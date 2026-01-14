Nem találnak magyarokat a csíkszeredaiak

Egy román védő mellett már négy külföldi légióst is igazolt a télen a román labdarúgó élvonalban szereplő FK Csíkszereda, amely az idény elején még azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy csupa rutinos ex-NB I-es magyar játékos szerződtetésével vágott neki a bajnokságnak, köztük egykori válogatott futballistákkal. Az arculatváltásról a Csakfoci kérdezte meg Szondy Zoltán klubelnököt, aki igazából egy pillanatig sem csinált titkot az okokból: kijelentette, a kényszer szülte döntésekről van szó.