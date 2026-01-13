Most köpte ki a kávéját Magyar Péter: a legfontosabb fegyvere esett ki a kezéből a választások előtt

Akkora égbekiáltó dolgot mondott Magyar Péter a magyar inflációról, hogy az még a saját híveinek is kínos lett
A Tisza-vezér minden határon túlment a hergelésben.
Decemberben 3,3 százalékra lassult az áremelkedés mértéke, az előrejelzések szerint a következő hónapokban pedig még ennél is kisebb lehet az infláció.
2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,1 százalékkal pedig az előző haviakat. 2025-ben átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek az árak az előző évhez képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden. A jelentés szerint tizenkét hónap alatt, 2024. decemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 2,6 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,3 százalékkal csökkent).
A termékcsoporton belül a margarin ára 27,8 százalékkal, a liszté 11,6, a tejtermékeké 14,3, a tejé 12,3, a sertéshúsé 9,8, a párizsi, kolbászé 5,5, a sajté 5,3, a cukoré 4,0 százalékkal mérséklődött. A háztartási energiáért 8,9 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 19,8, az elektromos energia 2,2 százalékkal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,6 százalékkal. A szolgáltatások 6,8 százalékkal drágultak. A járműüzemanyagok ára 8,6 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,1 százalékkal drágultak. Egy hónap alatt, 2025. novemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek.
Elemzői előrejelzések szerint a következő hónapokban még inkább lassulhat az infláció, ezzel pedig Magyar Péter és a Tisza Párt egyik legfontosabb kommunikációs fegyvere tűnik el az ellenzék repertoárjából épp a választások előtt, hiszen a politikus rendszeresen világbajnok inflációról, száguldó árakról és rossz életszínvonalról beszél. A számok viszont mérséklődést mutatnak, már az élelmiszereknél is.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza-vezér minden határon túlment a hergelésben.
A friss adatokra reagálva a Nemzegazdasági Minisztérium közleményében azt írta: a kormány megvédi a családokat és a nyugdíjasokat, ezért tovább harcol az áremelések ellen. „Míg egyesek növelnék az adókat és elvennék a 13. havi nyugdíjat, addig a kormány emeli a béreket, csökkenti az adóterheket (pl. 11 százalékos minimálbéremelés, 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása) és bevezeti a 14. havi nyugdíjat. A békegazdaság megerősítése lehetővé teszi, hogy több jusson a dolgozók, a családok és nyugdíjasok zsebébe. Az áremelések elleni küzdelem eredményeként mindez egyre többet is ér. Az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. Ezért az intézkedést a kormány nemcsak meghosszabbította 2026 február 28-ig, hanem ki is terjesztette, újabb 13 termékkategóriára” – tették hozzá.
Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője megjegyezte: az elemzői várakozásoknak megfelelően az év végén tovább lassult az infláció, ezzel érdemben megközelítette a jegybanki célt. Hozzátette: az év végén jelentősen lassuló infláció az idei árfolyamatok kapcsán is kedvező előjelet jelent. Az év eleji átárazások mértéke idén is kiemelten fontos lesz, a jövedékiadó-emelés elhalasztása, az erősebb forintárfolyam egyaránt abba az irányba hat, hogy ezek mértéke a tavalyinál visszafogottabb lehet.
Így, a tavalyi jelentős év eleji átárazások kiesésével, a következő hónapokban még tovább lassulhat az áremelkedési ütem, annak mértéke februárban érheti el a mélypontját, ekkor a jegybanki toleranciasáv alsó szélét, a 2 százalékot is megközelítheti a fogyasztóiár-index, amelyre 2020 májusa óta nem volt példa.
Ezt követően kismértékű gyorsulás jöhet az áremelkedésben, azonban előrejelzésünk szerint ennek ellenére is a toleranciasávon belül alakulhat az infláció az év egészében, miközben a célt tartósan csak 2027-ben érheti el.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is azon a véleményen van, hogy a következő hónapokban az infláció várhatóan tovább csökken – persze az év eleji átárazások nagysága mindig fontos, erre mindig érdemes különösen is figyelni, hiszen a legtöbben ilyenkor emelnek árat.
Az idei infláció alakulását több tényező befolyásolja majd. Ezek közül a három legfontosabb a forint árfolyamának alakulása, az árrésstopok sorsa, illetve a fiskális lazítás nyomán megnövekvő kereslet inflációs hatásai.
Ezen tényezők határozzák meg, hogy az idei infláció 4 százalék környékén vagy valahol a jegybanki cél körül alakul majd – az infláció elszállására nem számítunk, amennyiben nem következik be jelentősebb forintgyengülés.
A mai adat alapján megerősödik az a nézet, hogy az MNB az idén lazítani fog monetáris politikáján, várhatóan nem is egy alkalommal. Itt az időzítés lesz a kérdés. Adná magát a februári inflációs adat ideje (tehát a március), amikor is a mélypontján lesz az infláció, várhatóan a jegybanki cél alatt, akár nem is kicsivel. Kérdés azonban, hogy a választások előtti turbulens, a pénzpiacok szempontjából is volatilis időszakban ezt meglépi-e a jegybank vagy kivár még. Az idei kamatcsökkentések számát nagyban meghatározzák majd a beérkező adatok és a forint árfolyama is, ez alapján dől majd el, hogy 2, 3 vagy 4 kamatcsökkentésre lesz idén lehetőség. A forint árfolyama a mai adatra némileg erősödni tudott, hiszen nem történt a vártnál nagyobb csökkenés, nem kell még lazább monetáris politikára számítani az adatok alapján.
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP