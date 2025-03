Itt a bizonyíték: Magyar Péter aláírásával szentesítette Ukrajna katonai támogatását az EP-ben

Jelenleg is zajlik az Európai Parlament plenáris ülése Strasbourgban. A néppárti-baloldali koalíció, amelynek a Tisza Párt is, valamint a Meloni vezette Európai Konzervatívok és Reformisták az Európai Parlamentben közös állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtottak be az európai védelem jövőjéről szóló fehér könyvről. A tervezet aláíró között szerepel Magyar Péter is.

Az állásfoglalás tervezet szerint

„nem létezhet európai biztonság Európa közvetlen szomszédságának biztonsága nélkül, kezdve Ukrajna azon képességével, hogy ellenálljon Oroszország agressziós háborújának.”

A dokumentum kritikát fogalmaz meg a Trump kormányzattal szemben, amely szerintük az Oroszországgal való normalizációra törekszik, ebből arra a következtetésre jutnak: „egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Európának meg kell erősítenie saját biztonságát és védelmét, hogy segíteni tudja Ukrajnát önmaga megvédésében.”

A pártok hangsúlyozzák, hogy

„Európa továbbra is határozottan kiáll Ukrajna mellett, amely bátor küzdelmet folytat európai értékeinkért, és emlékeztet azon meggyőződésére, hogy Európa jövője az ukrán harctéren fog eldőlni; határozottan úgy véli, hogy a mostani a hidegháború vége óta a legsúlyosabb, Európa területi integritását érintő katonai fenyegetés”.

A dokumentum egyben sürgeti a tagállamokat, hogy még a tárgyalások befejezése előtt biztosítsanak több fegyvert és lőszert Ukrajnának. Sőt azzal riogat, hogy ha ez nem történik meg kiterjed a háború:

„ha az EU elmulasztja a támogatás nyújtását, és Ukrajna megadásra kényszerül, Oroszország más országok, köztük esetleg uniós tagállamok ellen fordulhat.”

A dokumentumot itt olvashatja.

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila