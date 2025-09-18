Ez a nyár is bebizonyította: életmentő lehet, ha ott van idős rokonunknál a Gondosóra (X)

Újabb eset bizonyítja: életet menthet a Gondosóra
A Gondosóra nem csupán az idősek biztonságát szolgálja – legalább ennyire megnyugvást ad a hozzátartozóknak is.
A Gondosóra az elmúlt években több mint 70 ezer alkalommal mentett életet, és több mint 660 ezer esetben nyújtott általános segítséget a hétköznapokban.
Egy idős hozzátartozóról gondoskodni nemcsak felelősség, hanem állandó aggodalom is.
Ezek a kérdések nap mint nap ott motoszkálnak a családtagok fejében. A Gondosóra program pontosan erre a problémára ad választ: biztonságot nyújt az időseknek, megnyugvást a családnak.
Ez a kis eszköz nemcsak egészségügyi vészhelyzetekben nyújt támaszt, hanem akkor is, ha szerettünk eltéved, vagy olyan problémával találkozik, amelyet már nehezen oldana meg egyedül – például ha elromlik a kazán, és segítséget kell hívni.
Július derekán jött a hír: Barcson egy idős asszony életét mentette meg a Gondosóra. A nyugdíjas rosszul lett, leesett az ágyról, és a készülékén keresztül kért segítséget. A jelzésre azonnal érkeztek a mentők, a tűzoltók pedig az ablakon át jutottak be a hálószobába, hogy mielőbb elláthassák a bajba került asszonyt.
A nőt tüdőgyulladás gyanújával szállították kórházba, unokája szerint szerencsére már jobban érzi magát.
Augusztusban Simontornyán egy 86 éves asszony került bajba saját otthonában – írta a DUOL. A segélykérés a Gondosóra központjába futott be, ahonnan azonnal értesítették a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját.
A helyszínre siető rendőrök és a társszervek munkatársai zárt ajtókat találtak, de az ablakon keresztül kapcsolatba tudtak lépni az idős nénivel. Mint kiderült, a lakáskulcs a rokonoknál volt, így végül az ő segítségükkel jutottak be a házba. A mentők a helyszínen ellátták az asszonyt, akinek szerencsére nem volt szüksége kórházi kezelésre. Aláhúzták:
a történet ismét bizonyítja, hogy a Gondosóra kulcsfontosságú eszköz az idősek biztonságának megőrzésében.”
A Gondosóra egy karon hordható készülék, amely folyamatos kapcsolatban áll egy 24 órás diszpécserszolgálattal. Vészhelyzet esetén elég megnyomni a gombot: a diszpécser azonnal kapcsolatba lép a viselőjével, és intézkedik – akár mentőt küld, akár a családtagokat értesíti. Ha valaki eltévedne, a GPS-helymeghatározás révén könnyen megtalálják.
A Gondosórát minden 65 év feletti magyar állampolgár ingyenesen igényelheti. Fontos, hogy a kézhez vételkor az eszközt először feltöltsük, majd indítsunk rajta egy próbahívást. Áprilistól a 80 év felettiek számára külön igénylés nélkül, automatikusan kiküldték a készüléket – de ugyanúgy szükséges volt az első használat előtti feltöltés és teszt.
A Gondosóra mára országos sikertörténet lett. Több mint 900 ezer felhasználója van, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden második 65 év feletti rendelkezik a készülékkel. Ez hatalmas előrelépés, hiszen így több százezer család érezheti nagyobb biztonságban az idős szeretteit. Az eszköz és a diszpécserszolgálat több mint 70 ezer alkalommal nyújtott életmentő támogatást, és több mint 660 ezer esetben segített a mindennapok során – kisebb-nagyobb problémákban, amelyek megoldásához jól jött a biztos háttér.
A Gondosóra nem csupán egy eszköz: biztonságérzet, amely enyhíti az állandó aggodalmat. Tudjuk, hogy szerettünk nincs egyedül, és bármikor számíthat segítségre – legyen szó elesésről, rosszullétről, vagy akár hétköznapi gondról. Nekünk, hozzátartozóknak ez azt jelenti: bátrabban engedhetjük el a kezét, mert tudjuk, hogy a Gondosóra ott van mellette.
