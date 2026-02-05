Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Tisza Párt Lengyelország Brenzovics László kárpátaljai magyarok Ukrajna Orbán Anita Magyaroszág Románia Kárpátalja

Ez az igazi hidegzuhany: kárpátaljai magyarok tették helyre Orbán Anitát (VIDEÓ)

2026. február 05. 18:11

A Tisza Párt agyonsztárolt külügyi szakértője anélkül bezzeglengyelezett és bezzegrománozott, hogy tisztában lenne a valós helyi viszonyokkal.

2026. február 05. 18:11
null

Nem felel meg a valóságnak Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértőjének állítása, miszerint Románia és Lengyelország már rendezni tudta volna Kijevvel a nemzeti kisebbségek nyelvi jogfosztásának ügyét – jelentette ki Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a TV21 Ungvár híradójának adott nyilatkozatában.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint emlékezetes, Orbán Anita a Magyar Péterrel készült bemutatkozó videójában (https://youtu.be/H7oLDNKE9vM) arról beszélt, hogy miközben nagyjából ugyanannyi lengyel és román él Ukrajnában, mint magyar,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

mind a románoknak, mind pedig a lengyel barátainknak sikerült kitárgyalni a saját nemzeti kisebbségük védelmét Kijevvel.”

Hozzátette:

Csak Magyarországnak nem sikerült. (...) Csak a magyar diplomáciának nem sikerült ezt megtenni.”

Úgy vélte, ennek csak két oka lehet:

  • a kompetenciahiány, vagy az, hogy
  • csak üres lózung a kisebbségvédelem.

Tiszta vizet a pohárba!

Válaszában Brenzovics László hangsúlyozta:

– Lengyelország esetében eleve nem beszélhetünk működő kisebbségi iskolarendszerről Ukrajnában, így a lengyel fél „rendezéséről” szóló kijelentés tárgytalan.

– A román kisebbség helyzete pedig érdemben nem különbözik a kárpátaljai magyarságétól, a román közösséget ugyanazok a nyelvi és oktatási korlátozások sújtják, mint a magyarokat.

A KMKSZ elnöke emlékeztetett:

következetes és folyamatos fellépés a kisebbségi jogok védelmében európai szinten kizárólag Magyarország részéről volt tapasztalható az elmúlt években.

A kárpátaljai magyar közösség minden lehetséges fórumot igyekezett kihasználni annak érdekében, hogy tiltakozzon az ukrán jogszabályok által bevezetett korlátozások ellen.

Ennek eredményeként – mondta – sikerült elkerülni a magyar nyelvű oktatás teljes felszámolását a felsőbb évfolyamokon, ám

a 2017 előtti kisebbségi jogokat azóta sem állították vissza.

A jogfosztás ténye továbbra is fennáll”

– fogalmazott egyértelműen Brenzovics, hozzátéve: éppen ezért félrevezető és valótlan az az állítás, hogy más érintett országok már megnyugtató megállapodást kötöttek volna Kijevvel.

A KMKSZ szerint Orbán Anita kijelentése nemcsak pontatlan, hanem

el is bagatellizálja a kárpátaljai magyar közösséget érő, máig megoldatlan jogsérelmeket.

A vonatkozó adás itt tekinthető meg:

***

Fotó: Magyar Péter és Orbán Anita / Facebook

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 05. 18:21
Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 8 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni az Ukrajnában élő emberek. Erőszakkal kell sorozni. Több mint 250 000-en dezertáltak. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! A háborút Zselenszkij és bandája, EU-s támogatói, valamint Putyin tartja fenn.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 05. 18:20
Magyar Péter a háború folytatása mellett áll azaz, a kárpátaljai magyarokat küldené a halálba. A magyarság ellensége Magyar Péter!
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. február 05. 18:12
Ócska vén tiszaszar liba... Ugyanolyan ostoba mint a többi.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!