Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
10. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
derű szabó lászló kommunikáció alap Magyarország lecke asszony

Egy hétunokás asszony ad éppen tanulságos leckét Magyarországnak meg az összes beszélő fejének

2025. október 26. 13:56

A sikeres kommunikáció alapja az önazonosság, az őszinteség meg a derű.

2025. október 26. 13:56
null
Szabó László
Szabó László
Facebook

„Ezekben az órákban egy hétunokás, tizenkét dédunokás asszony ad éppen tanulságos leckét Magyarországnak meg az összes beszélő fejének – nekem is – arról, hogy a sikeres kommunikáció alapja az önazonosság, az őszinteség meg a derű. Azt javaslom, fogadjuk meg.”

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. október 26. 15:15
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Válasz erre
5
0
fortissima
2025. október 26. 14:35
Laci! Laci...
Válasz erre
0
1
Obsitos Technikus
2025. október 26. 14:28
Bocsánat, de fordítva. 12 unoka és hét dédunoka.
Válasz erre
5
0
Mich99
2025. október 26. 14:03
Egy szimpatikus nagymama és dédnagymama, a gyűlölködő patkányok szöges ellentéte.
Válasz erre
14
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!