Történelmi áttörés: az AfD akkora győzelmet arathat, hogy az egész világon visszhangozhat

Így választott Szászország és Türingia: előretört az AfD, összeomlottak a baloldali kormánypártok
Vasárnap két keletnémet tartományban voksoltak a választók: nagy volt a tétje a régi pártok és rendszerkritikus új kihívóik megmérettetésének.
André Barth, az AfD politikusa már az első fordulóban megszerezte a szavazatok több mint 60 százalékát az Altenberg városában tartott polgármester-választáson.
A szászországi Altenberg város polgárai megválasztották új polgármesterüket. Az előzetes eredmények egyértelmű favoritot mutattak, mégpedig az AfD jelöltjét – írja a Bild.
Az eredmények az alábbiak szerint alakultak:
A választási részvétel viszonylag magas, 70,8 százalékos volt. A győzelem azért is számít mérföldkőnek, mert a német önkormányzati választásokon ritka, hogy egy jelölt az első körben ilyen arányú támogatottsággal bírjon. Mivel a választók már az első körben egyértelmű bizalmat szavaztak André Barthnak, így hivatalosan is megválasztották polgármesternek.
A választási siker után Alice Weidel, az AfD társelnöke az X-en gratulált a politikusnak, kiemelve az eredmény jelentőségét a párt országos építkezésében.
André Barth megválasztása újabb bizonyítéka annak, hogy az AfD egyre mélyebb gyökereket vet a keleti tartományok helyi önkormányzataiban, és képes áttörni a hagyományos pártok által épített korlátokat.
