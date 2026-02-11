Öt év után először történhet ilyen Magyarországon

De a kormányzati intézkedések, így az árrésstop is érdemben nyomja le az inflációt.

Kérdéses, hogy ezután az adatsor után hogyan lép majd a jegybank. A jelenlegi, 6,5 százalékos alapkamat miatt nagy a nyomás a monetáris tanácson, amely az elemzők szerint márciusban szinte biztosan csökkentésbe kezd, ám az sem kizárható, hogy már ebben a hónapban elkezdi az első óvatos vágást a Varga Mihály jegybankelnök vezette grémium. A szokásosnál is fontosabb tehát a januári inflációs adat, mert eldöntheti, hogy a jegybank már februárban elkezdi-e a kamatcsökkentéseket, vagy erre még várni kell legalább márciusig.