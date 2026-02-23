Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
TCK olekszij szeredjuk Hadkiegészítő Parancsokság Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború kényszersorozás

Aki kritizálja a kényszersorozásokat, az „veszélyesebb, mint az orosz katonák” – üzeni az ukrán parancsnok

2026. február 23. 17:46

A tiszt amiatt sajnálkozott, hogy nem nyithat tüzet azokra, akik nem akarják a frontra hurcoltatni magukat.

2026. február 23. 17:46
null

Egy ukrán különleges egység parancsnoka rendkívül kemény szavakkal illette azokat, akik bírálják a mozgósítást vagy akadályozzák a területi hadkiegészítő központok (TCK) toborzási munkáját – számolt be róla az Informator.ua. A kijelentések újabb hullámokat vetettek a kényszersorozásokról szóló ukrán társadalmi vitában.

Ezt is ajánljuk a témában

Már fontosabb a „belső ellenség”?

Olekszij Szeredjuk, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) egyik különleges egységéhez tartozó Bratstvo zászlóalj parancsnoka szerint a mozgósítás bírálói súlyos kockázatot jelentenek az ország számára. A tiszt a kijevi TCK Facebook-oldalán közzétett üzenetében úgy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Tovább a cikkhezchevron

„Azok, akik a TCK ellen harcolnak, kritizálnak, kommentelnek, akadályoznak és ilyen tartalmakat terjesztenek az interneten – tehát szabotálják a mozgósítást – Ukrajna ellenségei, és veszélyesebbek, mint az orosz katonák. Az utóbbiakra legalább tudok lőni.”

A leleplező erejű kijelentés komoly közfelháborodást váltott ki, ezért eltávolították a közösségi médiából, de az ukrán sajtó közzétette a róla készült képernyőmentéseket.

Olekszij Szeredjuk azóta törölt bejegyzése
Forrás: X

A demokráciával már csak a baj van

A parancsnok szerint a kritikus hangok megjelenését az állami rendszer „túlzott türelme” teszi lehetővé:

Csak az államapparátusba, a rendvédelmi szervekbe és a hadseregbe vetett bizalom ad lehetőséget ezeknek az ellenségeknek (a TCK ellen harcolóknak), hogy megszólaljanak, beszéljenek, kritizáljanak... Lehetőséget ad arra, hogy demokráciát játsszanak.”

Szeredjuk arra is figyelmeztetett, hogy súlyosabb helyzetben más módszerek következhetnek:

Mindannyian értjük, hogy egy kritikus pillanatban sajnos elérkező mozgósítást a fegyveres erők harcoló zászlóaljai fogják végrehajtani, ahogy ez a történelemben már többször megtörtént. Szívből fogok nevetni.”

Kényszerintézkedések a front közelében

A parancsnok saját tapasztalataira hivatkozva azt is állította, hogy egysége már eredményesen lépett fel „a mozgósítást elkerülőkkel” szemben:

A mi zászlóaljunk jelenleg a front közelében dolgozik. Az út során minden egyes bujkálót kiszedtünk a házakból.”

Ezt is ajánljuk a témában

Szerinte a módszereket sokan bírálják, de ezek szükségesek a jelenlegi helyzetben:

Természetesen a hátország provokátorai majd sírnak, hogy nem lehet így a lábánál fogva kirángatni a bujkálókat a házakból. De emlékeztetnék arra, hogy ha az ellenség egyes frontszakaszokon sikerrel jár, akkor a saját hadseregébe sorozza be ezeket az embereket, és Oroszországért fognak harcolni. A hátországban sokféle vélemény van erről, de várom már, hogy ne vegyük figyelembe ezeket.”

Jogviták és botrányok a háttérben

Az Informator.ua emlékeztet, hogy a nyilatkozatot akkor tették közzé, amikor Ukrajnában egyre erősödik az erőszakos kényszersorozásokról szóló társadalmi vita. Ukrán jogászok szerint

a toborzóközpontoknak nincs joguk szóban elhangzó utasításokkal bármire is kényszeríteni az állampolgárokat, és a túlkapások törvénysértők lehetnek.

Egy közelmúltbeli esetben például a rendőrség eljárást indított, miután toborzók könnygázt vetettek be egy buszvezető ellen, miközben a járat utasai a járművön tartózkodtak. Az ügyben akár több éves börtönbüntetést is kiszabhatnak a szabálytalanul eljáró toborzókra.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Olekszij Szeredjuk / X

 

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 23. 18:34
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
0
0
vamonos
2026. február 23. 18:29
A hozzá hasonlók azok, akik képesek a saját bajtársaikat is hátba lőni, ha vissza akarnának vonulni, vagy megpróbálnák megadni magukat.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2026. február 23. 18:27 Szerkesztve
Átvágták az ukrán embereket, amikor a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij részese és haszonélvezője az ukrán emberek átverésének. Az ukrán katonák halálán nyerészkedik.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. február 23. 18:25
„Azok, akik a TCK ellen harcolnak, kritizálnak, kommentelnek, akadályoznak és ilyen tartalmakat terjesztenek az interneten – tehát szabotálják a mozgósítást – Ukrajna ellenségei, és veszélyesebbek, mint az orosz katonák A komcsik is igy tettek: a külföldi ellenség után a sajátjaik között keresték az ellent....nem változik ezeknél soha semmi.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!