Könyörtelennek nevezték a magyart, aki fél nap alatt felrobbantotta az internetet

Az ellenfelünk egy hatalmas csapat, de mi keményen harcoltunk, gratulálok minden játékosomnak, és köszönet a fantasztikus szurkolóinknak!” – fogalmazott az UEFA honlapján Okan Buruk, a hazaiak vezetőedzője a Magyar Távirati Iroda (MTI) szerint. Azzal folytatta, hogy „amikor ilyen nagy csapatok ellen játszanak, mindig különösen motiváltak”, majd leszögezte, ennek akkor is így kellene lennie, ha éppen ők a favoritok.

A Juve mestere, Luciano Spalletti szerint egyszerűen rossz felfogásban futballoztak tanítványai, akik a 2–1-es vezetést követően „három lépést tettek hátra”.

Nem fogtuk fel, milyen nehéz és veszélyes feladat előtt állunk. Sok mindent meg kell vizsgálnunk a visszavágó előtt”

– tette hozzá a torinóiak trénere.