Kiderült, mi vezet leggyakrabban a szívelégtelenséghez

A krónikus szívelégtelenség leggyakrabban a kezeletlen magas vérnyomás miatt alakul ki. Julia Lysakova kardiológus szerint a magas vérnyomás a legfontosabb kockázati tényező, amely az esetek akár 95 százalékát is kiteszi – írja a Magyar Hírlap.

Világszerte 1,5 milliárd embernek van magas vérnyomása, és az időben történő kezelés hiánya jelentősen növeli a súlyos szövődmények kockázatát. Az orvos a koszorúerek ateroszklerotikus elváltozásai miatt kialakuló ischaemiás szívbetegséget azonosította egy másik gyakori okként. Azonban olyan állapotok, mint a szívritmuszavarok, a veleszületett és szerzett rendellenességek, valamint a szívburokgyulladás, a krónikus szívelégtelenség eseteinek mindössze 5-10 százalékát teszik ki.