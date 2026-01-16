Ft
Csíkszereda Dél-Korea Románia

Elképesztő történet: nem érti a svéd, hogyan kötött ki Csíkszeredában

2026. január 16. 21:03

Ilyet se mindennap olvasni! Egy svéd játékos úgy szerződött a Csíkszereda futballcsapatába, hogy erről nem tudott.

2026. január 16. 21:03
null

Nem akármilyen történetről számolt be a Csakfoci, amelynek középpontjában az FK Csíkszereda áll. A román élvonalbeli labdarúgó klub január 6-án bejelentést tett: szerződtette a svéd Wilhelm Loepert, csakhogy a történet itt nem ért véget – sőt, ekkor kezdődött igazán.

A játékos ugyanis azt állítja, nem tudott róla, hogy Romániába igazol, ugyanis több ezer kilométerrel arrébb, Dél-Koreában tartózkodott, és éppen az Incheon Unitedhez készült csatlakozni, miközben Csíkszeredán már bemutatták új igazolásként.

Mindezek miatt sem Romániába, sem a csíkszeredaiak törökországi edzőtáborába nem utazott el” – olvasható a csakfoci.hu-n.

A Csíkszereda már bejelentette az érkezését

A cikk hozzátette, hogy Emanuel Rosu újságíró információi szerint Loeper azt állítja, hogy csupán meghatalmazást adott az ügynökének egy más jellegű ügy intézésére, nem pedig szerződéskötésre. A félreértés következtében azonban a Csíkszereda január 6-án hivatalosan is bejelentette az érkezését.

Bejelentették a svéd futballistát (Fotó: FK Csíkszereda/Facebook)
Bejelentették a svéd futballistát (Fotó: FK Csíkszereda/Facebook)

A klub jelenlegi álláspontja szerint a játékos és a csapat közötti megállapodást hivatalosan is regisztrálták, ezért érvényesnek tekintik a szerződést, és felszólították Loepert, hogy csatlakozzon a kerethez.

Ennek hatására a futballistának el kellett hagynia Dél-Koreát, hogy személyesen rendezze a kialakult, rendkívül szokatlan helyzetet – írta az as.ro.

A svéd Loeper eddigi pályafutása során csak hazájában játszott, az elmúlt ötben a Helsingborgs IF csapatában szerepelt, itt 140 mérkőzést tudhat magáénak.

Fotó: fkcsikszereda.ro

 

