Bukarest Csíkszereda FCSB Románia

Ez nagyon ciki: még ahhoz is kevesen voltak Romániában, hogy szidják a magyarokat

2026. február 01. 22:00

A FCSB nyerte a román bajnoki presztízsmeccset. A magyarokkal felálló Csíkszereda egygólos vereséget szenvedett a bukaresti Nemzeti Arénában.

2026. február 01. 22:00
null

Presztízsmeccset rendeztek vasárnap este a román bajnokságban: az ország legjelentősebb múltú klubja, a FCSB (korábbi nevén Steaua Bucuresti) a Pászka Lóránddal és Eppel Mártonnal a kezdőcsapatában felálló, majd a második félidőben újabb anyaországi magyarokat, Nagy Zoárdot, Végh Bencét és Szalay Szabolcsot is bevető Csíkszeredát fogadta.

A találkozót a több mint 55 ezer fő befogadására alkalmas bukaresti Nemzeti Arénában (Arena Nationala) játszották, de 

csupán 2642 néző látogatott ki az összecsapásra,

tehát nem túlzás azt írni, hogy kongott a stadion az ürességtől. Ebben az időjárás is közrejátszhatott, sűrű hóesésben és mínusz négy fokban – ami a gsp.ro helyszíni tudósítása szerint mínusz 12-nek érződött – fociztak a csapatok.

A havazás miatt az addig fehérben futballozó Csíkszereda a szünetben mezt cserélt, és a második játékrészre már fekete szerelésben jött ki.

Ezt is ajánljuk a témában

A meccset végül a FCSB nyerte meg 1–0-ra, a győztes gólt az olasz Juri Cisotti szerezte az első félidőben. A Csíkszereda a 24. bajnoki mérkőzésén a 13. vereségét szenvedte el ebben az idényben, és a 14. helyen áll a tizenhat csapatos ligában.

Nyitókép: gsp.ro

Összesen 1 komment

tikkadt-szocske
•••
2026. február 01. 22:14 Szerkesztve
A magyarokat szép időben sokkal kellemesebb szídni. A dákok sem a fagyban kereszteződtek ilyen sikeresen Róma fiaival.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!