Most köpte ki a kávéját Magyar Péter: a legfontosabb fegyvere esett ki a kezéből a választások előtt

Ezt követően kismértékű gyorsulás jöhet az áremelkedésben, azonban előrejelzésünk szerint ennek ellenére is a toleranciasávon belül alakulhat az infláció az év egészében, miközben a célt tartósan csak 2027-ben érheti el.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is azon a véleményen van, hogy a következő hónapokban az infláció várhatóan tovább csökken – persze az év eleji átárazások nagysága mindig fontos, erre mindig érdemes különösen is figyelni, hiszen a legtöbben ilyenkor emelnek árat.

Az idei infláció alakulását több tényező befolyásolja majd. Ezek közül a három legfontosabb a forint árfolyamának alakulása, az árrésstopok sorsa, illetve a fiskális lazítás nyomán megnövekvő kereslet inflációs hatásai.

Ezen tényezők határozzák meg, hogy az idei infláció 4 százalék környékén vagy valahol a jegybanki cél körül alakul majd – az infláció elszállására nem számítunk, amennyiben nem következik be jelentősebb forintgyengülés.

A mai adat alapján megerősödik az a nézet, hogy az MNB az idén lazítani fog monetáris politikáján, várhatóan nem is egy alkalommal. Itt az időzítés lesz a kérdés. Adná magát a februári inflációs adat ideje (tehát a március), amikor is a mélypontján lesz az infláció, várhatóan a jegybanki cél alatt, akár nem is kicsivel. Kérdés azonban, hogy a választások előtti turbulens, a pénzpiacok szempontjából is volatilis időszakban ezt meglépi-e a jegybank vagy kivár még. Az idei kamatcsökkentések számát nagyban meghatározzák majd a beérkező adatok és a forint árfolyama is, ez alapján dől majd el, hogy 2, 3 vagy 4 kamatcsökkentésre lesz idén lehetőség. A forint árfolyama a mai adatra némileg erősödni tudott, hiszen nem történt a vártnál nagyobb csökkenés, nem kell még lazább monetáris politikára számítani az adatok alapján.