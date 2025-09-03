Újabb eset bizonyítja: életet menthet a Gondosóra

Egy gombnyomás, számtalan megmentett élet

Pár nappal ezelőtt érkezett a hír: ismét életet mentett a Gondosóra. Ezúttal Simontornyán egy 86 éves asszony került bajba otthonában – számolt be róla a DUOL. Mint írják, a segélyhívás a gondosóra központjába érkezett, ahonnan riasztották a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját. A helyszínre érkező rendőrök és társszervek munkatársai zárt ajtókat találtak, de az ablakon keresztül beszélni tudtak a bajba jutott nénivel. Az idős asszony elmondta, hogy rokonainál van a lakáskulcsa, így a hozzátartozók segítségével jutottak be a lakóházba. A mentők ellátták az idős asszonyt, aki szerencsére nem szorult kórházi ellátásra. Aláhúzták:

„a történet ismét bizonyítja, hogy a Gondosóra kulcsfontosságú eszköz az idősek biztonságának megőrzésében.”

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője augusztus elején arról számolt be, hogy a Gondosóra már 70 ezer életet mentett meg.

Sokan úgy gondolják, hogy a Gondosóra kizárólag egészségügyi vészhelyzetekben hasznos. Valójában jóval többre képes. Természetesen működik akkor is, ha elesés vagy rosszullét történik, de ennél szélesebb körben nyújt támogatást:

Eltévedés esetén GPS-alapú helymeghatározással segít megtalálni a készülék viselőjét.

Hétköznapi problémákban is segít: például ha elromlik a kazán, és szerelőt kell hívni, a Gondosóra diszpécserei megszervezik a segítséget.

Ez a fajta támogatás különösen fontos azoknál az időseknél, akik egyedül élnek, vagy nehezebben tudják kezelni a modern kommunikációs eszközöket.

Hogyan működik, és hogyan lehet igényelni?

A Gondosóra egy könnyen kezelhető, hordozható készülék, amely folyamatos kapcsolatban van a diszpécserszolgálattal. Egy gombnyomással elindítható a hívás, így a viselője azonnal kapcsolatba kerül egy segítővel.

A szolgáltatásra egyszerűen lehet jelentkezni – korábban igénylés alapján, de áprilistól augusztusig a 80 év felettiek előzetes igénylés nélkül is megkapták a készüléket postán.

Fontos: a készülék megérkezésekor az első lépés mindig a feltöltés, majd egy próbahívás kezdeményezése, hogy minden rendben működjön.

Országos elterjedtség és bizonyított segítség

A Gondosóra ma már nem egy szűk kör számára elérhető újdonság, hanem egy országosan használt, bevált eszköz. Több mint 900 ezer felhasználója van, ami azt jelenti, hogy majdnem minden második 65 év feletti rendelkezik vele.