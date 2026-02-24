Ismét a szemünk előtt verhetik el a Fradi legyőzőjét, de Sallai ünneplését is megnézhetjük

Ezen a héten is rendeznek labdarúgó Bajnokok Ligája-meccseket, méghozzá a nyolcaddöntőbe kerülésért rendezett párharcok visszavágóit. Kedden és szerdán is négy-négy találkozó lesz, többek között a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray torinói meccsét is közvetíti a televízió.

A nyolc találkozóból hatot is láthatunk a Sport televízióban. Kedden például a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Ferencvárost legyőző azeri Qarabagot, amely a Newcastle United vendégeként próbálna meg helytállni. A két csapat múlt heti mérkőzésén már a szünetben 0–5 volt az állás, a vége 1–6 lett, így a visszavágó lényegében már csak formalitás. A Qarabag egyébként nemrég a Liverpool vendégeként is beleszaladt a késbe, az a meccs 6–0-ra végződött.