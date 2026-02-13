„Ezért nyertünk” – Slot reakciója arra, hogy a Sunderland ellen a Liverpool egyik magyarja sem játszott

Péntek délelőtt megtartotta szokásos meccsfelvezető sajtótájékoztatóját a Liverpool mestere, Arne Slot, noha csapata most hétvégén nem a Premier League-ben, hanem az FA Kupában lép majd pályára. A pénteki sajtóeseményen elhangzott egy olyan kérdés is, hogy miként turbózhatja fel a liverpooli együttest két magyar játékosának várható visszatérése.

A Liverpool edzője, Arne Slot fontos játékosának tartja Kerkez Milost (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Jó kedvében volt a Liverpool mestere

A hétközi, Sunderland elleni bajnokin ugyanis az idény során először fordult elő, hogy a címvédő teljesen „magyartalan” csapattal állt fel: sem a piros lapja miatt eltiltott Szoboszlai Dominik, sem a pihentetett Kerkez Milos nem volt ott a pályán. Amikor erre felhívták Arne Slot figyelmét, a tar mester nevetve lecsapta a magas labdát: