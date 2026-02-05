Előkerült Szanyi Tibor a választás előtt – és tett egy meglepő bejelentést

Újra megjelent egy régi név a választási térképen. A Nemzeti Választási Iroda nyilvántartásba vette Szanyi Tibor jelöltségét Budapest 14. számú egyéni választókerületében, így a korábbi MSZP-s politikus hivatalosan is felkerült a körzet jelöltjeinek listájára. Szanyi függetlenként indul abban a választókerületben, amely Budapest XVI. kerületét és a X. kerület keleti részét foglalja magában, és ahol összesen 77 572 választópolgár adhatja le a voksát – írta meg az Infostart.

A körzetben eddig Szanyi Tibor mellett Vajda Zoltánt vették nyilvántartásba, mindketten független jelöltként vágnak neki a versenynek. A választási iroda megjegyzése szerint Szanyi csütörtökön igényelte meg az ajánlóíveket, ami az indulás első kötelező lépése. Ahhoz, hogy jelöltté váljon, legalább 500 választópolgár aláírását kell összegyűjtenie a választókerületben.