Ebből baj lehet, valami zűr van Magyar Péter vagyonnyilatkozatával – nem jön ki a matek
Ha Magyar Péter eladakozza a fizetése felét, akkor mitől lett ennyi eurója? Francesca Rivafinoli írása.
A bádogasszony azért támogatja Magyar Pétert a választáson, hogy legyen itt egy bábjuk, aki mindent végrehajt, amit kérnek tőle. A háborút is első szóra támogatná.
Magyarország után Görögország és Málta is jelezte, nem támogatja azt az uniós szankciós tervet, miszerint az orosz olaj árplafonját a szállításhoz szükséges szolgáltatások teljes körű betiltásával váltanák fel. Ez Brüsszel legújabb aljassága, ami része a 20. szankciócsomagnak. A két tagállam attól tart, hogy az intézkedés súlyos károkat okozna az európai hajózási ágazatnak, miközben tovább emelné az energiaárakat, ezért egyértelműen elutasítják a javaslatot.
Az ember el sem tudja képzelni, hogy lehet egy ilyen tip-top, melegszívűnek látszó, szép vonásokkal rendelkező asszonyban, mint Ursula von der Layen, ennyi gonoszság.
L. Frank Baum Óz, a csodák csodája című történetében a bádogember az a figura, aki korábban hús-vér ember volt, de egy elvarázsolt fejsze miatt fokozatosan fémtestre kellett cserélnie a részeit, és közben elveszítette a szívét. A hétgyermekes családból származó Ursulának szintén hét gyermeke van, két fiú és öt lány, illetve egy unoka. Lehet, hogy neki is, mint bádogasszonynak, el kell mennie Dorothy-val Smaragdvárosba, hogy Óztól egy igazi szívet kérjen, mert úgy hisszük, anélkül nem tud érezni és szeretni.
Akinek az ukrán fronton elfogadható a heti 9 ezer, havi 36 ezer, évi 400 ezer halott vagy rokkant, annak valóban nincs szíve.
Magyarország ezért gyűlölt a szemében, mert mi a békét támogatjuk, nem a háborút. Se pénzt nem adunk, se fegyvert nem szállítunk a vérontáshoz. Éppen ma szavazta meg az Európai Parlament a 90 millárd eurós hitelt a következő két évre. A magyarok – hála Orbán Viktornak és a formálódó nemzeti petíciónak – ebből is kimaradnak. A bádogasszony ezért támogatja Magyar Pétert a választáson, hogy legyen itt egy bábjuk, aki mindent végrehajt, amit kérnek tőle. A háborút is a legelső szóra támogatná.
Vajon Ursula elküldené-e a két fiát a frontra? Annak legintenzívebb szakaszain, mint például korábban Bahmutnál vagy Pokrovszknál
egy katona átlagos túlélési ideje mindössze négy óra.
Tudjuk jól, az Európai Bizottság február 6-án terjesztette elő a 20. szankciós csomagot, amelynek célja a meglévő kiskapuk bezárása és az orosz bevételek további csökkentése. Teljes tilalmat javasolnak az orosz nyersolajat szállító tartályhajók tengeri szolgáltatásaira (pl. biztosítás). Újabb 20 orosz bankot és kriptovaluta-platformokat céloznak meg, hogy megakadályozzák az alternatív fizetési csatornák kiépítését.
A tavaly októberi 19. szankciós csomag szigorította a cseppfolyósított földgáz (LNG) importjára vonatkozó szabályokat és kiterjesztette a tranzakciós tilalmat olyan nagyvállalatokra, mint a Rosznyefty és a Gazprom Nefty.
Orosz források szerint az EU eddig 1600 milliárd eurót veszített a szankciók és az energiaválság miatt.
Az EU tavaly júniusban új, magas védővámokat vezetett be az orosz és belarusz mezőgazdasági termékekre – gabonafélékre, olajos magvakra – és egyes műtrágyákra. Ezek a vámok a termékek értékének akár 50 százalékát is elérhetik, gyakorlatilag kiszorítva az orosz árut az uniós piacról.
Az európai gazdák számára a szankciók és vámok növekvő önköltséget (drágább műtrágya) és a keleti exportpiacok teljes elvesztését jelentik.
Ugyanakkor a védővámok megakadályozzák, hogy az olcsó orosz gabona letörje az uniós piaci árakat, védve ezzel a helyi termelők jövedelmezőségét.
Magyarország és Szlovákia következetesen kritizálja az uniós szankciós politikát, gazdasági és jogi eszközökkel is fellépve ellene. Februárban hazánk keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságán az orosz gázimport 2027-ig tervezett teljes kivezetése ellen. Németországban az Alternatíva Németországnak (AfD) rendszeresen szervez tüntetéseket, ahol az oroszellenes szankciók eltörlését és az energiaárak csökkentését követelik,
a kormányt „saját népe elleni hadviseléssel" vádolva.
Az AfD át is vette a vezetést a pártok közötti küzdelemben. A legerőteljesebb jobbra tolódás Szlovéniában és Franciaországban várható. Márciusban az egykori miniszterelnök, az Orbán-barát Janez Jansa hajója futhat be, a jövő áprilisi francia választás legfontosabb alakja pedig Marine Le Pen mellett a 30 éves Jordan Bardella. Bardella jelenleg a Patrióták Európáért európai parlamenti frakciójának is a vezetője. Választási sikerükkel átfordulhatnak a politikai erőviszonyok az Európai Parlamentben, többségbe kerülhetnek a Patrióták. S akkor ez az egész globalista szankciós cirkusz megszűnhet, Európa, mások mellett Orbán Viktor irányításával.
Persze, ahhoz itthon is meg kell nyerni áprilisban a voksolást.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Ha Magyar Péter eladakozza a fizetése felét, akkor mitől lett ennyi eurója? Francesca Rivafinoli írása.
(Fotó: Nicolas Tucat / AFP)
Ezt is ajánljuk a témában
Ha valaki otthagyja a multit és elmegy cukrásznak, azt tudjuk ünnepelni – de akkor miért nem lehet elhinni, hogy az angliai munkahelyet is ugyanígy lehet magyarországi életre cserélni? Francesca Rivafinoli írása.
***