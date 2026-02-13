Ft
02. 13.
péntek
dobsa istván orosz támadás kárpátalja kijev

Nagy bajban van Ukrajna – minden eddiginél hevesebben támadnak Putyinék

2026. február 13. 05:51

A felőrlő jellegű háború hatásait alaposan megszenvedi a hátország.

2026. február 13. 05:51
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Mindeközben Ukrajna-szerte tragikus helyzeteket idéztek elő az orosz támadások. Az olykor mínusz húsz fokos hidegben az energetikai infrastruktúra pusztítása elmondhatatlan szenvedéseket hozott az ukrán civileknek. 

A nemzetközi riportok nagy része a sokat szenvedett, hárommilliós fővárosra koncentrál, ahol a sötét lakásokban vacogó átlagemberek például – ahogy a BBC megírta – kénytelenek középületekbe és kijelölt melegedőkbe járni átmelegedni és feltölteni az elektronikus eszközeiket. A vasútállomásokon járó motorú dízelmozdonyok fogadják a rászorulókat. Ebben a helyzetben a leggyakrabban használt eszköz a nemritkán téglák melegítésére alkalmazott gázsütő és a generátor, amelynek duruzsoló hangja mindenütt betölti a kijevi éjszakát. 

„Akadnak a fővárosban lakások, ahol alig öt fok van, az emberek rétegesen felöltözve, több takaró alatt alszanak. Nagyon nehéz a helyzet”

– mondja lapunknak Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ifjúsági szervezetének elnöke. A lakosság jelentős része alternatív fűtési megoldásokra – generátorokra, akkumulátoros berendezésekre, egyedi fűtési rendszerekre – támaszkodik a téli hónapokban. 

Gyászoló édesanya Lembergben
Fotó: AFP/Yuriy Dyachyshyn

Az áramellátás hiánya természetesen nem korlátozódik Kijevre. Mint arról a magyar média is beszámolt, 

Kárpátalját is elérte az áramkrízis, 

mivel a nyugati régiókat is támadó oroszok miatt a környék hőerőműveit leállították, illetve támadás érte a főként Kárpátalját ellátó burstini hőerőművet. A magyarok által is lakott térségben naponta mindössze három-négy órán keresztül van áram, ami lehetetlenné teszi a mindennapi életet is; ma már mindenki rutinosan olvassa a szolgáltatásra vonatkozó táblázatokat, ahol jelzik a lakosságnak, mikor melyik területen lesz éppen néhány órácskára áram. 

