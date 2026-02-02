Hatalmas győzelem a jobboldalnak: hiába tiltották őket, a politikai realitás győzött a cenzúra felett

A német AfD három év kényszerű távolmaradás után ismét részt vehet a Müncheni Biztonsági Konferencián, ami komoly szimbolikus áttörést jelent a párt számára – írja a Politico. A formáció jogi és politikai nyomásgyakorlással, valamint amerikai – részben Trump-közeli – kapcsolataira hivatkozva érte el, hogy három parlamenti képviselője meghívást kapjon a világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai fórumára.

A konferencia vezetése szerint a döntés nem engedmény, hanem a politikai realitás elismerése: az AfD Németország legnagyobb ellenzéki ereje, amelyet nehéz lenne teljesen kizárni egy olyan rendezvényről, amely elvileg az egymással szemben álló nézetek ütköztetéséről szól. Ugyanakkor a meghívás szigorúan korlátozott,