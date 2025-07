Háború és lopás 3. rész – Az ukrán termőföld több mint negyede óriáscégek kezébe került, mutatjuk, melyek ezek!

Az ukrán termőföldek jelenlegi tulajdonosi szerkezete is nagyon nehezen átlátható, ahogy az is, hogy a tulajdonjogtól függetlenül ki birtokolja, használja valójában a földet. Nem beszélve a legfontosabbról, arról, hogy az üzleti láncban és főként annak végén végül ki „szedi a föld hasznait”, azaz ki gazdagszik az ukrán mezőgazdasági területekből. Cikksorozatunk bevezető részében bemutattuk, hogy Ukrajnában évek (évtizedek) óta zajlik a világ legértékesebb termőterületeinek koncentrációja.

Ukrajna nemzeti kincse, a világ legjobb minőségű talajával rendelkező termőföld egyre inkább ukrán oligarchák és – közvetlenül vagy ezeken keresztül – nyugati agrárcégek, bankok és tőkealapok kezében koncentrálódik. A második részben arról írtunk, hogy hogyan kezdődött Ukrajna mezőgazdasági területeinek privatizációja, majd

hogyan érték el a nemzetközi pénzügyi intézmények, hogy az ukrán vezetés lehetővé tegye a termőföld kereskedelmét.

E cikkünkben pedig The Oakland Institute 2023-ban közzétett, War and Theft: the takeover Ukraine's agricultural lands (Háború és lopás: Ukrajna mezőgazdasági területeinek elfoglalása) című jelentése alapján megkíséreljük legalább egy részét megmutatni annak, hogy kik az ukrán termőterületeken gazdálkodó legnagyobb cégek, és milyen ezek háttere.