„Ezért nyertünk” – Slot reakciója arra, hogy a Sunderland ellen a Liverpool egyik magyarja sem játszott

Tovább él a liverpooli jobbhátvéd-átok: Szoboszlai nélkül, újabb sérüléssel pipálta ki az újoncot a címvédő
Ritka az ilyen manapság: teljesen „magyartalan” csapattal nyert a címvédő.
A keddi bajnoki mérkőzésen az idény során először volt példa arra, hogy se Szoboszlai Dominik, se Kerkez Milos nem lépett pályára Arne Slot csapatában. A Liverpool mestere viccesen ennek tulajdonította a fontos győzelmet.
Péntek délelőtt megtartotta szokásos meccsfelvezető sajtótájékoztatóját a Liverpool mestere, Arne Slot, noha csapata most hétvégén nem a Premier League-ben, hanem az FA Kupában lép majd pályára. A pénteki sajtóeseményen elhangzott egy olyan kérdés is, hogy miként turbózhatja fel a liverpooli együttest két magyar játékosának várható visszatérése.
A hétközi, Sunderland elleni bajnokin ugyanis az idény során először fordult elő, hogy a címvédő teljesen „magyartalan” csapattal állt fel: sem a piros lapja miatt eltiltott Szoboszlai Dominik, sem a pihentetett Kerkez Milos nem volt ott a pályán. Amikor erre felhívták Arne Slot figyelmét, a tar mester nevetve lecsapta a magas labdát:
Akkor most már tudom, hogy ez volt a győzelmünk oka!"
– hahotázott a holland, majd azonnal hozzátette, természetesen csak viccelt, hiszen mindkét játékos rendkívül fontos szerepet tölt be a csapatában, és nagyon komoly energiákat hoznak magukkal.
Ezt is ajánljuk a témában
Ritka az ilyen manapság: teljesen „magyartalan” csapattal nyert a címvédő.
„Ami Milost illeti, a szezon során többször is bizonyította, hogy védekezésben nagyon stabil, akár egy az egy ellen is a világ legjobb szélsőivel szemben. És az utóbbi időben egyre többet megmutat a Bournemouth-ban látott offenzív képességeiből is, amilyen erőteljesen mozog oda-vissza a pályán – magyarázta Slot, Szoboszlaival kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, nincs új a nap alatt – ezzel gyakorlatilag egy az egyben megcáfolta az egyik liverpooli honlap nemrég megjelentetett állításait.
Ezt is ajánljuk a témában
„Kezdi elhinni a körülötte kialakult hype-ot” – ledőlt a nélkülözhetetlenség mítosza?
„Dominikról már rengeteget beszéltünk idén:
elképesztő technikájú és kvalitású játékos, labdával és anélkül is hihetetlenül intenzív, gólokat lő szabadrúgásból, a munkamorálja egyszerűen más dimenzió, emellett pedig a középpálya bármelyik posztján és a védelemben is bevethető. Tavaly és idén is létfontosságú tagja volt a csapatunknak, és ez a folytatásban is így lesz – ugyanez igaz Milosra is."
A Vörösök szombat este 21 órától a Brighton and Hove Albiont fogadják majd az FA Kupában a legjobb 16 közé jutásért.
Az Anfield Watch eközben arról ír, hogy a Liverpool már kiszemelte magának „a következő Szoboszlai Dominiket”, aki nem más, mint a Nordsjaelland ghánai tehetsége, Caleb Yirenkyi. A portál kiemeli, a minden hangszeren játszó magyar játékmester szerepe annyira fontos lett a klubnál, hogy a vezetés kimondott szándéka egy hasonló profilú, sokoldalú ígéret szerződtetése, ezt pedig a 20 éves középpályás személyében látják biztosítottnak. A Pool állítólag már a januári transzferidőszakban is megpróbálta megszerezni Yirenkyit, ám a dán klub akkor még nem engedte el, így a jelek szerint nyáron hajthatnak rá újra.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás