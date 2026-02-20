Ft
02. 20.
péntek

háború weber néppárt momentum

Két gondolat a háború borzalmait bemutató film miatti óbégatáshoz

2026. február 20. 12:33

Kissé értetlenül nézem bizonyos kommentelők reakciót, akik vagy tagadják a háború tényét vagy nem kívánnak tudomást venni, annak brutalitásáról.

2026. február 20. 12:33
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás


„Két gondolat a brüsszeli -ukrán applikáció, a Tisza mögé rendelt média és a hozzájuk csapódott olyan politikai roninok, mint a Momentum teljes vezérkarának a háború borzalmait bemutató film miatti óbégatásához:

1 – A Tisza a Néppárt tagja, mely balra csúszott pártcsalád, szoros szövetségben a szocialistákkal és zöldekkel, a háború fő támogatói – a vezetőjük M. Weber az egyik nyilatkozatban egyenesen az álmának nevezte, hogy EU felvarrót (jelzést) viselő katonák harcoljanak Ukrajnában. Mi ez, ha nem háborúpártiság?! Ugyanez ez a Weber a Néppárthoz tartozás alapfeltételeként határozta meg az Ukrajna melletti elköteleződést?! A Tisza a Néppárt tagja, tehát?

2 – Kissé értetlenül nézem bizonyos kommentelők reakciót, akik vagy tagadják a háború tényét vagy nem kívánnak tudomást venni, annak brutalitásáról. Nekik azt tudom tanácsolni, hogy vegyenek elő 2. Világháborús memoárokat Budapest ostromáról. Ott meglátják a háború valódi arcát, a magukból kifordult embereket, a kegyetlenséget, az irracionális gyűlöletet.”

Nyitókép: Ficsor Márton, Mandiner

 

statiszta
2026. február 20. 12:59
Libsik megint úgy jártak mint a migránsokkal. Most a tagadás fázisában vannak, majd jön a "háború direkt jó, mert fellendíti a gazdaságot" c. recsegő mentra.
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2026. február 20. 12:54
Gyomorforgató patkányok vagytok, Biczigeczi.
Válasz erre
0
0
angie1
2026. február 20. 12:52
Kedves Tamás! A tényekkel nem szabad őket megzavarni! Agyhalottak, csak a fosbúknak hisznek meg a pötinek! Pöti meg azt mondta minden jó lesz!
Válasz erre
0
0
Kerezs
2026. február 20. 12:47
Igaza van azon öregeknek akik szerint itt az ideje, hogy az utódok megtapasztalják a rosszat is, mert ennek hiányában nem ismerhetik fel a jót. Minden kultúra és filozófia ismeri a jó és rossz alkotta egységet. Akik szerint a háború borzalmait el lehet túlozni, annak javaslom, hogy beszélgessen el olyan fiatal katonákkal akik 2 hétig álltak, feküdtek 20-30cm-es vízben az elmúlt hónapokban a fronton. Még csak meg sem sebesültek, Kérdezzék meg, hogy ők hogyan látják. A mai technikai feltételek mellett oda sem kell utazni. Ja, ők is azt hitték 2021-ben, hogy ilyen sose lesz, ők is boldog, gondtalan fiatalok voltak. Ma már csak fiatalok.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!