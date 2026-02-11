Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt magyar péter bokros lajos orbán árpád kampány sziget

Tovább apad a Tisza a Dél-Alföldön – meglepő ok miatt szűnt meg egy kiskunhalasi sziget

2026. február 11. 17:10

Bokros Lajost pajzsra emelő MDF káder tűnt fel a vármegyei kampányban.

2026. február 11. 17:10
null

Újabb Tisza-sziget megszűnéséről számolt be a Magyar Nemzet. Mint írták, a Csipke Tisza Sziget még 2024-ben alakult Kiskunhalason, és már akkor nyáron több programot is szerveztek az önkénteseiknek.

A tagok között szinte kizárólag baloldaliak tűntek fel a sziget által közzétett fotókon, de a lap helyi forrásaink szerint szembetűnő volt, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

különösebb politikai rutinnal egyikük sem rendelkezett. 

A városban két másik csoport is alakult, az egyikük a „kunok”, a másik csapat pedig a „kurucok” nevet vette fel – ismertették.

A Magyar Nemzet cikkében rámutatott, hogy szemben az amatőrökből álló „csipkésekkel”, a másik két csoportosulásban bőven akadtak kipróbált politikusok: 

  • bukott balos és SZDSZ-es polgármesterek,
  • korábban uzsora miatt elítélt kisebbségi politikus
  • és az a Harkai Péter, aki szinte minden baloldali párt színeiben indult már korábbi választásokon

– sorolták.

Egyre több konfliktus pattant ki a szigetek körül

A lap helyi informátorai azt is elárulták, hogy az elmúlt időszakban több, a szigeteket feszítő konfliktus is kipattant. A csipkés csapat például nehezen viselte Harkai szerepvállalását, amely egyértelműen taszította a választókat. 

De hasonló konfliktust eredményezett a Budapestről Kiskunhalasra ejtőernyőztetett Orbán Árpád is, aki fővárosi tiszás képviselőként jelent meg az egyéni jelöltek kiválasztásakor. 

A kiskunhalasi informátor szerint a „kunok” lobbijának eredménye lett Orbán Árpád jelölése, az aktivisták a fővárosi politikus kiskunhalasi származását próbálták meg kihasználni. Meglepetésre azonban végül nem ő, hanem egy jánoshalmi pedagógus, Karsai-Juhász Katalin lett Bács-Kiskun 5. számú választókerületének tiszás képviselőjelöltje.

Az összeállításban kitértek arra is, hogy a hangulatot tovább rombolta a körzetben az a tény is, hogy Karsai-Juhász Katalin nemcsak a nehéz természete mellett a férjét és más családtagjait is bevitte a kampányba. 

Karsai-Juhász Katalin kampányfőnöke ugyanis nem más lett, mint a Magyar Péter által több nyilvános rendezvényen is magasztalt Karsai Péter. 

Az ő neve sokaknak ismerős lehet, hiszen az egyik utolsó „táskahordója” volt Dávid Ibolyának, aki a rendszerváltó MDF-et elsorvasztotta. 

A „jó MDF-es”, aki a balliberálisoknak is asszisztált

Emlékezetes, hogy Karsaira többször is úgy hivatkozott Magyar Péter, mint a „jó MDF-esre”. A helyi politikát ismerők közül sokan ezért meg sem lepődtek azon, hogy Orbán helyett végül Karsai felesége került ki győztesként a nyilvánvalóan megrendezett „kiválasztási műsorból”.

A Magyar Nemzet Karsai Péter kapcsán felidézte, korábban tagja volt az Országgyűlésnek, 2009-ben Dávid Ibolya legszűkebb csapatával maga is asszisztált Bajnai Gordon miniszterelnökké választásához, sőt a későbbiekben többször kisegítették szavazataikkal az akkori MSZP-s kormányt, illetve annak kormányfőjét, miután az SZDSZ már korábban kilépett a szocialistákkal kötött koalícióból. 

Emellett 

Karsai a 2010-es országgyűlési választáson azon az MDF-es listán szerepelt, amelynek miniszterelnök-jelöltje az 1995-ös megszorító csomagjáról ismert Bokros Lajos volt.

A fenti tények ismeretében talán érthető, hogy miért hagyják el egyre többen a Tisza Pártot, és szűnnek meg az olyan szigetek, amelyeknek a tagjai hittek abban, hogy Magyar Péter valóban új arcokat és változást hozhat a hazai közéletbe.

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 11. 18:41
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
0
titi77
2026. február 11. 18:36
a 105 szájkosaras meg hol a picsába van? csak nem a virtúális valóságban léteznek, mint a 10000000000... poloska szavazó?!
Válasz erre
2
0
tekeva
2026. február 11. 18:10
Kinéztem az ablakon és azt láttam, hogy a Tisza itt Szegeden nem apad. A folyó.
Válasz erre
1
0
diagon-2
•••
2026. február 11. 18:08 Szerkesztve
Nem tudom ki az az eszement első szavazó fiatal aki az ukrik mellett akar harcolni, és az igazság szolgáltatást idegen kézbe tenné. Ilyen volt már mikor a Habsburgok irányították az országot. pl1. világháború. Vagy szeretne 20 v30 arab szomszédot. Besenyő Pista bá után szabadon :ez NORMÁLIS ???
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!