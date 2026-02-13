Nagy bajban van Ukrajna – minden eddiginél hevesebben támadnak Putyinék

Az áramellátás hiánya természetesen nem korlátozódik Kijevre. Mint arról a magyar média is beszámolt,

Kárpátalját is elérte az áramkrízis,

mivel a nyugati régiókat is támadó oroszok miatt a környék hőerőműveit leállították, illetve támadás érte a főként Kárpátalját ellátó burstini hőerőművet. A magyarok által is lakott térségben naponta mindössze három-négy órán keresztül van áram, ami lehetetlenné teszi a mindennapi életet is; ma már mindenki rutinosan olvassa a szolgáltatásra vonatkozó táblázatokat, ahol jelzik a lakosságnak, mikor melyik területen lesz éppen néhány órácskára áram.