üzenetekkel. A Magyar Államkincstár e-mail útján számlakivonatot kizárólag csatolt, jelszóval védett PDF fájlban küld. Ha valaki mégis rákattintott a linkre, úgy a fájlt el kell távolítani az eszközről, valamint kérik, hogy
a letöltés tényét mielőbb jelentse a MÁK telefonos ügyfélszolgálatán a 1811-es telefonszámon,
vagy személyesen a Kincstár bármely ügyfélszolgálatán – tudjuk meg.
Nyitókép: Róka László/ MTI/MTVA