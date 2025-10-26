„A Tiszás szeretet eljött Orbán Viktor édesanyjáért is” – hamar megjelentek a miniszterelnök halálát kívánó kommentek
Az Orbán Győzőnével készült interjú jól láthatóan alaposan felborzolta a kedélyeket az ellenzéki szavazók között.
A sikeres kommunikáció alapja az önazonosság, az őszinteség meg a derű.
„Ezekben az órákban egy hétunokás, tizenkét dédunokás asszony ad éppen tanulságos leckét Magyarországnak meg az összes beszélő fejének – nekem is – arról, hogy a sikeres kommunikáció alapja az önazonosság, az őszinteség meg a derű. Azt javaslom, fogadjuk meg.”
Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az Orbán Győzőnével készült interjú jól láthatóan alaposan felborzolta a kedélyeket az ellenzéki szavazók között.