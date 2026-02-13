Vereség lesz a vége? – ugyanazt csinálja az ellenzék mint négy éve Márki-Zay Péterrel

Lehet azonban, hogy amint korábban számtalanszor, megint Magyar Péter fogja megcáfolni saját szavait, hiszen korábban egy interjúban úgy fogalmazott, az akkor még a Fidesz választási győzelmét ünneplő (leendő) politikus, hogy „Én ott voltam a Fidesz központban elég közel ezekhez az emberekhez. Akkor is (2018-ban) és 22-ben is. Nem csalták el és nem is lehet.”. Tényleg ott volt, ezt bizonyítja az alábbi videó is.

Magyar Péter ekkor még önfeledten ünnepelte a Fidesz győzelmét

Szintén a vereség lehetőségét vetette fel az ellenzéki – és sokak szerint Magyar Péterhez köthető – Vidéki prókátor nevű facebook oldal szerkesztője, amely egy bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „nem kell majd beledőlni a kardunkba, ha áprilisban az Orbán-párt egyedül, vagy a kistestvérével együtt abszolút – de nem kétharmados – többséget szerez.”

A választási csalás narratíváját építgette a Tisza Párt mögött megjelent Bajnai-körhöz tartozó volt SZDSZ-s Szelényi Zsuzsa, Magyar legújabb tanácsadójának felesége. A volt politikus a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok által is finanszírozott Carnegie Alapítvány honlapján úgy fogalmazott, hogy a jobboldal „a választási manipuláció példátlan módszereit fogja bevetni”, ezért az előttünk álló kampányt Európa-szerte fokozott figyelemmel kellene kísérni.