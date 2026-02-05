Magyar Péter volt önkéntese csúnyán lebuktatta a Tisza-vezért: mind az eltitkolt program, mind a háború kapcsán hazudott (VIDEÓ)

Magyar Péter egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője, Csercsa Balázs újabb interjút adott, ezúttal Kárász Róbertnek. A férfi kérdésre válaszolva beszélt arról: igazolni tudja, hogy a több mint 600 oldalas dokumentum – amelyet szokás konvergencia programként emlegetni – valóban létezik, és a Tisza Pártban készült.

Majd arra a kérdésre, hogy ennek a dokumentumnak az összeállításhoz hány szakértőt vontak be, Csercsa azt felelte, hogy szakpolitikai beszélgetéseken hallott azokról a témákról, melyeket ez a dokumentum is érint. Illetve bővebb információkat más munkatársaitól szerzett.