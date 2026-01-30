Már a számok is igazolják, hogy tarthatatlan a budapesti kátyúhelyzet

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Nemcsak a statisztikák, az autósok többsége is azt mondja, nem volt még ilyen rossz a helyzet. Szepesfalvy Anna fideszes képviselő szerint lenne megoldás.
Olyan tragikus állapotban vannak a budapesti utak, hogy
minden eddiginél több kártérítésre számít a Budapest Közút Zrt.
Tavaly 31 millió forintot fizettek ki olyan autósoknak, akiknek úthiba rongálta meg a kocsiját, idén ennek az 1,7-szeresét, 55 millió forintot terveznek e célra – írja a Blikk.
A Kerepesi úton, a Hungária körúti kereszteződésnél szinte elvész az útfelület az összefüggő kátyúk között. Képtelenség mindegyiket kikerülni, a kocsik kénytelenek áthaladni rajtuk.
A Blikk által megkérdezett autósok többsége azt mondta, sokkal rosszabb most a helyzet, mint régebben.
Fehér Martin taxis pédául fél éve fizetett ki egy kisebb vagyont futómű-felújításra, és mint mondja, egyhamar nem szeretne ismét rákölteni, de nem érzi biztonságban a kocsit ezeken az utakon.
A lap kérdéseire a városháza sajtóirodája közölte, a Budapest Közút január 19-től a szokásos üzemhez képest háromszoros kapacitással 10 helyett 30 brigáddal három műszakban, szükség szerint alvállalkozó bevonásával és más szakterületekről átvezényelt munkatársakkal tömi a kátyúkat.
A téli időben kátyútömésre használt hideg aszfalt a Blikknek nyilatkozó szakértő szerint csak olyan, mint a tűzoltás;
a megoldás az lenne, ha lényegesen többet fordítanának felújításra, vagyis nem foltozásra, hanem nagyobb felületek újraaszfaltozására.
A lap rámutat:
épp erre tett javaslatot a Fővárosi Közgyűlésben szerdán Szepesfalvy Anna fideszes képviselő.
„Ahol amúgy is felújítják a csatornahálózatot, és felbontják az utat, érdemes lenne nem csak azt a részt visszaaszfaltozni egy csíkban, hanem teljes szélességében újraszőnyegezni az útszakaszt. Így ott a következő időszakban biztosan nem keletkezne új kátyú. De a városvezetés, jó hivatalnok módjára, megtalálta a bürokratikus akadályokat, hogy miért nem lehet így megcsinálni” – számolt be a Blikknek a képviselő.
illusztráció