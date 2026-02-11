Ft
központi statisztikai hivatal infláció január ksh

Öt év után először történhet ilyen Magyarországon

2026. február 11. 11:45

2020 májusa óta nem volt olyan alacsony az infláció Magyarországon, mint idén januárban – legalábbis az elemzői várakozások szerint. A Portfolio szakértői szerint 2 százalék közelébe eshetett a fogyasztói árindex.

2026. február 11. 11:45
null

Noha a Tisza Párt és Magyar Péter folyamatosan világbajnok inflációról beszél és megfizethetetlen árakról, a valóság ezzel szemben egészen más, sőt, felemlő. Csütörtökön teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2026 első inflációs adatát, a januárit, amely az előzetes várakozások szerint nemhogy 3 százalék alatti lesz, hanem a Portfolio elemzői szerint közelebb lesz a 2 százalékhoz! 

A lap elemzői konszenzusa szerint 2026 januárjában átlagosan 2,3 százalékkal emelkedhettek az árak Magyarországon, ilyen alacsony inflációt pedig több mint öt éve, 2020 májusa óta nem láthattunk hazánkban. A bázishatások mellett az ősz óta kifejezetten erős forint is sokat segített az infláció lefaragásában, ahogyan az élelmiszerek áresése is lefelé húzta a mutatót.

De a kormányzati intézkedések, így az árrésstop is érdemben nyomja le az inflációt. 

Kérdéses, hogy ezután az adatsor után hogyan lép majd a jegybank. A jelenlegi, 6,5 százalékos alapkamat miatt nagy a nyomás a monetáris tanácson, amely az elemzők szerint márciusban szinte biztosan csökkentésbe kezd, ám az sem kizárható, hogy már ebben a hónapban elkezdi az első óvatos vágást a Varga Mihály jegybankelnök vezette grémium. A szokásosnál is fontosabb tehát a januári inflációs adat, mert eldöntheti, hogy a jegybank már februárban elkezdi-e a kamatcsökkentéseket, vagy erre még várni kell legalább márciusig.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

