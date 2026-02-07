Spoilerveszély: ez Magyar Péter valódi gazdasági programjának öt legdurvább eleme

5. Áfaemelés, ingatlanadó, kutya- és macskaadó

Gyakorlatilag változatlan maradna az áfabevétel is, noha Magyar Péter az áfa csökkentését ígéri. A tervezetben valóban szerepel a támogatott gyógyszerek áfamentessége, ám ezekre jelenleg is 5 százalékos kulcs van érvényben, hasonlóan az alapvető élelmiszerekhez. A tűzifa és az egészséges élelmiszerek tervezett áfacsökkentése alig hagyna több pénzt a magyar családoknál, ráadásul a tapasztalatok szerint az áfacsökkentést a kereskedők rend szerint le is nyelik a következő áremelésnél.

Magyar Péter rendszeresen rekorder-áfakulcsot emleget, ennek ellenére bevezetné a 32 százalékos áfakulcsot a nagyobb autókra, valamint a Tisza Párt és a szakértői által luxuscikkeknek tartott termékekre. A vagyonadó és az „adózzanak a gazdagok” koncepció elsőre jól hangzik, de általában csak addig, amíg a baloldal el nem dönti, hogy ki a gazdag. A Tisza tervezete alapján 32 százalékos ÁFA terhelné az alábbiakat:

1600 cm³ feletti gépjárművek és azok alkatrészei.

125 cm³ feletti motorkerékpárok és alkatrészeik.

Minden motoros vízi és légi jármű, valamint azok alkatrészei.

Alkoholos italok.

Dohánytermékek és kiegészítők.

Luxusmárkák (pl. Hermès, Gucci, Louis Vuitton).

500 000 forint feletti egyedi értékű karórák és ékszerek.

Valamennyi NETA-termék, beleértve az alkohol- és dohánytermékeket.

Szintén jelentős adóval sújtanák a harmadik országból rendelt termékeket, így a Temuról vásárolt áruk azonnal elveszítenék az árelőnyüket.

A Tisza-javaslat szerint a 32 százalékos kulcs bevezetésének egyik oka a szociális igazságosság lenne.

A Tisza Párt az ingatlantulajdonosokat is megrövidítené: 50 százalékos ingatlanadót szedne be az ingatlaneladásokból származó jövedelmek után, ezzel pont azokat sújtva, akiknek egyetlen ingatlanjuk, vagy a családi házuk jelenti az összes megtakarításukat. Ezzel a lépéssel fékeznék meg az ingatlanárak emelkedését, ugyanakkor ez a módszer inkább az állami bevétel növelését sejteti.

A javaslatcsomag legmeredekebb elemeinek egyike az eb- és a macskaadó, vagyis a kisállattartóknak állatonként több mint 10 ezer forintos közterhet kellene fizetniük, emellett jelentős többletteher rakódna az állateledelekre is.