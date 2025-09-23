A szurkológyűlölet nem pálya
Az előítélet, a gyűlölet és a megszégyenítés nem mások fölé emel minket, hanem leránt a sárba.
Hozzám mindig is közel állt a futball, bár ez nem igazán látszik rajtam.
Van a magyar irodalomnak egy futballrétege. Mándy Iván, Esterházy Péter vagy Kukorelly Endre juthat eszünkbe hirtelen. A labdarúgópályák, a lelátók költője elsősorban Mándy Iván volt. A pálya szélén című regényéből készült 1973-ban a Régi idők focija című remek film Sándor Pál rendezésében.
Hozzám mindig is közel állt a futball, bár ez nem igazán látszik rajtam. Gyerekkoromban nem volt a környéken olyan egyesület, ahová eljárhattam volna focizni, így maradt a kajakozás, amire viszont sosem tudtam sportként tekinteni. A kajakozás számomra mindig is a szemlélődés terepe volt leginkább, így aztán nem is vittem sokra. A kajakedzések után persze rendszeresen fociztunk az egyesület udvarán. Kispályás meccsek voltak ezek, kiskapura játszottunk. A focizás első számú helyszíne azonban nem a kajakegyesület udvara volt, hanem a házunk előtti tengópálya. A tengó hivatalos neve lábtenisz, de soha senkitől nem hallottam, hogy így hívta volna. A pálya azt jelentette, hogy valaki egyszer piros festékkel felrajzolt egy pályát az aszfaltra. Akkoriban ez valamiért nem jelentett problémát, nem jött senki a tanácstól vagy a rendőrségtől, hogy az aszfaltra nem festegetünk csak úgy, és különben is veszélyes egy úton tengózgatni. Nem érdekelt ez senkit. Az is igaz, hogy ezen az útszakaszon csak akkor jártak autók, miután a Visegrádról érkező kompról lehajtottak, egyébként nem. A forgalom amúgy sem volt összehasonlítható a maival.
Ma már nem lehetne tengózni a ház előtt. Egyrészt mert macskakövön nem lehet tengózni, másrészt elviselhetetlenné vált az autóforgalom. Tengózással egész napokat töltöttünk egyfajta időn kívüli állapotban. Minden karácsonyra kaptam egy labdát, ami aztán valahogy kibírt egy szezont, bár az utolsó hetekben-hónapokban sokszor már kilógott belőle a gumibelső. Egy-egy nagyobbra sikerült lövés után, ha rossz irányba pattant a labda, be kellett mászni érte Sebián néni udvarára, ami korántsem volt veszélytelen vállalkozás. Ha Sebián néni volt szemfülesebb, azonnal lecsapott rá, és csak a szüleim hosszas könyörgésére adta vissza. Sebián néni mogorva, magának való asszony volt, aki már azt is nehezen tűrte, hogy órákig volt kénytelen hallgatni a labda pattogását az utcáról.
Mindig sejtettem, hogy lett volna tehetségem a futballhoz, de ez sosem derülhetett ki igazán. És ez most már így is marad. Legutóbb a Tokaji írótáborban fociztam, ahol az írók mérték össze erejüket a helyi erőkkel. A csapatkapitány Kukorelly Endre volt, aki nagyon is komolyan vette a feladatát. Kíméletlen és szenvtelen hangon instruálta a csapatot, ott egyéni véleményeknek nem volt helye. Helyesen tette, hogy ennyire komolyan vette, ezt másként nem is lehetne csinálni. A futballmeccs komoly dolog. Nagyon komoly játék. Sokat nem tettem hozzá a meccshez, volt egy lövésem, ami méterekkel az ellenfél kapuja fölött szállt el. A mester gyorsan le is hozott a pályáról.
A nagyobbik fiam viszont „rendes” futballista. Már három-négy évesen kizárólag labdával a kezében volt hajlandó kilépni a házból. És aztán így is maradt. Ma már egy budapesti klub játékosa. Aszketikus és megingathatatlan kedéllyel jár az edzésekre, amiben tényleg van valami, ami hasonlít egy szerzetes elhivatottságára. Szentségtörőnek tűnhet ez a hasonlat, mégsem mondhatok mást. A futball közegét nehezen lehetne összehasonlítani egy szerzetesrendével, a mélyebb rétegekben azonban nagyon is vannak közös vonások. Lemondás, szigorú napirend, tudatos táplálkozás és valami szűnni nem akaró eltökéltség. Aki komolyan veszi a futballt, nem tehet másként. A pálya univerzumában megélhető a teljesség, adódnak kegyelmi pillanatok, amikor tényleg mintha egy angyal suhanna át a tizenhatos fölött.
Nemrég családilag elmentünk megnézni a szezonnyitó mérkőzésüket. Alkatilag nem vagyok alkalmas a hangos szurkolásra, még akkor sem, amikor a fiamat látom a pályán. A többi szülő jól láthatóan (és hallhatóan) nem így van ezzel. Megy a folyamatos szakértés és üvöltözés. Egyszer külön lehetne írni ezekről a szülőkről. Arról, hogy vajon mit látnak bele egy-egy ilyen meccsbe. Hogy miféle dolgokat vetítenek bele a gyerekük teljesítményébe. Hány és hány elvetélt tehetség akarja látni ilyenkor a gyerekében a saját, soha meg nem valósult álmait. A fiam kapott egy remek átadást, megindult a jobb szélen, és egy pontos, erős lövéssel kilőtte a bal alsó sarkot. A kapus hiába vetődött hatalmasat, nem érhetett oda. Jött az előre megkoreografált gólöröm, ami mögött mégsem volt semmiféle tervezés. A megtalált teljesség illékony pillanata volt, láttam az arcán. Katarzis, ami egy versben, egy festményben ugyanúgy rejtőzik, mint a tizenhatos geometriájának mélyén.
