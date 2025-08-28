Itt van minden, amit tudni lehet az ukrán kémről, aki Magyar Péter útját egyengette

5. Magyar Péter utazásszervezője

A Tisza-vezér tavaly júliusi ukrán túrájának Tseber Roland volt a szervezője. Magyar így mutatta be a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat”. A Ripost ezzel kapcsolatban nemrég rámutatott: Tseber Roland a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, aki ráadásul Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban.

6. Az ukrán szolgálatok illegális tisztje

Tsebert tavaly ősszel utasítottak ki az országból. A magyar nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították – erről Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszélt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának május 20-i ülése után. Kocsis Azt is elmondta, hogy a férfi ukrán–magyar állampolgár volt 2017-ig, akkor lemondott a magyarról, bizonyára az ukrajnai politikai ambíciói miatt.

7. Az újabb kapocs Ruszin-Szendi Romulusz

Tseber ellen egyebek mellett azután rendeltek el beutazási és itt-tartózkodási tilalmat, hogy találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetője és fegyvergyártásban érintett szereplők, valamint külföldi befektetők között. Az említett korábbi magas rangú vezető Magyar Péter tanácsadója Ruszin-Szendi Romolusz volt.

8. Megfenyegette Orbán Viktort és a magyar hatóságokat

„Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém. Orbán Viktor” – fenyegetőzött Tseber Facebookján, miután leleplezték.

9. Az MSZP volt elnökét is be akarta hálózni

Mesterházy Attilához az ukrán férfi úgy jutott el, hogy 2020. december 10-én az ukrán vámosok nagy mennyiségű cigarettára bukkantak Legény Zsolt akkori MSZP-s politikus autójának csomagtartójában. Legényt – a Magyar Nemzet úgy tudja – Tseber Roland húzta ki a slamasztikából, azonban kellett neki valami cserébe. Mégpedig uniós, illetve NATO-kapcsolatok. Mesterházyt, aki éveken keresztül alelnöke, majd elnöke volt a NATO Parlamenti Közgyűlésének, Legény Zsolt mutatta be Tsebernek.

10. Márki-Zaytól Karácsony Gergelyig

Tseber több képen pózolt együtt Karácsony Gergely főpolgármesterrel, momentumos politikusokkal, köztük Gelencsér Ferenc korábbi elnökkel, valamint Márki-Zay Péterrel, aki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje volt az előző országgyűlési választáson.

11. A krími lemezlovas

Július végén számolt be róla a Tűzfalcsoport, hogy az interneten 2024 márciusában közzétett videóban három ukrán veterán azt állítja, Tseber 2015 februárjában, tehát a Krím megszállása után, Szimferopolban vett részt egy rendezvényen, ahol DJ-ként szerepelt. Állításuk szerint az eseményt az orosz hadsereghez kötődő „Honvédők napja” alkalmából rendezték.

A Mandineren ezzel kapcsolatban nemrég megírtuk, hogy az ukrajnai Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség vizsgálata szerint Tseber Roland jelentős, 19 millió hrivnyányi, átszámítva 156 millió forintos homályos eredetű vagyont tüntetett fel 2023-as vagyonnyilatkozatában. Tseber a hatóságoknak azt állította, hogy jövedelme döntően rendezvényeken való fellépésekből származik. Elmondása szerint 2005–2006 környékén kezdett esküvői szolgáltatásokat nyújtani, majd 2008 óta DJ-ként dolgozik, szezononként akár 50 ezer dolláros bevétellel.