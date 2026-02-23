Aki kritizálja a kényszersorozásokat, az „veszélyesebb, mint az orosz katonák” – üzeni az ukrán parancsnok

Fény derült az ukrajnai háború kegyetlen valóságára: étel, ital és kiképzés nélkül kerülnek a frontra a besorozott férfiak (VIDEÓ)
Egy kárpátaljai édesanya osztotta meg a fia szívszorító történetét.
A tiszt amiatt sajnálkozott, hogy nem nyithat tüzet azokra, akik nem akarják a frontra hurcoltatni magukat.
Egy ukrán különleges egység parancsnoka rendkívül kemény szavakkal illette azokat, akik bírálják a mozgósítást vagy akadályozzák a területi hadkiegészítő központok (TCK) toborzási munkáját – számolt be róla az Informator.ua. A kijelentések újabb hullámokat vetettek a kényszersorozásokról szóló ukrán társadalmi vitában.
Olekszij Szeredjuk, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) egyik különleges egységéhez tartozó Bratstvo zászlóalj parancsnoka szerint a mozgósítás bírálói súlyos kockázatot jelentenek az ország számára. A tiszt a kijevi TCK Facebook-oldalán közzétett üzenetében úgy fogalmazott:
„Azok, akik a TCK ellen harcolnak, kritizálnak, kommentelnek, akadályoznak és ilyen tartalmakat terjesztenek az interneten – tehát szabotálják a mozgósítást – Ukrajna ellenségei, és veszélyesebbek, mint az orosz katonák. Az utóbbiakra legalább tudok lőni.”
A leleplező erejű kijelentés komoly közfelháborodást váltott ki, ezért eltávolították a közösségi médiából, de az ukrán sajtó közzétette a róla készült képernyőmentéseket.
A parancsnok szerint a kritikus hangok megjelenését az állami rendszer „túlzott türelme” teszi lehetővé:
Csak az államapparátusba, a rendvédelmi szervekbe és a hadseregbe vetett bizalom ad lehetőséget ezeknek az ellenségeknek (a TCK ellen harcolóknak), hogy megszólaljanak, beszéljenek, kritizáljanak... Lehetőséget ad arra, hogy demokráciát játsszanak.”
Szeredjuk arra is figyelmeztetett, hogy súlyosabb helyzetben más módszerek következhetnek:
Mindannyian értjük, hogy egy kritikus pillanatban sajnos elérkező mozgósítást a fegyveres erők harcoló zászlóaljai fogják végrehajtani, ahogy ez a történelemben már többször megtörtént. Szívből fogok nevetni.”
A parancsnok saját tapasztalataira hivatkozva azt is állította, hogy egysége már eredményesen lépett fel „a mozgósítást elkerülőkkel” szemben:
A mi zászlóaljunk jelenleg a front közelében dolgozik. Az út során minden egyes bujkálót kiszedtünk a házakból.”
Szerinte a módszereket sokan bírálják, de ezek szükségesek a jelenlegi helyzetben:
Természetesen a hátország provokátorai majd sírnak, hogy nem lehet így a lábánál fogva kirángatni a bujkálókat a házakból. De emlékeztetnék arra, hogy ha az ellenség egyes frontszakaszokon sikerrel jár, akkor a saját hadseregébe sorozza be ezeket az embereket, és Oroszországért fognak harcolni. A hátországban sokféle vélemény van erről, de várom már, hogy ne vegyük figyelembe ezeket.”
Az Informator.ua emlékeztet, hogy a nyilatkozatot akkor tették közzé, amikor Ukrajnában egyre erősödik az erőszakos kényszersorozásokról szóló társadalmi vita. Ukrán jogászok szerint
a toborzóközpontoknak nincs joguk szóban elhangzó utasításokkal bármire is kényszeríteni az állampolgárokat, és a túlkapások törvénysértők lehetnek.
Egy közelmúltbeli esetben például a rendőrség eljárást indított, miután toborzók könnygázt vetettek be egy buszvezető ellen, miközben a járat utasai a járművön tartózkodtak. Az ügyben akár több éves börtönbüntetést is kiszabhatnak a szabálytalanul eljáró toborzókra.
Fotó: Olekszij Szeredjuk / X