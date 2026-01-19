Ft
magyar válogatott Craiova női kézilabda NB I Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia Pődör Rebeka női kézilabda román bajnokság kézilabda

Fájdalmas tendencia: a magyar gólkirály is Romániát választotta

2026. január 19. 17:48

Az NB I jelenleg is legeredményesebbje igazol a szomszédos liga 9. helyezettjéhez. Pődör Rebeka tavaly 237 találatig jutott a magyar bajnokságban.

2026. január 19. 17:48
null

Éppen a napokban foglalkoztunk azzal a különös trenddel, hogy egyre több magyar – elsősorban női – kézilabdázó köt ki Romániában és a szomszédos bajnokságban, holott nemzetközi szinten a magyar női NB I-et tartják a világ legerősebb sportági pontvadászatának. Román csapat például legutóbb több mint hét éve, 2018-ban szerepelt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében, és a jelenleg is címvédő Győri Audi ETO KC akkor is simán verte az elődöntőben a CSM Bucurestit.

A furcsa tendencia most tovább folytatódik, ráadásul az eddigi egyik legmeglepőbb átigazolással: a Szombathelyi KKA csapata hétfőn bejelentette, hogy a női NB I gólkirálya és jelenleg is góllövőlista-éllovasa, Pődör Rebeka a jelenleg a román bajnokság 9. helyén álló SCM Craiova játékosa lesz a nyártól. 

A 24 éves válogatott irányító legutóbb ipari mennyiségű 237 találattal lett a magyar élvonal legeredményesebbje, idén eddig 102 góllal vezeti a rangsort,

a következő két idényben azonban már a craiovaiaknál folytathatja a termelést.

Nyitókép: Szombathelyi Női Kézilabda

Onurisz
2026. január 20. 01:25
Nem a magyar bajnokság a legerősebb. Az EL-ben évek óta nem kerülnek a legjobbak közé magyar csapatok, még a Debrecen sem, amikor ott játszik. Ha a két legjobb (BL) csapatot itt is ott is levesszük, a román bajnokság erősebb. A dán és a francia bajnokságról nem is beszélve. A magyar bajnokság kb. a negyedik, de csak azért, mert az orosz csapatok nem indulhatnak a nemzetközi kupákban ezért nem mérhetők. A válogatottunkat pedig még olyan ország is előzi, s bizony már hosszú ideje, ahol még bajnokság sincs, mint Hollandiában. Ez pedig óriási szégyen a magyar szakmai munkára. Ez a valóság egy felpumpált 'magyar' sportággal kapcsolatban. Ettől persze még tiszta szívvel szurkolok, szurkolunk a magyar kézilabdás lányoknak és csapatoknak, mert nem ők, hanem a szakmai háttér csapnivaló, különösen az északiakhoz és a franciákhoz viszonyítva.
Búvár Kund
2026. január 19. 19:42
Szombathelyről Romániába? Na ne vicceljetek már! Pődör Rebeka. Még Magyarországon sem számít jegyzett játékosnak. Egy kiesés ellen küzdő csapat, legbiztosabb kezű játékosa, akire a figurákat játszák. Ennyi. Vszínű a román 9. jobban fizet, mint a magyar 9. Ha olyan extra játékos volna, akkor elvitte volna legalább a Móvár vagy az Esztergom, mégha nem is a hazai top3 egyike. De még egy középcsapatba sem kellett. Vagy elszálltak az igényei, ami vszínűbb és olyan összeget akart kapni, amit még jobb játékosok sem kapnak. Nemzetközi tapasztalata nulla. Nem keresgélek utánna, de vszínű a korosztályos válogatottaknak sem lehetett vmi stabil tagja, mert az ilyen játékosokra tapasztalataim szerint már fiatalon lecsapnak a topcsapatok, és ha náluk nem válnak be, mennek tovább a magyar középcsapatokhoz. Ott lehetnek a csapataik húzójátékosai. Magyarországon ez így működik.
Salitis
2026. január 19. 18:32
Szamárságot beszéltek. Magyar kvóta kell ide is, mint a fociban! Miért a magyar adófizetők pénzéből tartjuk edzésben a világelitet, akikkel szemben a bírók lehúzzák a mieinket.
csulak
2026. január 19. 18:19
majd megismeri az olah vendegszeretet es rogton nem fog igy mosolyogni
