Magyarország után Görögország és Málta is jelezte, nem támogatja azt az uniós szankciós tervet, miszerint az orosz olaj árplafonját a szállításhoz szükséges szolgáltatások teljes körű betiltásával váltanák fel. Ez Brüsszel legújabb aljassága, ami része a 20. szankciócsomagnak. A két tagállam attól tart, hogy az intézkedés súlyos károkat okozna az európai hajózási ágazatnak, miközben tovább emelné az energiaárakat, ezért egyértelműen elutasítják a javaslatot.

Az ember el sem tudja képzelni, hogy lehet egy ilyen tip-top, melegszívűnek látszó, szép vonásokkal rendelkező asszonyban, mint Ursula von der Layen, ennyi gonoszság.

L. Frank Baum Óz, a csodák csodája című történetében a bádogember az a figura, aki korábban hús-vér ember volt, de egy elvarázsolt fejsze miatt fokozatosan fémtestre kellett cserélnie a részeit, és közben elveszítette a szívét. A hétgyermekes családból származó Ursulának szintén hét gyermeke van, két fiú és öt lány, illetve egy unoka. Lehet, hogy neki is, mint bádogasszonynak, el kell mennie Dorothy-val Smaragdvárosba, hogy Óztól egy igazi szívet kérjen, mert úgy hisszük, anélkül nem tud érezni és szeretni.