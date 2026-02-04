Ft
bajnai gordon tisza párt veres tibor

Ezt már nehéz kimagyarázni: Bajnai Gordon újra felbukkant Magyar Péter körül

2026. február 04. 13:06

A volt miniszterelnök sógora több szálon is kötődik a Tisza Párthoz.

2026. február 04. 13:06
null

Bajnai Gordon sógorának rendezvényközpontjában, a miskolci Tudomány és Technika Házában tervezett politikai fórumot tartani a Tisza. Ez még Magyar Péter tanácsadóinak is feltűnt, akik 2024-ben még kétségbeesetten próbálták eltitkolni a kapcsolatot Bajnai és a Tisza Párt között. Ezért az utolsó pillanatban kellett helyszínt változtatni – írja az Ellenpont

A portál cikke szerint azonban nem ez az egyetlen kapcsolat a sógor, Hajdú László és Magyar Péterék között: 

a gazdag, baloldali üzletember több tiszás politikussal is kapcsolatban van, köztük Czipa András miskolci jelölttel.

Az Ellenpont szerint 

Hajdú karrierje egyébként a Bajnaihoz köthető Wallis-birodalomból indult el, aztán még a Gyurcsány-kormány idején a cégcsoport jelenlegi vezetőjével, a második leggazdagabb magyar üzletemberrel, Veres Tiborral alapított céget.

A portál azt írja: a Bajnai sógorához köthető közösségi térbe egyébként rendszeresen hívnak meg baloldali véleményformálókat. Január végén Magyar Péter egyik legnagyobb támogatója, a mostanában influenszernek álló Puzsér Róbert volt a vendég, aki a „rendszerváltás kilátásairól” fog beszélni.

De korábban a Direkt36 csapata itt mutatta be a miskolci közönségnek A Dinasztia című, a kormány lejáratására készített filmjét. Sőt, Gálvölgyi János, a Heti Hetes egyik tagja is fellépett a helyszínen.

Bajnai Gordon korábbi baloldali miniszterelnök év elején egy kis időre kilépett a színfalak mögül és személyesen is visszatért a magyar közéletbe, amikor interjút adott a HVG-nek. Érdekesség, hogy nem sokkal azelőtt kikerült egy felvétel, amelyen 

Nagy Ervin, a Tisza politikusa Bajnai Gordon kormányzásának időszakát sírta vissza.

Sokatmondó az is, hogy annak a Felcsuti Péternek a szignója a Tisza-csomagon is, aki Bajnai Gordon pártját alapította. Mint arról a Mandiner többször is beszámolt, a Tisza-adócsomag kísértetiesen emlékeztet a 2009-es megszorító politikára. A dokumentum több száz oldalon keresztül vázolja fel a Tisza Párt gazdaságpolitikai terveit, melyek több, mint 1300 milliárd forintot vonnának el a magyaroktól.

Nyitókép: Bajnai Gordon Facebook-oldala

