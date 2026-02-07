Spoilerveszély: ez Magyar Péter valódi gazdasági programjának öt legdurvább eleme

Jön a Tisza Párt programja – de vajon mi fog kimaradni belőle?
Már napokkal ezelőtt kiderült, a Tisza Párt valódi programja az ősszel kiszivárgott megszorítás-gyűjtemény, amely a családok helyett Brüsszel és a globális piac érdekeit képviseli.
Magyar Péter ma ismerteti a Tisza Párt újabb programját, amelyről az elmúlt napokban kiderült, mindössze azt a célt szolgálja, hogy megtévessze a választókat és elterelje a figyelmet a valódi tervekről. Erről beszélt a párt korábbi szakpolitikusa, aki azért hagyta ott a Tiszát, mert saját elveivel ellentétesnek találta egyebek mellett az emberek tudatos megtévesztését.
Csercsa Balázs korábbi egyházpolitikai vezető egy interjúban elmondta,
a Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram, amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják.
A kormányprogram és a konvergenciaprogram nem ugyanaz a műfaj. Előbbi azt tartalmazza, hivatalosan mit szeretnének végrehajtani, ha kormányra kerülnek.
Hiába akarják Magyar Péterék elterelni a figyelmet a hétvégi programhirdetésükkel valódi terveikről, a Tisza egykori belső embere leleplezte a porhintést.
A megtévesztésre szánt program célja tehát az, hogy megnyerjék a választást, utána pedig végrehajtsák a konvergenciaprogramot.
A konvergenciaprogram az Európai Bizottság részére készített tagállami dokumentum, amely egy részletes, középtávú menetrendet vázol fel arról, miképp csökkenthető az államadósság vagy a költségvetési hiány, és mik azok a konkrét intézkedések, amelyeket végre is hajt az adott tagállam, illeszkedve Brüsszel elvárásaihoz.
A 600 oldalas, eredetileg az Index birtokába jutott konvergenciaprogram tehát azokat a javarészt megszorító intézkedéseket tartalmazza, amelyekről Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke korábban kikotyogta, ezekről a választásokig nem beszélhetnek, mert akkor elbuknak. Ha nyernek, akkor viszont már „mindent lehet”, vagyis a komoly szakmai javaslatgyűjtemény végrehajtása a párt valódi terve.
A Mandiner összeszedte az öt legdurvább megszorítást, amely egyenként és összességében is jelentősen visszavetné Magyarországon az életszínvonalat.
A Tisza Párt újra bevezetné a Magyarországon a feketén foglalkoztatás egyik legnagyobb ösztönzőjeként működő többkulcsos adórendszert. Magyar Péterék ráadásul brutálisan megemelnék a személyi jövedelemadó mértékét már az alacsonyabb kereseteknél is. Az általuk kívánatos adórendszerben
Fontos, hogy a tervekben jövedelem szerepel, vagyis ha valakinek a munkabére 460 000 forint, de közben kiadja az ingatlanját is, amelyből 200 000 forint folyik be, akkor a bérbeadásból származó bevételének a legnagyobb része már a magasabb adókulcs alatt adózik.
A Tisza adórendszere több százezer forinttal csökkentené éves szinten a munkából élők elkölthető nettó jövedelmét, vagyis jelentős életszínvonal-visszaesést eredményezne. Ráadásul nem a gazdagokat adóztatná a rendszer, akik jellemzően profitból és osztalékból gyarapítják a vagyonukat, hanem a magas keresetűektől szednének be több pénzt, például az egyébként is létszámhiánnyal küzdő orvosoktól és a légiforgalmi irányítóktól, vagyis olyan szakemberektől, akik munkája óriási felelősséggel jár és pótlásuk szinte lehetetlen feladat.
A Tisza Párt által bevezetni tervezett adórendszer összességében azokat a tisztességes munkavállalókat bünteti, akik több munkával több pénzt szeretnének keresni.
Önmagában a Magyar Péterék által tervezett adóemelés és adórendszer-átalakítás óriási, havi szinten több tízezer forintos bevételkiesést jelentene a családoknak. Egyedül a minimálbér környékén keresők nyernének a rendszeren, a legkisebb munkabér ugyanakkor a dolgozók 5 százalékát érinti, ők is csak legfeljebb 20 ezer forinttal kapnának több pénzt kézhez.
A konvergenciaprogram ugyanakkor Brüsszel nyilvános ajánlásaival összhangban jelentősen visszavágná a családok adókedvezményeit, emellett megszüntetné az édesanyák szja-mentességét.
A családi adókedvezmény ugyan megmaradna, ám jelentősen szűkülne azoknak a köre, akik jogosultak maradnának adókedvezményre, ráadásul a javaslatcsomagból az is kiderül, a jelenleg pénzbeli támogatások egy részét másképp – nem pénzbeli, utalványos vagy egyéb – támogatás formájában kapnák meg a családok, de elsősorban csak azok, akik szociálisan rászorulnak.
A brutális adóemelés nem elég, a családi adókedvezményt is „felülvizsgálná” a Tisza Párt, a családtámogatási rendszert pedig „szűkítenék”.
Szintén megszűnne a rezsicsökkentés, ami lehetővé teszi, hogy Európa legalacsonyabb áram- és gázárait fizessék az átlagfogyasztásig a háztartások, ami szintén évente több, mint százezer forint támogatást jelent. A Tisza Párt eltörölné az öngondoskodást jutalmazó adójóváírásokat is, vagyis akik önkéntes egészség- vagy nyugdíjpénztári tagok, a jelenleg legfeljebb 150 ezer forintos évi adójóváírásnak búcsút inthetnének.
A konvergenciaprogram részletes nyugdíj- és egészségügyi reformot is felvázol. A két legnagyobb állami ellátórendszert a tervek szerint piaci alapokra helyezné a Tisza Párt. Ez azt jelenti, hogy a Gyurcsány-kormány népszavazáson megbuktatott magánegészségügyi, egészségpénztári befizetéseken alapuló rendszert vezetnék be Magyar Péterék, érthető tehát, miért nem akarnak erről hivatalosan említést tenni.
A magánegészségügyi modellben az állam mindössze az infrastruktúra fenntartását finanszírozná és a legszükségesebb alapellátásokat, minden mást pedig a jelenleginél magasabb befizetéssel elérhető, piaci alapon működő egészségügy látna el. Az amerikai rendszerhez hasonlító tervek véget vetnének az állam nyújtotta biztonságnak és a szolidaritáson alapuló ellátórendszert felváltaná a piaci szemléletű, kötelező öngondoskodáson nyugvó rendszer.
Az kapna tehát magas színvonalú egészségügyi ellátást, aki magasabb összeget tud befizetni a magánpénztárba, vagyis a gazdagoknak kedvezne, a szegényeknek viszont nem hagyna mozgásteret a rendszer.
Nem csak az egészségügyet, de a szintén a szolidaritás elvén alapuló állami nyugdíjrendszert is privatizálná a Tisza Párt. Erre már korábban is tett kísérletet a balliberális MSZP-SZDSZ kormánykoalíció az 1998-tól kötelezővé tett nyugdíjpénztári befizetésekkel. A tőkepiaci modell lényege, hogy a munkavállaló nem csak az államkasszába fizet járulékot, de jelentős elvonás mellett a magánnyugdíjpénztárba is. A befizetéseit a pénztárak befektetik, és ha a biztosított betölti a nyugdíjkorhatárt, eldöntheti, hogy a befizetései alapján kiszámolt összeget egyben kéri, vagy havi részletekben folyósítva.
A piaci alapon megszervezett nyugdíjrendszerre való átállás évtizedekig is eltart, amelynek következtében a munkavállalóknak két helyre kell jelentős összeget fizetniük:
A szakértők ráadásául óva intenek a tőkepiaci rendszerek újbóli bevezetésére tett kísérletektől, mivel a 2010-es évek elején megszüntetett nyugdíjrendszerben nem bíznak az emberek. Az állami nyugdíj- és egészségügyi rendszer Magyarországon a nemzeti minimum része.
A Tisza Párt a már 2010-re megbukott magánnyugdíjpénztári rendszert erőltetné újra a magyar emberekre.
Noha Magyar Péter azt állítja, csak a leggazdagabbak vagyonadóját tervezi bevezetni, valójában a vállalkozóktól is óriási többletbevételt várna a Tisza Párt, tartósan visszavetve Magyarország versenyképességét, amelynek egyik alapja a rekord alacsony, 9 százalékos társasági adó.
A Tisza progresszív tao-rendszerrel számol, a vállalat méretétől függően:
Még jelentősebb a tervezett változás a kkv-szektorban, amely összesen 90 milliárd forintos adóemelést jelentene az érintetteknek. Megszűnne a kata, az ekho és gyakorlatilag a kisvállalati adó (kiva) is. Ezt csak azok választhatnák, akiknek árbevétele maximum 150 millió forint, legfeljebb 10 főt foglalkoztatnak, és van tényleges bérköltségük.
A megszűnő adózási formák helyére egy új konstrukció lépne: az Induló Mikrovállalkozások Tételes Adója, amelyet az első két üzleti évben lehetne választani. Ez havi 35 ezer forintos fix adót jelentene. A tervezet szerint korlátoznák az áfa-visszaigénylést a kiskereskedelemben és a vendéglátásban: időszaki bevallásokban kizárólag beruházásokhoz kapcsolódó áfa igényelhető vissza, év végi bevallásban kötelező az árukészlet részletezése áfa-kulcsok szerinti bontásban.
A szociális hozzájárulási adót (szocho) új járulékok váltanák ki:
Új adónemekkel és az eddigi kedvezmények eltörlésével kellene számolniuk az érintetteknek.
Gyakorlatilag változatlan maradna az áfabevétel is, noha Magyar Péter az áfa csökkentését ígéri. A tervezetben valóban szerepel a támogatott gyógyszerek áfamentessége, ám ezekre jelenleg is 5 százalékos kulcs van érvényben, hasonlóan az alapvető élelmiszerekhez. A tűzifa és az egészséges élelmiszerek tervezett áfacsökkentése alig hagyna több pénzt a magyar családoknál, ráadásul a tapasztalatok szerint az áfacsökkentést a kereskedők rend szerint le is nyelik a következő áremelésnél.
Magyar Péter rendszeresen rekorder-áfakulcsot emleget, ennek ellenére bevezetné a 32 százalékos áfakulcsot a nagyobb autókra, valamint a Tisza Párt és a szakértői által luxuscikkeknek tartott termékekre. A vagyonadó és az „adózzanak a gazdagok” koncepció elsőre jól hangzik, de általában csak addig, amíg a baloldal el nem dönti, hogy ki a gazdag. A Tisza tervezete alapján 32 százalékos ÁFA terhelné az alábbiakat:
Szintén jelentős adóval sújtanák a harmadik országból rendelt termékeket, így a Temuról vásárolt áruk azonnal elveszítenék az árelőnyüket.
A Tisza-javaslat szerint a 32 százalékos kulcs bevezetésének egyik oka a szociális igazságosság lenne.
A Tisza Párt az ingatlantulajdonosokat is megrövidítené: 50 százalékos ingatlanadót szedne be az ingatlaneladásokból származó jövedelmek után, ezzel pont azokat sújtva, akiknek egyetlen ingatlanjuk, vagy a családi házuk jelenti az összes megtakarításukat. Ezzel a lépéssel fékeznék meg az ingatlanárak emelkedését, ugyanakkor ez a módszer inkább az állami bevétel növelését sejteti.
A javaslatcsomag legmeredekebb elemeinek egyike az eb- és a macskaadó, vagyis a kisállattartóknak állatonként több mint 10 ezer forintos közterhet kellene fizetniük, emellett jelentős többletteher rakódna az állateledelekre is.
A Tisza kisállat-adója mindenkinek ártana, az állattartóknak, a menhelyeknek, és a kedvenceknek is – cikkünkben részletesen bemutatjuk miért.
A javasolt megszorítások végtelen sorát még hosszan lehetne részletezni, a Tisza-csomagról készült összefoglalón IDE kattintva olvasható.
