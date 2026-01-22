„A béke a cél – nagyszerű!” – Alice Weidel is kiállt Orbán Viktor mellett

„A béke a cél – nagyszerű!” címmel bejegyzést tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, amelyben a Donald Trump által létrehozott Béketanáccsal kapcsolatban mondta el a véleményét egy riporter kérdésére válaszolva. A miniszterelnök szerint a Béketanács létrejöttének elsődleges oka az, hogy a régi rendszerek gyakorlatilag csődöt mondtak, így nem képesek olyan kihívásokkal megbirkózni, mint az orosz-ukrán háború rendezése.

Ha továbbra is erőltetjük azt, ami egyszerűen nem működik, semmi sem fog változni. Ideje megtörni a kört: az új kezdeményezések jelentik az egyetlen utat előre.

– mondta Orbán Viktor, majd Donald Trumpra célozva hozzátette: „Mutasd az utat, Elnök úr!”