Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
krónikus szívelégtelenség kockázat kardiológus magas vérnyomás

Kiderült, mi vezet leggyakrabban a szívelégtelenséghez

2026. február 20. 20:31

Egy kardiológus bebizonyította, mi az oka a krónikus betegségnek.

2026. február 20. 20:31
Kórház, kardiológia

A krónikus szívelégtelenség leggyakrabban a kezeletlen magas vérnyomás miatt alakul ki. Julia Lysakova kardiológus szerint a magas vérnyomás a legfontosabb kockázati tényező, amely az esetek akár 95 százalékát is kiteszi – írja a Magyar Hírlap

Világszerte 1,5 milliárd embernek van magas vérnyomása, és az időben történő kezelés hiánya jelentősen növeli a súlyos szövődmények kockázatát. Az orvos a koszorúerek ateroszklerotikus elváltozásai miatt kialakuló ischaemiás szívbetegséget azonosította egy másik gyakori okként. Azonban olyan állapotok, mint a szívritmuszavarok, a veleszületett és szerzett rendellenességek, valamint a szívburokgyulladás, a krónikus szívelégtelenség eseteinek mindössze 5-10 százalékát teszik ki.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
Tovább a cikkhezchevron

A betegség továbbra is rendkívül veszélyes: minden ötödik beteg a diagnózis felállítását követő első évben meghal, és minden második öt éven belül. A kockázat jelentősen megnő, ha a szívelégtelenség krónikus obstruktív tüdőbetegséggel, elhízással vagy cukorbetegséggel párosul.

A szakemberek olyan tünetekre is figyelmet fordítanak, amelyeket a betegek esetleg alábecsülnek. Korábban I. Vasziljeva kardiológus megjegyezte, hogy a gyomorégés nemcsak a gastrooesophagealis reflux megnyilvánulása lehet, hanem a szívroham vagy az angina jele is.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. február 20. 20:38
Hát nem....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!