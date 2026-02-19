Lenyűgözte a világot a csárdáshangulat, kiderült, miért kellett lépnie Magyarországnak

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Magyarország és Szlovákia is leállította Ukrajna dízelellátását, miután az ukránok politikai okokból nem indítják újra a hazánkat kőolajjal ellátó Barátság vezetéket.

A hír kapcsán egy érdekes elméletet mutatott be Deák Dániel a Facebook-oldalán. „Az elmúlt napokban mindkét országban látogatást tett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, akinek Orbán Viktor egy térképen magyarázott hosszasan valamit. A mai bejelentés után már lehet sejteni, hogy mi lehetett a téma: vélhetően a mostani magyar és szlovák válaszlépés az ukrán zsarolásra,

amit jelek szerint az amerikaiak sem elleneznek, ugyanis maga az amerikai elnök is többször kifejezte már nemtetszését az ukrán elnök viselkedése kapcsán”

– állapította meg a politológus. „Így a mai magyar és szlovák válaszlépés ügyében az amerikaiaktól biztosan nem fog Zelenszkij segítséget kapni”.

„A magyar kormány azt is világossá tette: ha az ukránok tovább eszkalálják a helyzetet, az áramellátás leállítása is sorra kerülhet” – szögezte le Deák Dániel.