afd alice weidel béketanács donald trump trump orbán viktor

„A béke a cél – nagyszerű!” – Alice Weidel is kiállt Orbán Viktor mellett

2026. január 22. 21:38

Az AfD társelnöke teljes mértékben egyetért a magyar miniszterelnök békére irányuló törekvéseivel.

2026. január 22. 21:38
null

„A béke a cél – nagyszerű!” címmel bejegyzést tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, amelyben a Donald Trump által létrehozott Béketanáccsal kapcsolatban mondta el a véleményét egy riporter kérdésére válaszolva. A miniszterelnök szerint a Béketanács létrejöttének elsődleges oka az, hogy a régi rendszerek gyakorlatilag csődöt mondtak, így nem képesek olyan kihívásokkal megbirkózni, mint az orosz-ukrán háború rendezése.

Ha továbbra is erőltetjük azt, ami egyszerűen nem működik, semmi sem fog változni. Ideje megtörni a kört: az új kezdeményezések jelentik az egyetlen utat előre.

– mondta Orbán Viktor, majd Donald Trumpra célozva hozzátette: „Mutasd az utat, Elnök úr!”

Az AfD társelnöke, Alice Weidel is reagált a magyar miniszterelnök posztjára. Miután megosztotta az Orbán Viktorról készült videót, a kormányfő gondolatát átvéve mindössze ennyit írt a bejegyzés fölé: „A béke a cél – nagyszerű!”

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

***

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 23. 00:28
Az elnök úr mutatja az utat: hamarosan lábbal előre.
Válasz erre
0
1
scorpicores
2026. január 22. 23:50
Valszeg ők is csatlakoznak a patrótákhoz a kövi Euválasztás után...Amennyiben kb 20-25%-ot kapnak, nem lehet már őket náciknak nevezni, így nem lesz akadálya a csatlakozásnak...
Válasz erre
1
0
makapaka2
2026. január 22. 21:46
Hajrá AfD! Egyedül ez a párt menthetné meg Németországot!
Válasz erre
9
1
neszteklipschik
•••
2026. január 22. 21:43 Szerkesztve
"Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak." Máté Evangéliuma (5:9) Így-így, sátánista lippsik, így-így! 😇
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!