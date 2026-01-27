Fontos részletek derültek ki a rezsistopról: ezt érdemes tudni a téli számlákról

a lakossági otthonteremtési programok, köztük az Otthon Start Program,

valamint a közszféra munkavállalóit segítő 1 millió forintos lakhatási támogatás.

A költségvetés 180 milliárd forintot különített el arra, hogy kézzelfogható segítséget kapjanak azok, akik lakáshitelt törlesztenek emelte ki a tárcavezető.

A kabinet emellett áttekinti a rezsicsökkentés és a rezsistop helyzetét is.

A téli időszakban különösen fontos, hogy a megnövekedett fogyasztás miatt senki ne fizessen többet az indokoltnál — a cél továbbra is a családok védelme a magas energiaárakkal szemben – húzta alá Nagy Márton.