afd biztonsági konferencia alice weidel politico németország

Hatalmas győzelem a jobboldalnak: hiába tiltották őket, a politikai realitás győzött a cenzúra felett

2026. február 02. 06:46

Most jött a fordulat: az AfD visszakerült a térképre, de a társelnököt még mindig nem engedik be.

2026. február 02. 06:46
null

A német AfD három év kényszerű távolmaradás után ismét részt vehet a Müncheni Biztonsági Konferencián, ami komoly szimbolikus áttörést jelent a párt számára – írja a Politico. A formáció jogi és politikai nyomásgyakorlással, valamint amerikai – részben Trump-közeli – kapcsolataira hivatkozva érte el, hogy három parlamenti képviselője meghívást kapjon a világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai fórumára.

A konferencia vezetése szerint a döntés nem engedmény, hanem a politikai realitás elismerése: az AfD Németország legnagyobb ellenzéki ereje, amelyet nehéz lenne teljesen kizárni egy olyan rendezvényről, amely elvileg az egymással szemben álló nézetek ütköztetéséről szól. Ugyanakkor a meghívás szigorúan korlátozott, 

a párt vezető politikusai – köztük Alice Weidel társelnök – továbbra sem vehetnek részt az eseményen.

A Politico szerint az ügy jól mutatja az AfD hosszabb távú stratégiáját: a párt célja a politikai karantén felszámolása és a nemzetközi elfogadottság növelése. Bár a mostani részleges visszatérés nem jelenti a teljes rehabilitációt, a müncheni meghívás egyértelmű jelzés arra, hogy a német és nemzetközi politikai térben egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni az AfD súlyát.

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

 

angie1
2026. február 02. 06:53
A következő választásig kell elérni az 51%-ot, ami szerintem még akár sikerülhet is, annyira kiábrándultak az emberek a liberalizmusból és annak idióta ideológiájától.
