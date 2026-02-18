Ft
BL Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Juventus

Könyörtelennek nevezték a magyart, aki fél nap alatt felrobbantotta az internetet

2026. február 18. 13:00

Sallai Roland a pályán és a közösségi médiában is tarol. A Galatasaray–Juventus után szupersztárok csodálják a magyar válogatott labdarúgó teljesítményét.

2026. február 18. 13:00
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedd este a magyar érdekeltségű Galatasaray–Juventus összecsapással vette kezdetét a Bajnokok Ligája rájátszása, amely a legjobb 16 közé jutásról dönt. Az isztambuli sztárcsapatban ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget a magyar labdarúgó-válogatott alapembere, Sallai Roland, aki végig is játszotta a kiváló, nem mindennapi fordulatokkal teli meccset, melyen a törökök óriási meglepetésre 5–2-re legyőzték olasz riválisukat. 

„Felejthetetlen mérkőzés volt a klubunk és 

az egész török futball történetében.

Az ellenfelünk egy hatalmas csapat, de mi keményen harcoltunk, gratulálok minden játékosomnak, és köszönet a fantasztikus szurkolóinknak!” – fogalmazott az UEFA honlapján Okan Buruk, a hazaiak vezetőedzője a Magyar Távirati Iroda (MTI) szerint. Azzal folytatta, hogy „amikor ilyen nagy csapatok ellen játszanak, mindig különösen motiváltak, majd leszögezte, ennek akkor is így kellene lennie, ha éppen ők a favoritok.

A Juve mestere, Luciano Spalletti szerint egyszerűen rossz felfogásban futballoztak tanítványai, akik a 2–1-es vezetést követően „három lépést tettek hátra”.

Nem fogtuk fel, milyen nehéz és veszélyes feladat előtt állunk. Sok mindent meg kell vizsgálnunk a visszavágó előtt”

– tette hozzá a torinóiak trénere.

Galatasaray–Juventus, Sallai Roland, közösségi média
Galatasaray–Juventus: Sallai Roland teljesítményét a pályán és a közösségi médiában is elismerik a csapattársai / Fotó: Ozan Kose / AFP

Sallai is reagált a kiütéses sikerre, mégpedig a közösségi médiában:

Micsoda este hazai pályán! Nagy győzelem, nagyszerű csapatmunka és hihetetlen hangulat. Büszke vagyok, ahogy együtt játszottunk.

A cikk írásakor mintegy 177 ezer lájkot gyűjtő bejegyzés (!) alatt sorakoznak a szupersztárok hozzászólásai. A magyar szélső nigériai csapattársa, Victor Osimhen például csak annyit írt, „szeretlek, testvérem”.

 

A másik világklasszis, Ilkay Gündogan tűz-emojival reagált a posztra, míg a szintén galatás Lucas Torreira ehhez annyit fűzött hozzá, hogy „micsoda játékos.

A 28 éves Sallai szavai kapcsán a Galatasaray alelnöke, Maruf Gunes így jellemezte honfitársunkat:

Könyörtelen!

A visszavágót jövő szerdán rendezik. Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a héten kezdődő párharcok nyolc továbbjutója.

A Galatasaray–Juventus mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg:

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: Valery Hache / AFP

