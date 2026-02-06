Ft
Hihetetlen magasságokban a forint: évek óta nem látott szinten a magyar deviza

2026. február 06. 11:53

A forint jelenlegi ereje ráadásul nem átmeneti jelenség, hanem egy tudatosan fenntartott gazdaságpolitikai és monetáris környezet eredménye.

Több mint két éve nem látott szintre erősödött a forint az euróval szemben, ami nem pusztán rövid távú piaci mozgások eredménye, hanem egymást erősítő nemzetközi és hazai folyamatok következménye egyaránt – olvasható a Portfolio cikkében. 

A portál szerint a történet megértéséhez érdemes 2025 elejére visszatekinteni. A nemzetközi pénzpiacokon ekkor széles körben túlzott optimizmus övezte az amerikai dollárt, ám Donald Trump elnöksége fokozódó bizonytalanságot hozott a világgazdaságba. A kiszámíthatatlan amerikai gazdaságpolitikai lépések hatására számos befektető óvatosabbá vált a dollárral szemben, és alternatív befektetési célpontokat keresett.

Ebben a környezetben több feltörekvő gazdaság mellett Magyarország is nyertese lett a tőkepiaci átrendeződésnek. 

A forint iránti kereslet azonban nem kizárólag külső tényezőknek köszönhető: a hazai monetáris politika szintén kulcsszerepet játszik az árfolyam alakulásában.

A forint jelenlegi ereje nem átmeneti jelenség

Miközben az euróövezetben az alapkamat 2 százalékra csökkent, Magyarországon 2024 szeptembere óta 6,5 százalékon áll a jegybanki alapkamat. Ez a jelentős kamatkülönbözet vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára, különösen úgy, hogy közben az infláció az év első hónapjaiban érdemben mérséklődhet.

A kedvező nemzetközi környezet, a magas kamatszint és a javuló inflációs kilátások együttesen folyamatosan a forintot erősítik. Ennek látványos jele a mostani, kétéves csúcs, de legalább ennyire beszédes az is, hogy a globálisan bizonytalan, turbulens piaci időszakokban sem tapasztalhatók jelentős kilengések a magyar fizetőeszköz árfolyamában. Mindez arra utal, hogy a forint jelenlegi ereje nem átmeneti jelenség, hanem egy tudatosan fenntartott gazdaságpolitikai és monetáris környezet eredménye.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

