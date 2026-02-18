Nem kellett sokat várni Magyar Péter müncheni tárgyalása után, Zágráb már nem akar segíteni Magyarországnak
Az olajszállítás kérdésében hirtelen előtérbe kerültek a szankciós aggályok és a geopolitikai megfontolások.
Érdekükben áll, hogy az áprilisi választás előtt megemelkedjenek az üzemanyagárak Magyarországon.
„A horvátok éppúgy politikai okokból túráztatnak minket az orosz olajszállítmányok akadályozásával, mint az ukránok.
A kormányfő, Andrej Plenković a Néppárt tagja – akárcsak Ursula von der Leyen, vagy Manfred Weber. Ezeknek a politikusoknak – Zelenszkijhez hasonlóan – érdekükben áll, hogy az áprilisi választás előtt megemelkedjenek az üzemanyagárak Magyarországon és helyzetbe hozzák saját szövetségesüket.
Sokatmondó, hogy Plenković szombaton személyesen is egyeztetett Magyar Péterrel. Csakhogy átlátunk a szitán és nem akarunk Tisza felárat fizetni.”
