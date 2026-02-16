Óriási botrány lett belőle: Magyarországot tárt karokkal várták az EU-csúcstalálkozón, a spanyolokat meg sem hívták

Macron, Meloni, Babis – mindenki Orbánnal akart beszélni, aztán megérkezett Von der Leyen (VIDEÓ)
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök élesen bírálta a találkozót, szerinte az ilyen egyeztetések aláássák az uniós alapelveket és növelik a megosztottságot. Giorgia Meloni olasz kormányfő hangsúlyozta, Sánchez nem emelt kifogást személyesen.
A német–olasz „motor” vezetésével, Belgium részvételével tartott EU-csúcstalálkozóra Magyarországot is meghívták, míg Spanyolország kimaradt – írja az El Mundo.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök élesen bírálta a találkozót, szerinte az ilyen egyeztetések aláássák az uniós alapelveket és növelik a megosztottságot.
Giorgia Meloni olasz kormányfő szerint Sánchez nem emelt kifogást személyesen. A csúcson Ursula von der Leyen bizottsági elnök is részt vett, célja a közös álláspont kialakítása volt többek között energiaárakról és piacszabályozásról.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs
