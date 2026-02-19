Ft
02. 19.
csütörtök
Lenyűgözte a világot a csárdáshangulat, kiderült, miért kellett lépnie Magyarországnak

2026. február 19. 05:21

Olyan ajándékot kaptunk Kazahsztánból, amire sokáig emlékezni fogunk. Ütemtervet kér Zelenszkijtől a Barátság kőolajvezeték ügyében. Ez lehet az ukránok következő húzása. Ezek voltak a szerdai nap legolvasottabb hírei a Mandineren.

2026. február 19. 05:21
null

Bár nem volt műkorcsolyázónk a téli olimpia női mezőnyében, a kazah Sofia Samodelkina mégis varázsolt egy kis magyaros hangulatot a jégre: a ruháján a piros-fehér-zöld színek köszöntek vissza, a rövidprogramjához pedig egy magyar csárdást választott zenének. Samodelkina az olasz zeneszerző, Vittorio Monti feldolgozására mutatta be előadását, amire 68,74 pontot kapott, s ezzel a 12. helyen áll.

Cikkében a Magyar Nemzet kiemeli: Samodelkina Moszkvában született, orosz apa és kazah anya gyermeke. 2024-ig oroszként versenyzett, majd kazah színekre váltott, többek között azért is, hogy részt vehessen az olimpián. 

Nincs menekvés: kilenc vármegyénket temeti be a hó

Szerdán a Dunántúlon még előfordulhat kisebb havazás, néhol ónos eső. Napközben már mindenütt csökken a felhőzet, változóan felhős, napos idő ígérkezik, és a térségbe nem érkezik számottevő csapadék. Az ország délnyugati harmadának kivételével többfelé élénk, helyenként erős nyugatias szélre lehet számítani, a hőmérséklet reggel -1, délután pedig 8 fok körül alakulhat – írta meg az Időkép.

Csütörtöktől még egyszer határozottan visszatér a tél, és Győr Moson Sopron, Vas, Veszprém, Komárom Esztergom, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Borsod Abaúj Zemplén, valamint Szabolcs Szatmár Bereg vármegyében is jó eséllyel számottevő havazásra lehet készülni.

Az Európai Bizottság ütemtervet követel Ukrajnától a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szakaszának helyreállításáról, ahelyett, hogy megvédené a kárt szenvedő uniós országokat – számolt be a Sky News.

A brüsszeli testület szóvivője közölte: folyamatos kapcsolatban állnak az ukrán hatóságokkal a javítási munkálatok ütemezésével kapcsolatban.

Az ukrán külügyminisztérium közlése szerint a vezetékrendszer január 27. óta szünetel a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába.

Robert Fico szlovák miniszterelnök azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan halogatja a vezeték újraindítását, hogy zsarolja Magyarországot az ukrán EU-csatlakozás ügyében. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter szintén úgy nyilatkozott: politikai okok állhatnak a tranzit újraindításának elmaradása mögött.

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Magyarország és Szlovákia is leállította Ukrajna dízelellátását, miután az ukránok politikai okokból nem indítják újra a hazánkat kőolajjal ellátó Barátság vezetéket.

A hír kapcsán egy érdekes elméletet mutatott be Deák Dániel a Facebook-oldalán. „Az elmúlt napokban mindkét országban látogatást tett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, akinek Orbán Viktor egy térképen magyarázott hosszasan valamit. A mai bejelentés után már lehet sejteni, hogy mi lehetett a téma: vélhetően a mostani magyar és szlovák válaszlépés az ukrán zsarolásra,

amit jelek szerint az amerikaiak sem elleneznek, ugyanis maga az amerikai elnök is többször kifejezte már nemtetszését az ukrán elnök viselkedése kapcsán”

– állapította meg a politológus. „Így a mai magyar és szlovák válaszlépés ügyében az amerikaiaktól biztosan nem fog Zelenszkij segítséget kapni”.

„A magyar kormány azt is világossá tette: ha az ukránok tovább eszkalálják a helyzetet, az áramellátás leállítása is sorra kerülhet” – szögezte le Deák Dániel.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán napközben jelentette be, hogy Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, és ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból úgy döntött: nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson. Ezért a magyar kormány úgy döntött, hogy 

az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-szállítást leállítjuk, és az nem is folytatódik, amíg nem küldik újra az olajat a Barátság kőolajvezetéken. Itt tartunk most”

– szögezte le a miniszter.

E friss fejlemények kapcsán kerestük meg Tóth Mátét, az energiajogászt, akinek többek között azt a kérdést tettük fel, hogy pontosan mit jelent ez a lépés. „A dízelnél a konkrét szállítási számokat nem látjuk, mivel titkosítottak, nem úgy, mint a földgáz esetében. De azt érdemes tisztázni, hogy a feldolgozott olajtermék-behozatal nagy része Szlovákián és Magyarországon keresztül érkezett, a lengyel irány ehhez képest lényegesen kisebb.”

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

