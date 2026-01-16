Elképesztő történet: nem érti a svéd, hogyan kötött ki Csíkszeredában

A cikk hozzátette, hogy Emanuel Rosu újságíró információi szerint Loeper azt állítja, hogy csupán meghatalmazást adott az ügynökének egy más jellegű ügy intézésére, nem pedig szerződéskötésre. A félreértés következtében azonban a Csíkszereda január 6-án hivatalosan is bejelentette az érkezését.

Bejelentették a svéd futballistát (Fotó: FK Csíkszereda/Facebook)

A klub jelenlegi álláspontja szerint a játékos és a csapat közötti megállapodást hivatalosan is regisztrálták, ezért érvényesnek tekintik a szerződést, és felszólították Loepert, hogy csatlakozzon a kerethez.

Ennek hatására a futballistának el kellett hagynia Dél-Koreát, hogy személyesen rendezze a kialakult, rendkívül szokatlan helyzetet – írta az as.ro.

A svéd Loeper eddigi pályafutása során csak hazájában játszott, az elmúlt ötben a Helsingborgs IF csapatában szerepelt, itt 140 mérkőzést tudhat magáénak.