Könyörtelennek nevezték a magyart, aki fél nap alatt felrobbantotta az internetet

Szoboszlainak és Sallainak is tetszett Vinícius Júnior reakciója a rasszista incidenst követően
A Liverpool magyarja és a Real brazilja jól ismeri egymást.
Sallai Roland a pályán és a közösségi médiában is tarol. A Galatasaray–Juventus után szupersztárok csodálják a magyar válogatott labdarúgó teljesítményét.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedd este a magyar érdekeltségű Galatasaray–Juventus összecsapással vette kezdetét a Bajnokok Ligája rájátszása, amely a legjobb 16 közé jutásról dönt. Az isztambuli sztárcsapatban ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget a magyar labdarúgó-válogatott alapembere, Sallai Roland, aki végig is játszotta a kiváló, nem mindennapi fordulatokkal teli meccset, melyen a törökök óriási meglepetésre 5–2-re legyőzték olasz riválisukat.
„Felejthetetlen mérkőzés volt a klubunk és
az egész török futball történetében.
Az ellenfelünk egy hatalmas csapat, de mi keményen harcoltunk, gratulálok minden játékosomnak, és köszönet a fantasztikus szurkolóinknak!” – fogalmazott az UEFA honlapján Okan Buruk, a hazaiak vezetőedzője a Magyar Távirati Iroda (MTI) szerint. Azzal folytatta, hogy „amikor ilyen nagy csapatok ellen játszanak, mindig különösen motiváltak”, majd leszögezte, ennek akkor is így kellene lennie, ha éppen ők a favoritok.
A Juve mestere, Luciano Spalletti szerint egyszerűen rossz felfogásban futballoztak tanítványai, akik a 2–1-es vezetést követően „három lépést tettek hátra”.
Nem fogtuk fel, milyen nehéz és veszélyes feladat előtt állunk. Sok mindent meg kell vizsgálnunk a visszavágó előtt”
– tette hozzá a torinóiak trénere.
Sallai is reagált a kiütéses sikerre, mégpedig a közösségi médiában:
Micsoda este hazai pályán! Nagy győzelem, nagyszerű csapatmunka és hihetetlen hangulat. Büszke vagyok, ahogy együtt játszottunk.
A cikk írásakor mintegy 177 ezer lájkot gyűjtő bejegyzés (!) alatt sorakoznak a szupersztárok hozzászólásai. A magyar szélső nigériai csapattársa, Victor Osimhen például csak annyit írt, „szeretlek, testvérem”.
A másik világklasszis, Ilkay Gündogan tűz-emojival reagált a posztra, míg a szintén galatás Lucas Torreira ehhez annyit fűzött hozzá, hogy „micsoda játékos”.
A 28 éves Sallai szavai kapcsán a Galatasaray alelnöke, Maruf Gunes így jellemezte honfitársunkat:
Könyörtelen!
A visszavágót jövő szerdán rendezik. Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a héten kezdődő párharcok nyolc továbbjutója.
(MTI/ Mandiner)
Nyitókép: Valery Hache / AFP