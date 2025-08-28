Ft
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tseber Roland Tisza Ukrajna Magyar Péter Kárpátalja

Itt van minden, amit tudni lehet az ukrán kémről, aki Magyar Péter útját egyengette

2025. augusztus 28. 22:48

Tseber Rolandot kémkedés miatt tavaly utasítottak ki Magyarországról. A Volodimir Zelenszkijjel jó kapcsolatot ápoló Tseber korábban baloldali magyar politikusokhoz keresett és talált kapcsolatot, 2024-ben már Magyar Péternek szervezett 24 óra alatt ukrajnai utat, idén tavasszal Tisza-szigetet alapított Kárpátalján.

2025. augusztus 28. 22:48
null

A Magyar Nemzet tizenegy pontban összefoglalta, mit lehet tudni Tseber Rolandról, akit kémkedés miatt tavaly utasítottak ki Magyarországról.

1. Fegyverbeszerzés Németországban

Tseber az igazságügyi miniszter, Denisz Maljuska társaságában érkezett meg Berlinbe még 2022-ben. A hivatalos indok egy büntetőbíróság létrehozása volt, azonban a háttérben az információk szerint Ukrajna támogatása és a fegyverszállítások volt a téma. Az út sikeres volt, lőszerek mellett például légvédelmi rendszerek, nehéz pótkocsik, mentőautó, hídrendszerek és drónellenes eszközök is szerepeltek az igen hosszú beszerzési listán.

2. A bekötött ember

Az Ellenpont a napokban azt írta, hogy az amerikai baloldal olyan ideológiai keltetőt működtet, amelynek befolyása Magyarországra is elér. Ennek a polipnak az egyik csápja Tseber Roland, a másik a magyarországi ellenzék, és mint a USAID-botrány során kiderült, a harmadik a magyarországi ellenzéki sajtó.

3. A „véletlen” találkozás

Augusztus elején Tseber azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy állítása szerint véletlenül futott össze nem másutt, mint Kijevben Rácz Andrással, az ukrajnai eseményeket rendre  kijevi vezetés szempontjából előnyösen értelmező Oroszország-szakértővel. A találkozásról szellemesnek szánt videó jelent meg a közösségi médiában, a felvételen Rácz és Tseber arról beszélt, hogy az ukrán fővárosban is „nyitnak egy Tiszát”.

4. Tisza-sziget Kárpátalján

Kárpátalján ugyanis már alapított egy Tisza-szigetet Tseber: április 29-én jegyezték be Minaj településen – írtuk meg korábban a Mandineren.

5. Magyar Péter utazásszervezője

A Tisza-vezér tavaly júliusi ukrán túrájának Tseber Roland volt a szervezője. Magyar így mutatta be a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat”. A Ripost ezzel kapcsolatban nemrég rámutatott: Tseber Roland a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, aki ráadásul Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban.

6. Az ukrán szolgálatok illegális tisztje

Tsebert tavaly ősszel utasítottak ki az országból. A magyar nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították – erről Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszélt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának május 20-i ülése után. Kocsis Azt is elmondta, hogy a férfi ukrán–magyar állampolgár volt 2017-ig, akkor lemondott a magyarról, bizonyára az ukrajnai politikai ambíciói miatt.

7. Az újabb kapocs Ruszin-Szendi Romulusz

Tseber ellen egyebek mellett azután rendeltek el beutazási és itt-tartózkodási tilalmat, hogy találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetője és fegyvergyártásban érintett szereplők, valamint külföldi befektetők között. Az említett korábbi magas rangú vezető Magyar Péter tanácsadója Ruszin-Szendi Romolusz volt.

8. Megfenyegette Orbán Viktort és a magyar hatóságokat

„Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém. Orbán Viktor” – fenyegetőzött Tseber Facebookján, miután leleplezték.

9. Az MSZP volt elnökét is be akarta hálózni

Mesterházy Attilához az ukrán férfi úgy jutott el, hogy 2020. december 10-én az ukrán vámosok nagy mennyiségű cigarettára bukkantak Legény Zsolt akkori MSZP-s politikus autójának csomagtartójában. Legényt – a Magyar Nemzet úgy tudja – Tseber Roland húzta ki a slamasztikából, azonban kellett neki valami cserébe. Mégpedig uniós, illetve NATO-kapcsolatok. Mesterházyt, aki éveken keresztül alelnöke, majd elnöke volt a NATO Parlamenti Közgyűlésének, Legény Zsolt mutatta be Tsebernek.

10. Márki-Zaytól Karácsony Gergelyig

Tseber több képen pózolt együtt Karácsony Gergely főpolgármesterrel, momentumos politikusokkal, köztük Gelencsér Ferenc korábbi elnökkel, valamint Márki-Zay Péterrel, aki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje volt az előző országgyűlési választáson.

11. A krími lemezlovas

Július végén számolt be róla a Tűzfalcsoport, hogy az interneten 2024 márciusában közzétett videóban három ukrán veterán azt állítja, Tseber 2015 februárjában, tehát a Krím megszállása után, Szimferopolban vett részt egy rendezvényen, ahol DJ-ként szerepelt. Állításuk szerint az eseményt az orosz hadsereghez kötődő „Honvédők napja” alkalmából rendezték.

A Mandineren ezzel kapcsolatban nemrég megírtuk, hogy az ukrajnai Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség vizsgálata szerint Tseber Roland jelentős, 19 millió hrivnyányi, átszámítva 156 millió forintos homályos eredetű vagyont tüntetett fel 2023-as vagyonnyilatkozatában. Tseber a hatóságoknak azt állította, hogy jövedelme döntően rendezvényeken való fellépésekből származik. Elmondása szerint 2005–2006 környékén kezdett esküvői szolgáltatásokat nyújtani, majd 2008 óta DJ-ként dolgozik, szezononként akár 50 ezer dolláros bevétellel.

Nyiókép: Facebook/Kocsis Máté

