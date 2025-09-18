Ez a nyár is bebizonyította: életmentő lehet, ha ott van idős rokonunknál a Gondosóra (X)

Július derekán jött a hír: Barcson egy idős asszony életét mentette meg a Gondosóra. A nyugdíjas rosszul lett, leesett az ágyról, és a készülékén keresztül kért segítséget. A jelzésre azonnal érkeztek a mentők, a tűzoltók pedig az ablakon át jutottak be a hálószobába, hogy mielőbb elláthassák a bajba került asszonyt.

A nőt tüdőgyulladás gyanújával szállították kórházba, unokája szerint szerencsére már jobban érzi magát.

Augusztusban Simontornyán egy 86 éves asszony került bajba saját otthonában – írta a DUOL. A segélykérés a Gondosóra központjába futott be, ahonnan azonnal értesítették a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját.

A helyszínre siető rendőrök és a társszervek munkatársai zárt ajtókat találtak, de az ablakon keresztül kapcsolatba tudtak lépni az idős nénivel. Mint kiderült, a lakáskulcs a rokonoknál volt, így végül az ő segítségükkel jutottak be a házba. A mentők a helyszínen ellátták az asszonyt, akinek szerencsére nem volt szüksége kórházi kezelésre. Aláhúzták: