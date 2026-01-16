Elképesztő történet: nem érti a svéd, hogyan kötött ki Csíkszeredában

Nem találnak magyarokat a csíkszeredaiak
Pedig megpróbálták.
Ilyet se mindennap olvasni! Egy svéd játékos úgy szerződött a Csíkszereda futballcsapatába, hogy erről nem tudott.
Nem akármilyen történetről számolt be a Csakfoci, amelynek középpontjában az FK Csíkszereda áll. A román élvonalbeli labdarúgó klub január 6-án bejelentést tett: szerződtette a svéd Wilhelm Loepert, csakhogy a történet itt nem ért véget – sőt, ekkor kezdődött igazán.
A játékos ugyanis azt állítja, nem tudott róla, hogy Romániába igazol, ugyanis több ezer kilométerrel arrébb, Dél-Koreában tartózkodott, és éppen az Incheon Unitedhez készült csatlakozni, miközben Csíkszeredán már bemutatták új igazolásként.
Mindezek miatt sem Romániába, sem a csíkszeredaiak törökországi edzőtáborába nem utazott el” – olvasható a csakfoci.hu-n.
A cikk hozzátette, hogy Emanuel Rosu újságíró információi szerint Loeper azt állítja, hogy csupán meghatalmazást adott az ügynökének egy más jellegű ügy intézésére, nem pedig szerződéskötésre. A félreértés következtében azonban a Csíkszereda január 6-án hivatalosan is bejelentette az érkezését.
A klub jelenlegi álláspontja szerint a játékos és a csapat közötti megállapodást hivatalosan is regisztrálták, ezért érvényesnek tekintik a szerződést, és felszólították Loepert, hogy csatlakozzon a kerethez.
Ennek hatására a futballistának el kellett hagynia Dél-Koreát, hogy személyesen rendezze a kialakult, rendkívül szokatlan helyzetet – írta az as.ro.
A svéd Loeper eddigi pályafutása során csak hazájában játszott, az elmúlt ötben a Helsingborgs IF csapatában szerepelt, itt 140 mérkőzést tudhat magáénak.
Fotó: fkcsikszereda.ro