Fájdalmas tendencia: a magyar gólkirály is Romániát választotta

Furcsa trend van kialakulóban: egyre több magyar választja Romániát
Az NB I jelenleg is legeredményesebbje igazol a szomszédos liga 9. helyezettjéhez. Pődör Rebeka tavaly 237 találatig jutott a magyar bajnokságban.
Éppen a napokban foglalkoztunk azzal a különös trenddel, hogy egyre több magyar – elsősorban női – kézilabdázó köt ki Romániában és a szomszédos bajnokságban, holott nemzetközi szinten a magyar női NB I-et tartják a világ legerősebb sportági pontvadászatának. Román csapat például legutóbb több mint hét éve, 2018-ban szerepelt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében, és a jelenleg is címvédő Győri Audi ETO KC akkor is simán verte az elődöntőben a CSM Bucurestit.
A furcsa tendencia most tovább folytatódik, ráadásul az eddigi egyik legmeglepőbb átigazolással: a Szombathelyi KKA csapata hétfőn bejelentette, hogy a női NB I gólkirálya és jelenleg is góllövőlista-éllovasa, Pődör Rebeka a jelenleg a román bajnokság 9. helyén álló SCM Craiova játékosa lesz a nyártól.
A 24 éves válogatott irányító legutóbb ipari mennyiségű 237 találattal lett a magyar élvonal legeredményesebbje, idén eddig 102 góllal vezeti a rangsort,
a következő két idényben azonban már a craiovaiaknál folytathatja a termelést.
