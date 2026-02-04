Lehet, hogy az oroszok által szétlőtt Kijevben is jobbak az utak, mint Karácsony Gergely Budapestjén

A cikkben arra is rámutattak, hogy „az egyre drámaibb képet öltő kátyúhelyzet lassan kezd alapállapottá válni”. A hó, az olvadás, az ónos eső, de még a nyári tartós esőzések is az aszfalt ellenségei, így a burkolathibák kialakulása folyamatos.

Ha az időjárás kegyes, egy átlagos 100-150 kátyú keletkezik, de extrém esetben ez a szám több százra is nőhet. Az idei év első három hetében 3791 új úthibát számoltak össze a Budapest Közút Zrt. munkatársai – sorolták.

Mint kiderült, soha nem sikerül kijavítani az összeset, így a kátyúk elleni harc soha nem a nulláról indult:

a burkolathibák számát 2021 óta nem sikerült 28 600 alá szorítani.

A legtöbbet 2023-ban számolták, abban az évben 40 850 kátyút tartalmazott a lajstrom. Tavaly ezt sikerült 28 813-ra letornázni, azután jött a hó. Az idén megdönthetik a három évvel ezelőtti kátyú-csúcsot, és ez még koránt sem az összes. A Budapest Közút ugyanis csak a fővárosi önkormányzat által kezelt és üzemeltetett közutakért felel. Ez a negyede az összesnek – írták.