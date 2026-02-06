Hihetetlen magasságokban a forint: évek óta nem látott szinten a magyar deviza

Több mint két éve nem látott szintre erősödött a forint az euróval szemben, ami nem pusztán rövid távú piaci mozgások eredménye, hanem egymást erősítő nemzetközi és hazai folyamatok következménye egyaránt – olvasható a Portfolio cikkében.

A portál szerint a történet megértéséhez érdemes 2025 elejére visszatekinteni. A nemzetközi pénzpiacokon ekkor széles körben túlzott optimizmus övezte az amerikai dollárt, ám Donald Trump elnöksége fokozódó bizonytalanságot hozott a világgazdaságba. A kiszámíthatatlan amerikai gazdaságpolitikai lépések hatására számos befektető óvatosabbá vált a dollárral szemben, és alternatív befektetési célpontokat keresett.