Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar államkincstár üzenet csalás e-mail

Vigyázzon, csalók vernék át a Magyar Államkincstár nevében! Erre figyeljen!

2026. február 25. 06:16

Új e-mailes átverés terjed.

2026. február 25. 06:16
null

Az Infostart arról ír, hogy 

csalók a Magyar Államkincstár nevében számlakivonat letöltésének ürügyével e-mail üzenetekben keresik az ügyfeleket.

 A MÁK közölte: soha nem keresi ügyfeleit a csaló e-mailben szereplő céllal. Kérik, ha valaki mégis rákattintott a kártékony linkre, azt azonnal jelezze a Kincstár felé.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Kincstár számlakivonatot nem e-mailben küldött linkben, hanem kizárólag a levél mellékleteként, jelszóval védett PDF fájlban küld ügyfelei részére – szögezi le közleményében a MÁK. 

Az üzenetben szereplő link nem a MÁK-tól származik, a linkre való kattintással automatikusan letöltődik egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl 

– írják.

A MÁK kéri ügyfeleit, hogy bánjanak körültekintően az ismeretlen forrásból származó üzenetekkel. A Magyar Államkincstár e-mail útján számlakivonatot kizárólag csatolt, jelszóval védett PDF fájlban küld. Ha valaki mégis rákattintott a linkre, úgy a fájlt el kell távolítani az eszközről, valamint kérik, hogy 

a letöltés tényét mielőbb jelentse a MÁK telefonos ügyfélszolgálatán a 1811-es telefonszámon, 

vagy személyesen a Kincstár bármely ügyfélszolgálatán – tudjuk meg.

Nyitókép: Róka László/ MTI/MTVA

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!