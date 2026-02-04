Ezt már nehéz kimagyarázni: Bajnai Gordon újra felbukkant Magyar Péter körül

Az Ellenpont szerint

Hajdú karrierje egyébként a Bajnaihoz köthető Wallis-birodalomból indult el, aztán még a Gyurcsány-kormány idején a cégcsoport jelenlegi vezetőjével, a második leggazdagabb magyar üzletemberrel, Veres Tiborral alapított céget.

A portál azt írja: a Bajnai sógorához köthető közösségi térbe egyébként rendszeresen hívnak meg baloldali véleményformálókat. Január végén Magyar Péter egyik legnagyobb támogatója, a mostanában influenszernek álló Puzsér Róbert volt a vendég, aki a „rendszerváltás kilátásairól” fog beszélni.

De korábban a Direkt36 csapata itt mutatta be a miskolci közönségnek A Dinasztia című, a kormány lejáratására készített filmjét. Sőt, Gálvölgyi János, a Heti Hetes egyik tagja is fellépett a helyszínen.

Bajnai Gordon korábbi baloldali miniszterelnök év elején egy kis időre kilépett a színfalak mögül és személyesen is visszatért a magyar közéletbe, amikor interjút adott a HVG-nek. Érdekesség, hogy nem sokkal azelőtt kikerült egy felvétel, amelyen