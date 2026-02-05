Ez az igazi hidegzuhany: kárpátaljai magyarok tették helyre Orbán Anitát (VIDEÓ)

A kárpátaljai magyar közösség minden lehetséges fórumot igyekezett kihasználni annak érdekében, hogy tiltakozzon az ukrán jogszabályok által bevezetett korlátozások ellen.

Ennek eredményeként – mondta – sikerült elkerülni a magyar nyelvű oktatás teljes felszámolását a felsőbb évfolyamokon, ám

a 2017 előtti kisebbségi jogokat azóta sem állították vissza.

A jogfosztás ténye továbbra is fennáll”

– fogalmazott egyértelműen Brenzovics, hozzátéve: éppen ezért félrevezető és valótlan az az állítás, hogy más érintett országok már megnyugtató megállapodást kötöttek volna Kijevvel.