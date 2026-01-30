Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
fővárosi közgyűlés szepesfalvy anna budapest közút zrt

Már a számok is igazolják, hogy tarthatatlan a budapesti kátyúhelyzet

2026. január 30. 08:41

Nemcsak a statisztikák, az autósok többsége is azt mondja, nem volt még ilyen rossz a helyzet. Szepesfalvy Anna fideszes képviselő szerint lenne megoldás.

2026. január 30. 08:41
null

Olyan tragikus állapotban vannak a budapesti utak, hogy 

minden eddiginél több kártérítésre számít a Budapest Közút Zrt. 

Tavaly 31 millió forintot fizettek ki olyan autósoknak, akiknek úthiba rongálta meg a kocsiját, idén ennek az 1,7-szeresét, 55 millió forintot terveznek e célra – írja a Blikk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

A Kerepesi úton, a Hungária körúti kereszteződésnél szinte elvész az útfelület az összefüggő kátyúk között. Képtelenség mindegyiket kikerülni, a kocsik kénytelenek áthaladni rajtuk. 

A Blikk által megkérdezett autósok többsége azt mondta, sokkal rosszabb most a helyzet, mint régebben.

Fehér Martin taxis pédául fél éve fizetett ki egy kisebb vagyont futómű-felújításra, és mint mondja, egyhamar nem szeretne ismét rákölteni, de nem érzi biztonságban a kocsit ezeken az utakon.

A lap kérdéseire a városháza sajtóirodája közölte, a Budapest Közút január 19-től a szokásos üzemhez képest háromszoros kapacitással 10 helyett 30 brigáddal három műszakban, szükség szerint alvállalkozó bevonásával és más szakterületekről átvezényelt munkatársakkal tömi a kátyúkat.

A téli időben kátyútömésre használt hideg aszfalt a Blikknek nyilatkozó szakértő szerint csak olyan, mint a tűzoltás; 

a megoldás az lenne, ha lényegesen többet fordítanának felújításra, vagyis nem foltozásra, hanem nagyobb felületek újraaszfaltozására.

A lap rámutat: 

épp erre tett javaslatot a Fővárosi Közgyűlésben szerdán Szepesfalvy Anna fideszes képviselő.

„Ahol amúgy is felújítják a csatornahálózatot, és felbontják az utat, érdemes lenne nem csak azt a részt visszaaszfaltozni egy csíkban, hanem teljes szélességében újraszőnyegezni az útszakaszt. Így ott a következő időszakban biztosan nem keletkezne új kátyú. De a városvezetés, jó hivatalnok módjára, megtalálta a bürokratikus akadályokat, hogy miért nem lehet így megcsinálni” – számolt be a Blikknek a képviselő.

Nyitókép: illusztráció (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert) 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. január 30. 08:49
Nem baj, majd Kalácsoly is kimegy dudálni. Vagy csönget egy picit a biciklijével. És ráfogja Orbánra.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. január 30. 08:46
Már alig találni utat a kátyúk között.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!