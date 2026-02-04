Lehet, hogy az oroszok által szétlőtt Kijevben is jobbak az utak, mint Karácsony Gergely Budapestjén

Már a számok is igazolják, hogy tarthatatlan a budapesti kátyúhelyzet
„Ha ilyen csekély ütemű lesz az útfelújítás mértéke, ahogy most zajlik, akkor 5-10 éven belül még rosszabb útállapotok lesznek” – vázolt fel egy negatív jövőképet a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatója.
„A Ferenciek terén a kátyú gyakorlatilag eltüntette a buszsávot” – idézte Vitézy Dávid felszólalását a Népszava, ami a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság (KKVB) legutóbbi ülésén hangzott el, ahol a hóhelyzet erősen bírált kezelése mellett terítékre került a fővárosi utak egyre kritikusabb állapota is.
A lap felidézte, Budapest „agyonfoltozott”, de még így is lyukacsos útjai már a hó előtt is extrém helyzetekhez vezettek.
Novemberben a Lurdy Ház előtt több mint egy tucat autó kapott defektet szinte egymás után, a BKV a végén melegedő buszt küldött ki a pórul járt autósoknak.
A csomópont komplex rekonstrukciója ugyan szerepel a beruházási tervekben, de a forráshiány miatt a kivitelezés folyamatosan tolódik – tették hozzá.
Az említett ülésen Szőke Gábor, a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatója is felszólalt. Kiemelte,
Budapesten az úthálózat állapota és a több éve nem tapasztalt csapadékos-fagyos időjárás, a fagyási-olvadási ciklusok sűrű váltakozásának hatására napi 500-1000 kátyú keletkezik a fővárosi utakon.
Az elmúlt hetek észlelései alapján 2026 első negyedévében várhatóan 10–12 ezer darab burkolathiba javítására lesz szükség a fővárosi utakon”.
A cikkben arra is rámutattak, hogy „az egyre drámaibb képet öltő kátyúhelyzet lassan kezd alapállapottá válni”. A hó, az olvadás, az ónos eső, de még a nyári tartós esőzések is az aszfalt ellenségei, így a burkolathibák kialakulása folyamatos.
Ha az időjárás kegyes, egy átlagos 100-150 kátyú keletkezik, de extrém esetben ez a szám több százra is nőhet. Az idei év első három hetében 3791 új úthibát számoltak össze a Budapest Közút Zrt. munkatársai – sorolták.
Mint kiderült, soha nem sikerül kijavítani az összeset, így a kátyúk elleni harc soha nem a nulláról indult:
a burkolathibák számát 2021 óta nem sikerült 28 600 alá szorítani.
A legtöbbet 2023-ban számolták, abban az évben 40 850 kátyút tartalmazott a lajstrom. Tavaly ezt sikerült 28 813-ra letornázni, azután jött a hó. Az idén megdönthetik a három évvel ezelőtti kátyú-csúcsot, és ez még koránt sem az összes. A Budapest Közút ugyanis csak a fővárosi önkormányzat által kezelt és üzemeltetett közutakért felel. Ez a negyede az összesnek – írták.
Szőke Gábor a bizottsági ülésen arról is beszélt, hogy a fővárosi burkolt közúthálózat teljes hossza ugyanis 4422 km, ebből a fővárosi kezelésű és üzemeltetésű közutak hossza 1104 km. „A kezelt úthálózat negyede rossz állapotú, a közúthálózat leromlásához hatványozottan hozzájárul a téli csapadékos és intenzív hőingadozású időjárás” – ismertette a vezérigazgató.
Szőke Gábor arról is bezélt, hogy az idén 350 millió forintot költhet kátyúzásra a cég, míg a nagy felületű útjavításra 1,4 milliárd forint jut. Utóbbit alkalmazzák akkor is, ha rengeteg kis kátyút kellene egymás után betömködni. A vezérigazgató azt sem tagadta: „ha ilyen csekély ütemű lesz az útfelújítás mértéke, ahogy most zajlik, akkor 5-10 éven belül még rosszabb útállapotok lesznek”.
A fővárosi önkormányzattal kötött közszolgáltatási keretszerződés értelmében a Budapest Közút elsődleges feladata a balesetveszélyt jelentő burkolathibák megszüntetése. A társaság minden rendelkezésre álló erőforrását mozgósította, megemelte saját kapacitását, valamint alvállalkozó bevonásával végzi a hibák elhárítását. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt azonban első körben a közvetlen veszélyt jelentő burkolathibákat javítják ki a közúti forgalom biztonsága érdekében.
A minél gyorsabb munkavégzés érdekében a cég más szakterületekről is átcsoportosított munkaerőt. Január közepétől a szokásos két műszakban dolgozó 10 brigád helyett három műszakban 30 brigád javítja a hibákat. Ez a megnövelt kapacitás napi 480-520 kátyú eltüntetésére elég, ezzel együtt jelenleg gyorsabban keletkeznek a kátyúk, mint ahogy javítják – írta a Népszava.
