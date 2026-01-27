Ft
otthon start program nagy márton széchenyi kártya program gazdasági kabinet

Fontos részletek derültek ki a rezsistopról: ezt érdemes tudni a téli számlákról

2026. január 27. 20:47

Bár a rezsistopot már korábban bejelentették, most újabb részleteket árult el a kormány arról, hogyan működik a gyakorlatban a téli hónapokban.

2026. január 27. 20:47
null

Rendkívül népszerű a fix 3 százalékos kis- és középvállalkozói kölcsön a Széchenyi Kártya Programban. A kedvezményes kkv-hitelcsomag indulását követően 

mindössze 16 hét alatt a benyújtott hiteligények összege átlépte az 1000 milliárd forintot, amelyből 500 milliárd forintra már szerződést is kötöttek 

– derül ki Nagy Márton Facebook-bejegyzéséből

A program keretében eddig összesen 19 102 vállalkozás nyújtott be hitelkérelmet. A nemzetgazdasági miniszter szintén a közösségi oldalán jelezte, a Gazdasági Kabinet keddi ülésének napirendjén szerepelnek egyebek mellett 

  • a lakossági otthonteremtési programok, köztük az Otthon Start Program, 
  • valamint a közszféra munkavállalóit segítő 1 millió forintos lakhatási támogatás. 

A költségvetés 180 milliárd forintot különített el arra, hogy kézzelfogható segítséget kapjanak azok, akik lakáshitelt törlesztenek emelte ki a tárcavezető. 

A kabinet emellett áttekinti a rezsicsökkentés és a rezsistop helyzetét is. 

A téli időszakban különösen fontos, hogy a megnövekedett fogyasztás miatt senki ne fizessen többet az indokoltnál — a cél továbbra is a családok védelme a magas energiaárakkal szemben – húzta alá Nagy Márton.

Nyitókép: Ina FASSBENDER / AFP

 

