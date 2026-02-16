Ft
spanyolország ursula von der leyen pedro sánchez eu csúcstalálkozó magyarország giorgia meloni

Óriási botrány lett belőle: Magyarországot tárt karokkal várták az EU-csúcstalálkozón, a spanyolokat meg sem hívták

2026. február 16. 11:14

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök élesen bírálta a találkozót, szerinte az ilyen egyeztetések aláássák az uniós alapelveket és növelik a megosztottságot. Giorgia Meloni olasz kormányfő hangsúlyozta, Sánchez nem emelt kifogást személyesen.

2026. február 16. 11:14
null

A német–olasz „motor” vezetésével, Belgium részvételével tartott EU-csúcstalálkozóra Magyarországot is meghívták, míg Spanyolország kimaradt – írja az El Mundo.

A spanyol lap szerint

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök élesen bírálta a találkozót, szerinte az ilyen egyeztetések aláássák az uniós alapelveket és növelik a megosztottságot.

Giorgia Meloni olasz kormányfő szerint Sánchez nem emelt kifogást személyesen. A csúcson Ursula von der Leyen bizottsági elnök is részt vett, célja a közös álláspont kialakítása volt többek között energiaárakról és piacszabályozásról.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

tomekjosef
2026. február 16. 11:54
Mindaz üdvözülendő, jó dolog az amitől a libernyákok visítófrászt kapnak.
zakar zoltán béla
2026. február 16. 11:51
Pedro Petyico
elcapo-2
2026. február 16. 11:36
A focijuk sokkal jobb, mint a politikusaik!
Zoli64
2026. február 16. 11:32
Szemét ez a közösségnek nevezett országok.
