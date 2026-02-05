Ft
Előkerült Szanyi Tibor a választás előtt – és tett egy meglepő bejelentést

2026. február 05. 18:20

Az egykori MSZP-s képviselő függetlenként indul Budapest 14-es körzetében.

2026. február 05. 18:20
Újra megjelent egy régi név a választási térképen. A Nemzeti Választási Iroda nyilvántartásba vette Szanyi Tibor jelöltségét Budapest 14. számú egyéni választókerületében, így a korábbi MSZP-s politikus hivatalosan is felkerült a körzet jelöltjeinek listájára. Szanyi függetlenként indul abban a választókerületben, amely Budapest XVI. kerületét és a X. kerület keleti részét foglalja magában, és ahol összesen 77 572 választópolgár adhatja le a voksát – írta meg az Infostart.

A körzetben eddig Szanyi Tibor mellett Vajda Zoltánt vették nyilvántartásba, mindketten független jelöltként vágnak neki a versenynek. A választási iroda megjegyzése szerint Szanyi csütörtökön igényelte meg az ajánlóíveket, ami az indulás első kötelező lépése. Ahhoz, hogy jelöltté váljon, legalább 500 választópolgár aláírását kell összegyűjtenie a választókerületben.

Szanyi Tibor 1998 és 2014 között a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjeként dolgozott, és kormányzati szerepeket is vállalt. 2010 és 2014 között az MSZP elnökségi tagja volt, 2018 és 2019 között pedig a párt alelnöki tisztségét töltötte be.

2014 és 2019 között európai parlamenti képviselőként tevékenykedett a Szocialisták és Demokraták frakciójában. A 2019-es EP-választáson az MSZP–Párbeszéd listájának harmadik helyéről indult, de nem jutott újabb mandátumhoz. A választást követően egyre élesebben bírálta az MSZP vezetését, a párt elnöksége június végén felfüggesztette a tagságát, a fegyelmi eljárás pedig megrovással zárult, később pedig alelnöki tisztségéből is visszahívták.

A politikus 2020 januárjában bejelentette, hogy kilép az MSZP-ből, majd márciusban új pártot alapított Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom néven, amely az Iszomm rövidítést kapta.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

