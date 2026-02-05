Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter kínai magyarország forint munkahely

Büszkék lehetünk hazánk újabb gazdasági bravúrjára – Magyarország a világ élvonalában

2026. február 05. 20:39

A beruházás tovább erősíti Magyarország pozícióját az elektromos autóipari átállás élmezőnyében, miközben a kormány 7 milliárd forinttal segítette a fejlesztést.

2026. február 05. 20:39
null

Az Evoring Precision Manufacturing kínai autóipari beszállító 39 milliárd forintos új beruházása nyomán 450 munkahely jön létre Jászfényszarun, ami ráadásul tovább erősíti Magyarország éllovas pozícióját az elektromos autóipari átállásban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az Evoring Precision Manufacturing Kft. gyárának átadásán arról számolt be, hogy az ezzel Európában piacvezetővé vált kínai vállalat fogaskerekeket és tengelyeket fog itt előállítani az elektromos autóipar számára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

Beszédében kiemelte, hogy a 39 milliárd forintos beruházást a kormány hétmilliárd forinttal támogatta, így segítve elő 450 új munkahely létrehozását.

Majd tudatta, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt tíz évben 99 nagy vállalati beruházás valósult meg 130 milliárd forintos állami támogatás mellett, összesen 510 milliárd forint értékben, ezzel pedig 5200 munkahelyet teremtettek. Tájékoztatása szerint ennek köszönhetően a térség ipari termelése ez idő alatt évi 1300 milliárd forintról 2400 milliárd forintra nőtt.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek gazdasági bravúrjaiban nagy szerepet játszott az, hogy Magyarország a globális elektromos autóipari forradalom egyik éllovasává vált, mivel a kormány először ismerte fel az ebben rejlő lehetőségeket Európában, s megteremtette a szükséges feltételeket a szektor beruházásaihoz.

Aláhúzta, hogy hazánkban továbbra is zavartalan a keleti és nyugati vállalatok együttműködése, aminek nyomán mára Magyarország a világ azon három országa közé tartozik, ahol mindhárom német prémium autómárka gyártóbázissal rendelkezik, és ezek maguk után vonták sok kínai beszállító letelepedését is.

És a Magyarországra érkező kínai autóipari vállalatok a legmodernebb munkahelyeket hozták létre, és a legmodernebb technológiával ismertettek meg minket"

– jegyezte meg.

Illetve rámutatott, hogy miközben máig a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget, az elmúlt három évben rendre Kínából érkezett ide a legtöbb beruházás. „Az elmúlt tizenegy esztendőben nyolcvan kínai vállalati beruházás jött Magyarországra, összességében 7000 milliárd forintnyi beruházással és 36 ezer új munkahelyet hozva létre” – tudatta.

A miniszter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte azt, hogy

mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

„Egymillióval többen dolgoznak ma Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt. Ma Európában itt kell fizetni a legalacsonyabb adókat, (…) és bár a nemzetközi energiapiacon az árak folyamatosan emelkednek, mi itt Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést” – emlékeztetett.

„És a nagy nehézségek ellenére az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve lett a beruházások szempontjából. Soha annyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást, mint az elmúlt négy évben. A tavalyi esztendőben három és fél naponta kötöttünk megállapodást egy-egy nagy beruházás Magyarországra hozataláról” – folytatta.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság miatt.

Ezért a magyar kormány továbbra is határozottan kiáll a béke mellett, kiállunk amellett, hogy a magyar emberek pénzét Magyarországon kell felhasználni

– szögezte le.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Komka Péter

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. február 05. 21:42
Kiváncsi vagyok, hogy a szektás kommentelők ebbe mikéntb tudnak belekötni!
Válasz erre
1
0
states-2
2026. február 05. 20:57
Miközben a kormány kormányoz, nem is akárhogy, Pszichopéter ukrán és brüsszeli ügynökként árulja a hazát.
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. február 05. 20:44
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!