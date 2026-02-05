Ft
02. 05.
csütörtök
háború tisza párt magyar péter kéri lászló petschnig mária zita csercsa balázs szakértő

Magyar Péter volt önkéntese csúnyán lebuktatta a Tisza-vezért: mind az eltitkolt program, mind a háború kapcsán hazudott (VIDEÓ)

2026. február 05. 10:33

Csercsa Balázs szerint bármit is állít a Tisza Párt, valójában igent mondanának a háborúra, és a kezdetek óta együtt dolgoznak elismert külsős szakértőkkel, mint például Kéri Lászlóval vagy feleségével, Petschnig Mária Zitával.

2026. február 05. 10:33
null

Magyar Péter egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője, Csercsa Balázs újabb interjút adott, ezúttal Kárász Róbertnek. A férfi kérdésre válaszolva beszélt arról: igazolni tudja, hogy a több mint 600 oldalas dokumentum – amelyet szokás konvergencia programként emlegetni – valóban létezik, és a Tisza Pártban készült.

Majd arra a kérdésre, hogy ennek a dokumentumnak az összeállításhoz hány szakértőt vontak be, Csercsa azt felelte, hogy szakpolitikai beszélgetéseken hallott azokról a témákról, melyeket ez a dokumentum is érint. Illetve bővebb információkat más munkatársaitól szerzett.

Ezután Kárász Róbert felsorolt néhány nevet, akik az elmúlt időszakban tűntek fel Magyar Péter pártja körül, és bár a Tisza azt állítja, nem erősítik a szakértői gárdájukat, mégis sűrűn felbukkannak a rendezvényeiken, és hivatkoznak az ellenzéki pártra. Ilyen többek között Surányi György, Lengyel László, Bokros Lajos, Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita vagy Simor András. „Ön tud arról, hogy ők dolgoznának a Tisza Pártnak?” – tette fel a kérdést Kárász.

Erre az egykori önkéntes azt válaszolta, hogy a párt programalkotása a kezdetekben úgy zajlott, hogy voltak belsős emberek, akik vállaltak különböző feladatokat, 

de akadtak olyan külsősök is, akik nem voltak hivatalosan a Tiszához köthetőek, de a véleményük meghatározó volt a programalkotásban.

Ezek a nevek, akiket felsorolt, az utóbbi kategóriához tartoznak. 

„Tehát ők hivatalosan nincsenek benne a Tisza Párt szakpolitikai munkacsoportjaiban, de nyilván a személyes kapcsolataik, a befolyásuk, a szakmai eredményeik alapján az ő véleményük meghatározó” – hangzott el.

Csercsa Balázs hozzátette, hogy Kéri László és Petschnig Mária Zita kapcsán a Magyar testvérek sosem tagadták, hogy személyes kapcsolat van közüttük, és nagy tiszteltettel fordulnak feléjük. 

Azaz Magyar Péter ennek kapcsán sem mondott igazat, hiszen korábban hevesen tagadta, hogy Kéri Lászlónak vagy közgazdász feleségének, aki egyben Lengyel László munkatársa is, bármilyen köze lenne a Tisza Párthoz.

De az is emlékezetes, hogy Radnai Márk, Magyar jobbkeze Kérit az „első tiszásnak” nevezte.

Csercsa Balázs szerint Magyar Péterék háborúba vinnék az országot

A beszélgetés során a Tisza Párt háborúhoz való hozzáállása is előkerült. Csercsa erre kijelenetette, 

hogyha előfordulna egy háború az EU és Oroszország között, akkor abban a Tisza Párt vezetésével Magyarország is részt venne.

Ezután Kárász Róbert azt kérdezte, hogyha az Unió vezetése megüzenné, hogy a háború mellett ki kell tartani, és akár a sorkatonai szolgálatot be kell vezetni, vagy részt kellene venni egy katonai akcióban, azt a Tisza-kormány támogatná-e. 

Erre Csercsa Balázs azt felelte, hogy 

igen, Magyar Péterék egyértelműen támogatnának egy ilyen uniós kezdeményezést. 

Így már érthető, hogy hónapokkal ezelőtt miért is beszélt Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza honvédelmi szakértője arról, hogy egy háborús helyzetben „mindekit berántanának”, azaz kötelezővé tennék a férfiak számára a sorkatonai szolgálatot.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

tapir32
2026. február 05. 12:25
Ukrajna lakosait kell megmenteni az elmebeteg, vérgőzös, idióta Zselenszkijtől és csürhéjétől! Le Zselenszkijjel és bandájával! Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 8 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni az Ukrajnában élő emberek. Erőszakkal kell sorozni. Több mint 250 000-en dezertáltak. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! A háborút Zselenszkij és bandája, EU-s támogatói, valamint Putyin tartja fenn.
Palatin
2026. február 05. 12:00 Szerkesztve
MP brüsszeli keresztapja és keresztanyja érzik, hogy Orbántól nem tudnak olyan könnyen megszabadulni, mert kedvenc csemetéjük, Peti nem ér fel odáig, ö csak a lekvárospolcok magasságaihoz szokott hozzá. Ezért Ursiék taktikát változtattak. Azt mondják a magyaroknak: "Oké, ha annyira ragaszkodtok Orbánhoz, hát legyen meg az akaratotok, de ezután az Orbánotokat Anitának fogják hívni." Bruhahahaaa... A viccesen tömör szellemességéröl híres Wéber kapitány, ezt így fogalmazta meg a magyaroknak küldött ultimátumában: Semmi helye a vitának, Nyaljatok be Anitának
Palatin
2026. február 05. 11:59
Hiába balhézik a Tisza-mob az utcán, hiába kóvályog MP a magyar zászlóval a vállán, holdkórosként az országban, hiába kívánja Brüsszel a magyarok bukását, hiába kárognak a tudálékos libsi kányák a stúdiók foteljeiben, hiába acsrkodik Jámbor Bandi Orbánra, hiába hamisitja a Tisza lakájmédiája a statisztikákat, hiába bölcselkedik Kéri Laci bácsi és hiába csipkednek bennünket a poloskák, nekünk egy normális miniszterelnökre van szükségünk továbbra is! Ezért kell támogatnunk a Fideszt. 2026-ban lerázzuk magunkról a poloskákat a petékkel és lárvákkal együtt Ha a szívós munkabírását tekintjük: ORBÁN 1 GIGÁSZ Ha a politikai kreativitását tekintjük: ORBÁN 1 GÉNIUSZ Ha mint nemzetösszetartót tekintjük: ORBÁN 1 GARIBALDI Ha karizmáját, látnoki képességét tekintjük: ORBÁN 1 GURU Ha a békéért való bölcs kiállását tekintjük: ORBÁN 1 GHANDI MP-nek a legnagyobb csapás az, ha hátat fordítasz neki, nem látogatod az apokaliptikus szeánszait, hazugság-orgiáit, felejtsd el azt az akarnok sunyi árulót.
Palatin
2026. február 05. 11:59
Magyar Péternek a jellemét kell csak megnézni, hogy mit igér, az teljesen mellékes. Ez az ember nemhogy miniszterelnöknek, de semmilyen vezetönek nem alkalmas. Söt egy barátom azt mondta, hogy még embernek sem alkalmas. Én csak addig mennék el, hogy az aljas emberekre is szükség van, mert csak hozzájuk, - a tisztesség Null-pontjához -, képest lehet felállítani a tisztesség skáláját. Valahonnan, - a mélyröl -, el kell tudni indulni, hogy mérhessünk bármit, az emberi értékeket is.
