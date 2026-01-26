Ft
afd szászországban altenberg andré barth polgármester jelölt győzelem

Történelmi áttörés: az AfD akkora győzelmet arathat, hogy az egész világon visszhangozhat

2026. január 26. 16:52

André Barth, az AfD politikusa már az első fordulóban megszerezte a szavazatok több mint 60 százalékát az Altenberg városában tartott polgármester-választáson.

2026. január 26. 16:52
null

A szászországi Altenberg város polgárai megválasztották új polgármesterüket. Az előzetes eredmények egyértelmű favoritot mutattak, mégpedig az AfD jelöltjét – írja a Bild.

Az eredmények az alábbiak szerint alakultak:

  • André Barth (AfD): 61,8 százalék
  • Johanna Franz (egyéni jelölt): 21,3 százalék
  • Steffen Götze (Geising Választók Egyesülete): 7,6 százalék
  • Lars Schlegel (egyéni jelölt): 4,9 százalék
  • Attila Dorkó (egyéni jelölt): 4,4 százalék
     

A választási részvétel viszonylag magas, 70,8 százalékos volt. A győzelem azért is számít mérföldkőnek, mert a német önkormányzati választásokon ritka, hogy egy jelölt az első körben ilyen arányú támogatottsággal bírjon. Mivel a választók már az első körben egyértelmű bizalmat szavaztak André Barthnak, így hivatalosan is megválasztották polgármesternek.

A választási siker után Alice Weidel, az AfD társelnöke az X-en gratulált a politikusnak, kiemelve az eredmény jelentőségét a párt országos építkezésében.

André Barth megválasztása újabb bizonyítéka annak, hogy az AfD egyre mélyebb gyökereket vet a keleti tartományok helyi önkormányzataiban, és képes áttörni a hagyományos pártok által épített korlátokat. 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Ronny HARTMANN / AFP

Kar-6-Alom
2026. január 26. 20:03
Nem tudom, megvan-e még a szándék, hogy betiltsák az AfD-t, de így egyre nehezebb meló lesz. Már nem csak parlamenti politikusokat kellene semlegesíteni, hanem önkormányzati vezetőket is. Mégpedig egyre többet, ahogy jön fel az AfD. Úgy tűnik, a német választók kezdenek észhez térni. Soká tartott...
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2026. január 26. 19:30
Az AfD SOHA nem fog kormányzati pozícióba kerülni amíg Németország amerikai megszállás alatt van. SOHA. Tessék már végre megérteni, hogy ők csak biztonsági szelepnek vannak a kuktán, hogy az nehogy felrobbanjon, mielőtt a zsidók puhára nem főzik a békákat. Ez a bosszú a kefebajszúért.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. január 26. 19:19
" Attila Dorkó. Einzelkandidat für die Bürgermeisterwahl in Altenberg am 25. Januar 2026: "Alles für die Heimat!". Na, ilyen egy " magyar" a németeknél......Ennek a "heimat" Németország már. A gyökér 4 % -t kapott, jól befogadták ezt a hazátlan szarjankót a németek....inkább mégsem.
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2026. január 26. 18:45
no, ez már valami! csakhogy országos szinten a 30% elég kevés a Német Állampárttal szemben.
Válasz erre
1
0
