Nem találnak magyarokat a csíkszeredaiak

A mesterötöst szerző válogatott játékos erdélyi küldetése: benntartani az egyetlen magyar csapatot a román élvonalban
Nem érzi úgy, mintha külföldön játszana.
Túl rövid volt az idő... A román ligában újonc, alapvetően magyarokra építő FK Csíkszereda kénytelen volt külföldi légiósokkal megerősíteni csapatát a téli szünetben.
Egy román védő mellett már négy külföldi légióst is igazolt a télen a román labdarúgó élvonalban szereplő FK Csíkszereda, amely az idény elején még azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy csupa rutinos ex-NB I-es magyar játékos szerződtetésével vágott neki a bajnokságnak, köztük egykori válogatott futballistákkal. Az arculatváltásról a Csakfoci kérdezte meg Szondy Zoltán klubelnököt, aki igazából egy pillanatig sem csinált titkot az okokból: kijelentette, a kényszer szülte döntésekről van szó.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem érzi úgy, mintha külföldön játszana.
Az elnök ismét leszögezte a székelyföldi klub alapfilozófiáját, mely szerint a csapatot igyekeznek elsősorban helyi, erdélyi, illetve magyarországi focistákra építeni. Minekutána ez a klubidentitásnak is az egyik sarokköve, így Szondy emlékeztetett:
Ez már akkor is így volt, amikor a harmadosztályban szerepeltünk; az alapszabályzatunkban benne volt, hogy a felnőttcsapat keretének minimum 80 százalékát helyi vagy magyar játékosnak kell kitennie. Ez egészen mostanáig senkit nem zavart, amióta viszont a Csíkszereda feljutott az élvonalba, és valamivel nagyobb reflektorfénybe kerültünk, azóta kezdte ez zavarni az embereket Romániában.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nem bírták elviselni az újabb magyar sikert.
Csakhogy itt jön a de: most télen olyan kevés volt az idő (a román liga a hét végén már folytatódik), hogy a szeredaiak minőségi magyar merítés híján, tűzoltás gyanánt kénytelenek voltak a külföldi légiósok felé fordulni, hogy megfelelő erősítéseket tudjanak eszközölni, elsősorban a hátsó alakzatban. Az elnök emellett abból sem csinált titkot, hogy lesznek (magyar) elköszönők is szép számmal:
Nyáron tulajdonképpen arról volt szó, hogy bizalmat szavaztunk azoknak a játékosoknak, akikkel feljutottunk – gyakorlatilag a Csíkszereda magját tartottuk meg, de jeleztük, hogy ez a bizalom addig fog működni, amíg helyt tudnak állni. Ez valakinek sikerült, valakinek nem – utóbbiaktól váltunk meg. Illetve nyáron volt egy igazolásunk, aki egyértelműen csalódást okozott: vele kapcsolatban azt láttuk, hogy nem fog működni a közös munka, tőle is megváltunk."
Az újonc Csíkszereda fennállása első élvonalbeli idényében a 16 csapatos román liga 14. helyén áll 21 fordulót követően, holtversenyben a bajnokság legrosszabb gólkülönbségével – ezért is volt kulcsfontosságú a védelem megerősítése.
Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher