Vigyázzon, csalók vernék át a Magyar Államkincstár nevében! Erre figyeljen!

Az üzenetben szereplő link nem a MÁK-tól származik, a linkre való kattintással automatikusan letöltődik egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl

– írják.

A MÁK kéri ügyfeleit, hogy bánjanak körültekintően az ismeretlen forrásból származó üzenetekkel. A Magyar Államkincstár e-mail útján számlakivonatot kizárólag csatolt, jelszóval védett PDF fájlban küld. Ha valaki mégis rákattintott a linkre, úgy a fájlt el kell távolítani az eszközről, valamint kérik, hogy

a letöltés tényét mielőbb jelentse a MÁK telefonos ügyfélszolgálatán a 1811-es telefonszámon,

vagy személyesen a Kincstár bármely ügyfélszolgálatán – tudjuk meg.