Fontos részletek derültek ki a rezsistopról: ezt érdemes tudni a téli számlákról

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Bár a rezsistopot már korábban bejelentették, most újabb részleteket árult el a kormány arról, hogyan működik a gyakorlatban a téli hónapokban.
Rendkívül népszerű a fix 3 százalékos kis- és középvállalkozói kölcsön a Széchenyi Kártya Programban. A kedvezményes kkv-hitelcsomag indulását követően
mindössze 16 hét alatt a benyújtott hiteligények összege átlépte az 1000 milliárd forintot, amelyből 500 milliárd forintra már szerződést is kötöttek
– derül ki Nagy Márton Facebook-bejegyzéséből.
A program keretében eddig összesen 19 102 vállalkozás nyújtott be hitelkérelmet. A nemzetgazdasági miniszter szintén a közösségi oldalán jelezte, a Gazdasági Kabinet keddi ülésének napirendjén szerepelnek egyebek mellett
A költségvetés 180 milliárd forintot különített el arra, hogy kézzelfogható segítséget kapjanak azok, akik lakáshitelt törlesztenek emelte ki a tárcavezető.
A kabinet emellett áttekinti a rezsicsökkentés és a rezsistop helyzetét is.
A téli időszakban különösen fontos, hogy a megnövekedett fogyasztás miatt senki ne fizessen többet az indokoltnál — a cél továbbra is a családok védelme a magas energiaárakkal szemben – húzta alá Nagy Márton.
