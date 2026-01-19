Fájdalmas tendencia: a magyar gólkirály is Romániát választotta

Éppen a napokban foglalkoztunk azzal a különös trenddel, hogy egyre több magyar – elsősorban női – kézilabdázó köt ki Romániában és a szomszédos bajnokságban, holott nemzetközi szinten a magyar női NB I-et tartják a világ legerősebb sportági pontvadászatának. Román csapat például legutóbb több mint hét éve, 2018-ban szerepelt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében, és a jelenleg is címvédő Győri Audi ETO KC akkor is simán verte az elődöntőben a CSM Bucurestit.