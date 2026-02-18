Ft
02. 18.
szerda
tisza manfred weber ursula von der leyen andrej plenković néppárt Magyar Péter

Átlátunk a szitán és nem akarunk Tisza felárat fizetni

2026. február 18. 10:06

Érdekükben áll, hogy az áprilisi választás előtt megemelkedjenek az üzemanyagárak Magyarországon.

2026. február 18. 10:06
Hortay Olivér
„A horvátok éppúgy politikai okokból túráztatnak minket az orosz olajszállítmányok akadályozásával, mint az ukránok. 

A kormányfő, Andrej Plenković a Néppárt tagja – akárcsak Ursula von der Leyen, vagy Manfred Weber. Ezeknek a politikusoknak – Zelenszkijhez hasonlóan – érdekükben áll, hogy az áprilisi választás előtt megemelkedjenek az üzemanyagárak Magyarországon és helyzetbe hozzák saját szövetségesüket. 

Sokatmondó, hogy Plenković szombaton személyesen is egyeztetett Magyar Péterrel. Csakhogy átlátunk a szitán és nem akarunk Tisza felárat fizetni.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

