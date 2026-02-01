Ez nagyon ciki: még ahhoz is kevesen voltak Romániában, hogy szidják a magyarokat

Botrányos büntetést kapott a Csíkszereda a magyar és székely zászlók miatt – a Fradi és a Honvéd átvállalja
Példátlan ítélet, példás reakció!
A FCSB nyerte a román bajnoki presztízsmeccset. A magyarokkal felálló Csíkszereda egygólos vereséget szenvedett a bukaresti Nemzeti Arénában.
Presztízsmeccset rendeztek vasárnap este a román bajnokságban: az ország legjelentősebb múltú klubja, a FCSB (korábbi nevén Steaua Bucuresti) a Pászka Lóránddal és Eppel Mártonnal a kezdőcsapatában felálló, majd a második félidőben újabb anyaországi magyarokat, Nagy Zoárdot, Végh Bencét és Szalay Szabolcsot is bevető Csíkszeredát fogadta.
A találkozót a több mint 55 ezer fő befogadására alkalmas bukaresti Nemzeti Arénában (Arena Nationala) játszották, de
csupán 2642 néző látogatott ki az összecsapásra,
tehát nem túlzás azt írni, hogy kongott a stadion az ürességtől. Ebben az időjárás is közrejátszhatott, sűrű hóesésben és mínusz négy fokban – ami a gsp.ro helyszíni tudósítása szerint mínusz 12-nek érződött – fociztak a csapatok.
A havazás miatt az addig fehérben futballozó Csíkszereda a szünetben mezt cserélt, és a második játékrészre már fekete szerelésben jött ki.
A meccset végül a FCSB nyerte meg 1–0-ra, a győztes gólt az olasz Juri Cisotti szerezte az első félidőben. A Csíkszereda a 24. bajnoki mérkőzésén a 13. vereségét szenvedte el ebben az idényben, és a 14. helyen áll a tizenhat csapatos ligában.
Nyitókép: gsp.ro