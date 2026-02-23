Aki kritizálja a kényszersorozásokat, az „veszélyesebb, mint az orosz katonák” – üzeni az ukrán parancsnok

„Azok, akik a TCK ellen harcolnak, kritizálnak, kommentelnek, akadályoznak és ilyen tartalmakat terjesztenek az interneten – tehát szabotálják a mozgósítást – Ukrajna ellenségei, és veszélyesebbek, mint az orosz katonák. Az utóbbiakra legalább tudok lőni.”

A leleplező erejű kijelentés komoly közfelháborodást váltott ki, ezért eltávolították a közösségi médiából, de az ukrán sajtó közzétette a róla készült képernyőmentéseket.

Olekszij Szeredjuk azóta törölt bejegyzése

Forrás: X

A demokráciával már csak a baj van

A parancsnok szerint a kritikus hangok megjelenését az állami rendszer „túlzott türelme” teszi lehetővé: