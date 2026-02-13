Ft
Márki-Zay Péter Tisza Párt választási vereség Magyar Péter

Vereség lesz a vége? – ugyanazt csinálja az ellenzék mint négy éve Márki-Zay Péterrel

2026. február 13. 05:57

A balliberális oldalon megjelent a lehetséges vereség kommunikációja, ezzel párhuzamosan pedig választási csalást emleget az ellenzék. Úgy tűnik, a Tisza Párt előre megpróbálja aláásni egy esetleges Fidesz-győzelem legitimitását.

2026. február 13. 05:57
null

A választás kimenetelét illetően (is) kettős beszédet alkalmaz a Tisza Párt. A tiszás politikusok komoly önbizalommal nyilatkoznak esélyeiket illetően, a baloldali-liberális közvélemény-kutatók pedig egészen szürreális mérésekkel operálnak, nyilván azt remélve, hogy a győztesnek tűnő félhez húzó szavazókkal nőhet majd az ellenzéki szavazóbázis. Ezzel a tónussal igyekszik a párt tűzben tartani a választóit, ám eközben az elmúlt hetekben még csak elvétve és csendesen, de megszólalt egy másik hang is az ellenzéki oldalon. 

Magyar Péter, TISZA Párt
A TISZA Párt vezetője szilveszteri beszédében csalást emlegetett
Kisbenedek Attila / AFP

Ez az új narratíva pedig egészen mást mond, konkrétan egy esetleges vereségre készíti fel a Tisza Párt szavazóit. De vajon mi célból küld az ellenzék egymással ellentétes üzeneteket a választók felé? Legalább két okuk biztosan lehet erre: 

  • Egyrészt ezzel biztosíthatják Magyar Péter politikai túlélését egy esetleges bukást követően, 
  • másrészt, amennyiben a közvélemény-kutatók győzelmi jóslatai és az eredmény éles ellentétben állnak egymással, azaz a Fidesz nyeri a választást, azonnal csalást lehet kiáltani, és megpróbálni hitelteleníteni a kormánypárt győzelmét. 

De nézzünk pár példát a fentiekre! 

Az eredmény legitimitásának megkérdőjelezésére készül a Tisza Párt? 

A Tisza Párt elnökének szilveszteri beszédében már megjelentek olyan sejtetések, hogy a kormánypártok választási csalásokra készül. a politikus úgy fogalmazott, „aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat. Mint ahogy azok is, akik bármilyen szabotázzsal, 

önmerénylettel, berepülő drónnal vagy éppen hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén”.

Magyar Péter a 444.hu kérdésére megerősítette, hogy az említett cselekményekkel kapcsolatban informácókat kapott. (Perzse e mondatok komolyságát azért némileg árnyalják Magyar korábbi kijelentései, például az, hogy a Fidesz internetblokkolóval próbálta szabotálni egy találkozójukat vagy, hogy kémtollal próbálják lehallgatni. Mint tudjuk, ahogy számos egyéb kijelentéséről, ezekről is gyorsan kiderült, hogy – fogalmazzunk így – „tévedések”.)

Lehet azonban, hogy amint korábban számtalanszor, megint Magyar Péter fogja megcáfolni saját szavait, hiszen korábban egy interjúban úgy fogalmazott, az akkor még a Fidesz választási győzelmét ünneplő (leendő) politikus, hogy „Én ott voltam a Fidesz központban elég közel ezekhez az emberekhez. Akkor is (2018-ban) és 22-ben is. Nem csalták el és nem is lehet.”. Tényleg ott volt, ezt bizonyítja az alábbi videó is. 

Magyar Péter ekkor még önfeledten ünnepelte a Fidesz győzelmét

Szintén a vereség lehetőségét vetette fel az ellenzéki – és sokak szerint Magyar Péterhez köthető – Vidéki prókátor nevű facebook oldal szerkesztője, amely egy bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „nem kell majd beledőlni a kardunkba, ha áprilisban az Orbán-párt egyedül, vagy a kistestvérével együtt abszolút – de nem kétharmados – többséget szerez.”

A választási csalás narratíváját építgette a Tisza Párt mögött megjelent Bajnai-körhöz tartozó volt SZDSZ-s Szelényi Zsuzsa, Magyar legújabb tanácsadójának felesége. A volt politikus a  Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok által is finanszírozott Carnegie Alapítvány honlapján úgy fogalmazott, hogy a jobboldal „a választási manipuláció példátlan módszereit fogja bevetni”, ezért az előttünk álló kampányt Európa-szerte fokozott figyelemmel kellene kísérni. 

Szintén a napokban történt, hogy a Magyar Péter által korábban testvérként emlegetett ukrán politikus (és kém), Tseber Roland Ivanovics, aki Zelenszkij frakciójának tagja, egy podcastműsorban a napokban kijelentette, hogy tudomása szerint az április választások eredményét egy magyarországi politikai párt meg fogja támadni a bíróságok előtt. A Kárpátalján Tisza-szigetet alapító ukrán politikus ezzel azt sejtette, hogy amennyiben a Fidesz nyerne, a Tisza Párt kétségbe vonná a győzelem törvényességét. 

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője a napokban szintén arra figyelmeztetett egy bejegyzésben, hogy a Tisza Párt győzelmében érdekelt csoportok elkezdték szervezni a 2026-os magyar országgyűlési választás törvényességének megkérdőjelezését, valamint az azt követő utcai demonstrációk, zavargások lehetőségének megteremtését. Lánczi Tamás szerint ebbe a koordinált előkészítési folyamatba illeszkedik például az is, hogy a Democracy Reporting International nevű NGO egy esetleges beavatkozás kockázatának felmérésére hivatkozva követeli, hogy az X adja át a 2026-os magyar országgyűlési választással kapcsolatos adatokat. 

A Márki-Zay által vezetett ellenzéki összefogás ugyanezt tette négy éve 

Érdekes, hogy négy éve, az országgyűlési választási kampányban is megfigyelhető volt egy ilyesmi taktika. Még két hete sem választották meg miniszterelnök-jelöltnek Márki-Zay Pétert, amikor október végén, a valaszonline.hu terjedelmes cikkben elemezte a választási esélyeket, kijelentve, hogy amennyiben nem változik valami a közéletben, a választást valószínűleg megint a Fidesz-KDNP nyeri meg. Persze azt is részletesen elemezték, hogy milyen csapdákat állít a kormánypárt az ellenzék részére. 

A Reuters szintén október végén arról cikkezett, hogy a Fidesz kommunikációs és  médiafölénye nagymértékben csökkenti az ellenzék esélyeit. 

A baloldali kötődésű IDEA Intézet januári kutatásának eredményei a korábbiakkal ellentétben azt jelezték, hogy a Fidesz szisztematikusan növeli népszerűségét, és minden választói csoportban előnyre tett szert az egységes ellenzéki tömbbel szemben.

 Az intézet közleménye szerint az ellenzék még nem talált vissza az előválasztáson megismert „cselekvőképes arcához”. 

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt még tavasszal is óvatosan fogalmazott, és kiemelte, hogy mennyire egyenlőtlen a választási verseny, mert szerinte óriási a Fidesz előnye, és ezt a közvéleménykutatók mérései is tükrözik. Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, hogy „közvélemény-kutatást még soha nem nyert” hozzátéve, hogy választást még soha nem vesztett el. Nos erre végül nem kellett sokat várnia, hiszen a 2022-es voksoláson az ellenzéki összefogás vereséget szenvedett. 

 

