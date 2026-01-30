Már a számok is igazolják, hogy tarthatatlan a budapesti kátyúhelyzet

A Blikk által megkérdezett autósok többsége azt mondta, sokkal rosszabb most a helyzet, mint régebben.

Fehér Martin taxis pédául fél éve fizetett ki egy kisebb vagyont futómű-felújításra, és mint mondja, egyhamar nem szeretne ismét rákölteni, de nem érzi biztonságban a kocsit ezeken az utakon.

A lap kérdéseire a városháza sajtóirodája közölte, a Budapest Közút január 19-től a szokásos üzemhez képest háromszoros kapacitással 10 helyett 30 brigáddal három műszakban, szükség szerint alvállalkozó bevonásával és más szakterületekről átvezényelt munkatársakkal tömi a kátyúkat.

A téli időben kátyútömésre használt hideg aszfalt a Blikknek nyilatkozó szakértő szerint csak olyan, mint a tűzoltás;