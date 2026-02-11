Tovább apad a Tisza a Dél-Alföldön – meglepő ok miatt szűnt meg egy kiskunhalasi sziget

Bokros Lajos előkerült – rémes jövőképet vázolt fel Magyarország számára (VIDEÓ)
A volt pénzügyminiszter az ATV műsorában többek között belengette, hogy a közigazgatásban nagyon sok munkahelyet meg kellene szüntetni.
Bokros Lajost pajzsra emelő MDF káder tűnt fel a vármegyei kampányban.
Újabb Tisza-sziget megszűnéséről számolt be a Magyar Nemzet. Mint írták, a Csipke Tisza Sziget még 2024-ben alakult Kiskunhalason, és már akkor nyáron több programot is szerveztek az önkénteseiknek.
A tagok között szinte kizárólag baloldaliak tűntek fel a sziget által közzétett fotókon, de a lap helyi forrásaink szerint szembetűnő volt, hogy
különösebb politikai rutinnal egyikük sem rendelkezett.
A városban két másik csoport is alakult, az egyikük a „kunok”, a másik csapat pedig a „kurucok” nevet vette fel – ismertették.
A Magyar Nemzet cikkében rámutatott, hogy szemben az amatőrökből álló „csipkésekkel”, a másik két csoportosulásban bőven akadtak kipróbált politikusok:
– sorolták.
A lap helyi informátorai azt is elárulták, hogy az elmúlt időszakban több, a szigeteket feszítő konfliktus is kipattant. A csipkés csapat például nehezen viselte Harkai szerepvállalását, amely egyértelműen taszította a választókat.
De hasonló konfliktust eredményezett a Budapestről Kiskunhalasra ejtőernyőztetett Orbán Árpád is, aki fővárosi tiszás képviselőként jelent meg az egyéni jelöltek kiválasztásakor.
A kiskunhalasi informátor szerint a „kunok” lobbijának eredménye lett Orbán Árpád jelölése, az aktivisták a fővárosi politikus kiskunhalasi származását próbálták meg kihasználni. Meglepetésre azonban végül nem ő, hanem egy jánoshalmi pedagógus, Karsai-Juhász Katalin lett Bács-Kiskun 5. számú választókerületének tiszás képviselőjelöltje.
Az összeállításban kitértek arra is, hogy a hangulatot tovább rombolta a körzetben az a tény is, hogy Karsai-Juhász Katalin nemcsak a nehéz természete mellett a férjét és más családtagjait is bevitte a kampányba.
Karsai-Juhász Katalin kampányfőnöke ugyanis nem más lett, mint a Magyar Péter által több nyilvános rendezvényen is magasztalt Karsai Péter.
Az ő neve sokaknak ismerős lehet, hiszen az egyik utolsó „táskahordója” volt Dávid Ibolyának, aki a rendszerváltó MDF-et elsorvasztotta.
Emlékezetes, hogy Karsaira többször is úgy hivatkozott Magyar Péter, mint a „jó MDF-esre”. A helyi politikát ismerők közül sokan ezért meg sem lepődtek azon, hogy Orbán helyett végül Karsai felesége került ki győztesként a nyilvánvalóan megrendezett „kiválasztási műsorból”.
A Magyar Nemzet Karsai Péter kapcsán felidézte, korábban tagja volt az Országgyűlésnek, 2009-ben Dávid Ibolya legszűkebb csapatával maga is asszisztált Bajnai Gordon miniszterelnökké választásához, sőt a későbbiekben többször kisegítették szavazataikkal az akkori MSZP-s kormányt, illetve annak kormányfőjét, miután az SZDSZ már korábban kilépett a szocialistákkal kötött koalícióból.
Emellett
Karsai a 2010-es országgyűlési választáson azon az MDF-es listán szerepelt, amelynek miniszterelnök-jelöltje az 1995-ös megszorító csomagjáról ismert Bokros Lajos volt.
A fenti tények ismeretében talán érthető, hogy miért hagyják el egyre többen a Tisza Pártot, és szűnnek meg az olyan szigetek, amelyeknek a tagjai hittek abban, hogy Magyar Péter valóban új arcokat és változást hozhat a hazai közéletbe.
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
A volt pénzügyminiszter az ATV műsorában többek között belengette, hogy a közigazgatásban nagyon sok munkahelyet meg kellene szüntetni.