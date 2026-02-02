Hatalmas győzelem a jobboldalnak: hiába tiltották őket, a politikai realitás győzött a cenzúra felett

Történelmi áttörés: az AfD akkora győzelmet arathat, hogy az egész világon visszhangozhat
A párt egyre mélyebb gyökereket vet a keleti tartományok helyi önkormányzataiban.
Most jött a fordulat: az AfD visszakerült a térképre, de a társelnököt még mindig nem engedik be.
A német AfD három év kényszerű távolmaradás után ismét részt vehet a Müncheni Biztonsági Konferencián, ami komoly szimbolikus áttörést jelent a párt számára – írja a Politico. A formáció jogi és politikai nyomásgyakorlással, valamint amerikai – részben Trump-közeli – kapcsolataira hivatkozva érte el, hogy három parlamenti képviselője meghívást kapjon a világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai fórumára.
A konferencia vezetése szerint a döntés nem engedmény, hanem a politikai realitás elismerése: az AfD Németország legnagyobb ellenzéki ereje, amelyet nehéz lenne teljesen kizárni egy olyan rendezvényről, amely elvileg az egymással szemben álló nézetek ütköztetéséről szól. Ugyanakkor a meghívás szigorúan korlátozott,
a párt vezető politikusai – köztük Alice Weidel társelnök – továbbra sem vehetnek részt az eseményen.
A Politico szerint az ügy jól mutatja az AfD hosszabb távú stratégiáját: a párt célja a politikai karantén felszámolása és a nemzetközi elfogadottság növelése. Bár a mostani részleges visszatérés nem jelenti a teljes rehabilitációt, a müncheni meghívás egyértelmű jelzés arra, hogy a német és nemzetközi politikai térben egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni az AfD súlyát.
