01. 14.
szerda
Szondy Zoltán Csíkszereda román bajnokság

Nem találnak magyarokat a csíkszeredaiak

2026. január 14. 19:17

Túl rövid volt az idő... A román ligában újonc, alapvetően magyarokra építő FK Csíkszereda kénytelen volt külföldi légiósokkal megerősíteni csapatát a téli szünetben.

2026. január 14. 19:17
null

Egy román védő mellett már négy külföldi légióst is igazolt a télen a román labdarúgó élvonalban szereplő FK Csíkszereda, amely az idény elején még azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy csupa rutinos ex-NB I-es magyar játékos szerződtetésével vágott neki a bajnokságnak, köztük egykori válogatott futballistákkal. Az arculatváltásról a Csakfoci kérdezte meg Szondy Zoltán klubelnököt, aki igazából egy pillanatig sem csinált titkot az okokból: kijelentette, a kényszer szülte döntésekről van szó.

Az elnök ismét leszögezte a székelyföldi klub alapfilozófiáját, mely szerint a csapatot igyekeznek elsősorban helyi, erdélyi, illetve magyarországi focistákra építeni. Minekutána ez a klubidentitásnak is az egyik sarokköve, így Szondy emlékeztetett

 Ez már akkor is így volt, amikor a harmadosztályban szerepeltünk; az alapszabályzatunkban benne volt, hogy a felnőttcsapat keretének minimum 80 százalékát helyi vagy magyar játékosnak kell kitennie. Ez egészen mostanáig senkit nem zavart, amióta viszont a Csíkszereda feljutott az élvonalba, és valamivel nagyobb reflektorfénybe kerültünk, azóta kezdte ez zavarni az embereket Romániában.

SZIJJÁRTÓ Péter; SZONDY Zoltán; KORODI Attila; ZSIGMOND Barna Pál, Csíkszereda
Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a klub székhelyén, Csíkszeredában (Fotó: MTI/Veres Nándor)

A Csíkszereda alapvetően a magyarokra épít, csakhogy...

Csakhogy itt jön a de: most télen olyan kevés volt az idő (a román liga a hét végén már folytatódik), hogy a szeredaiak minőségi magyar merítés híján, tűzoltás gyanánt kénytelenek voltak a külföldi légiósok felé fordulni, hogy megfelelő erősítéseket tudjanak eszközölni, elsősorban a hátsó alakzatban. Az elnök emellett abból sem csinált titkot, hogy lesznek (magyar) elköszönők is szép számmal:

Nyáron tulajdonképpen arról volt szó, hogy bizalmat szavaztunk azoknak a játékosoknak, akikkel feljutottunk – gyakorlatilag a Csíkszereda magját tartottuk meg, de jeleztük, hogy ez a bizalom addig fog működni, amíg helyt tudnak állni. Ez valakinek sikerült, valakinek nem – utóbbiaktól váltunk meg. Illetve nyáron volt egy igazolásunk, aki egyértelműen csalódást okozott: vele kapcsolatban azt láttuk, hogy nem fog működni a közös munka, tőle is megváltunk."

Az újonc Csíkszereda fennállása első élvonalbeli idényében a 16 csapatos román liga 14. helyén áll 21 fordulót követően, holtversenyben a bajnokság legrosszabb gólkülönbségével – ezért is volt kulcsfontosságú a védelem megerősítése. 

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

