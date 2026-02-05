Büszkék lehetünk hazánk újabb gazdasági bravúrjára – Magyarország a világ élvonalában

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek gazdasági bravúrjaiban nagy szerepet játszott az, hogy Magyarország a globális elektromos autóipari forradalom egyik éllovasává vált, mivel a kormány először ismerte fel az ebben rejlő lehetőségeket Európában, s megteremtette a szükséges feltételeket a szektor beruházásaihoz.

Aláhúzta, hogy hazánkban továbbra is zavartalan a keleti és nyugati vállalatok együttműködése, aminek nyomán mára Magyarország a világ azon három országa közé tartozik, ahol mindhárom német prémium autómárka gyártóbázissal rendelkezik, és ezek maguk után vonták sok kínai beszállító letelepedését is.

És a Magyarországra érkező kínai autóipari vállalatok a legmodernebb munkahelyeket hozták létre, és a legmodernebb technológiával ismertettek meg minket"

– jegyezte meg.

Illetve rámutatott, hogy miközben máig a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget, az elmúlt három évben rendre Kínából érkezett ide a legtöbb beruházás. „Az elmúlt tizenegy esztendőben nyolcvan kínai vállalati beruházás jött Magyarországra, összességében 7000 milliárd forintnyi beruházással és 36 ezer új munkahelyet hozva létre” – tudatta.