„A béke a cél – nagyszerű!” – Alice Weidel is kiállt Orbán Viktor mellett

Orbán Viktor elárulta: ez a Béketanács lényege (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint forrong a világ, a „veszélyek korát éljük”.
Az AfD társelnöke teljes mértékben egyetért a magyar miniszterelnök békére irányuló törekvéseivel.
„A béke a cél – nagyszerű!” címmel bejegyzést tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, amelyben a Donald Trump által létrehozott Béketanáccsal kapcsolatban mondta el a véleményét egy riporter kérdésére válaszolva. A miniszterelnök szerint a Béketanács létrejöttének elsődleges oka az, hogy a régi rendszerek gyakorlatilag csődöt mondtak, így nem képesek olyan kihívásokkal megbirkózni, mint az orosz-ukrán háború rendezése.
Ha továbbra is erőltetjük azt, ami egyszerűen nem működik, semmi sem fog változni. Ideje megtörni a kört: az új kezdeményezések jelentik az egyetlen utat előre.
– mondta Orbán Viktor, majd Donald Trumpra célozva hozzátette: „Mutasd az utat, Elnök úr!”
Az AfD társelnöke, Alice Weidel is reagált a magyar miniszterelnök posztjára. Miután megosztotta az Orbán Viktorról készült videót, a kormányfő gondolatát átvéve mindössze ennyit írt a bejegyzés fölé: „A béke a cél – nagyszerű!”
