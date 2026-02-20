„Két gondolat a brüsszeli -ukrán applikáció, a Tisza mögé rendelt média és a hozzájuk csapódott olyan politikai roninok, mint a Momentum teljes vezérkarának a háború borzalmait bemutató film miatti óbégatásához:

1 – A Tisza a Néppárt tagja, mely balra csúszott pártcsalád, szoros szövetségben a szocialistákkal és zöldekkel, a háború fő támogatói – a vezetőjük M. Weber az egyik nyilatkozatban egyenesen az álmának nevezte, hogy EU felvarrót (jelzést) viselő katonák harcoljanak Ukrajnában. Mi ez, ha nem háborúpártiság?! Ugyanez ez a Weber a Néppárthoz tartozás alapfeltételeként határozta meg az Ukrajna melletti elköteleződést?! A Tisza a Néppárt tagja, tehát?