02. 24.
kedd
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Bajnokok Liga newcastle united Qarabag Newcastle Galatasaray Sallai Roland Juventus PSG

Ismét a szemünk előtt verhetik el a Fradi legyőzőjét, de Sallai ünneplését is megnézhetjük

2026. február 24. 11:02

Kedden és szerdán ismét Bajnokok Ligája-mérkőzéseket rendeznek. Sallai Roland török csapata újra összecsap a Juventusszal.

2026. február 24. 11:02
Ezen a héten is rendeznek labdarúgó Bajnokok Ligája-meccseket, méghozzá a nyolcaddöntőbe kerülésért rendezett párharcok visszavágóit. Kedden és szerdán is négy-négy találkozó lesz, többek között a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray torinói meccsét is közvetíti a televízió.

A nyolc találkozóból hatot is láthatunk a Sport televízióban. Kedden például a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Ferencvárost legyőző azeri Qarabagot, amely a Newcastle United vendégeként próbálna meg helytállni. A két csapat múlt heti mérkőzésén már a szünetben 0–5 volt az állás, a vége 1–6 lett, így a visszavágó lényegében már csak formalitás. A Qarabag egyébként nemrég a Liverpool vendégeként is beleszaladt a késbe, az a meccs 6–0-ra végződött.

Sallaiék megnyugtató előnyben

Sallaiék háromgólos előnyből várhatják a Juventus elleni második meccset
Sallaiék háromgólos előnyből várhatják a Juventus elleni második meccset (Fotó: Ozan Kose/AFP)

Szerda este a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt láthatjuk a Juventus ellen a Sport2-n. Itt is a két csapat első mérkőzése hét gólt hozott, a török együttes egy remek második félidővel aratott 5–2-es győzelmet, aminek köszönhetően nagyon jó helyzetből várja a visszavágót. Ezzel a meccsel egyidőben a címvédő Paris Saint-Germain is pályán lesz, amely egygólos előnyből várhatja a Monaco elleni második meccsét.

Labdarúgó Bajnokok Ligája
A nyolcaddöntőbe jutásért
Kedden
18.45: Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport2)
21.00: Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) (Tv: Sport1)
Szerdán
18.45: Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2) 
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–AS Monaco FC (francia) (Tv: Sport1) 
21.00: Juventus (olasz)–Galatasaray (török) (Tv: Sport2) 
21.00: Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál)

Nyitókép: Ozan Kose/AFP

