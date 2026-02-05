Ez az igazi hidegzuhany: kárpátaljai magyarok tették helyre Orbán Anitát (VIDEÓ)

Orbán Anitát Szijjártóhoz hasonlítgatni nem kell félnetek, jó lesz
A Tisza szakértője a meggyőző önéletrajzon és a szimpatikus orgánumon kívül csak a bukott európai fősodor iránti ellenzéki nosztalgia előhívását tudja fölmutatni. Kohán Mátyás írása.
A Tisza Párt agyonsztárolt külügyi szakértője anélkül bezzeglengyelezett és bezzegrománozott, hogy tisztában lenne a valós helyi viszonyokkal.
Nem felel meg a valóságnak Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértőjének állítása, miszerint Románia és Lengyelország már rendezni tudta volna Kijevvel a nemzeti kisebbségek nyelvi jogfosztásának ügyét – jelentette ki Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a TV21 Ungvár híradójának adott nyilatkozatában.
Mint emlékezetes, Orbán Anita a Magyar Péterrel készült bemutatkozó videójában (https://youtu.be/H7oLDNKE9vM) arról beszélt, hogy miközben nagyjából ugyanannyi lengyel és román él Ukrajnában, mint magyar,
mind a románoknak, mind pedig a lengyel barátainknak sikerült kitárgyalni a saját nemzeti kisebbségük védelmét Kijevvel.”
Hozzátette:
Csak Magyarországnak nem sikerült. (...) Csak a magyar diplomáciának nem sikerült ezt megtenni.”
Úgy vélte, ennek csak két oka lehet:
Válaszában Brenzovics László hangsúlyozta:
– Lengyelország esetében eleve nem beszélhetünk működő kisebbségi iskolarendszerről Ukrajnában, így a lengyel fél „rendezéséről” szóló kijelentés tárgytalan.
– A román kisebbség helyzete pedig érdemben nem különbözik a kárpátaljai magyarságétól, a román közösséget ugyanazok a nyelvi és oktatási korlátozások sújtják, mint a magyarokat.
A KMKSZ elnöke emlékeztetett:
következetes és folyamatos fellépés a kisebbségi jogok védelmében európai szinten kizárólag Magyarország részéről volt tapasztalható az elmúlt években.
A kárpátaljai magyar közösség minden lehetséges fórumot igyekezett kihasználni annak érdekében, hogy tiltakozzon az ukrán jogszabályok által bevezetett korlátozások ellen.
Ennek eredményeként – mondta – sikerült elkerülni a magyar nyelvű oktatás teljes felszámolását a felsőbb évfolyamokon, ám
a 2017 előtti kisebbségi jogokat azóta sem állították vissza.
A jogfosztás ténye továbbra is fennáll”
– fogalmazott egyértelműen Brenzovics, hozzátéve: éppen ezért félrevezető és valótlan az az állítás, hogy más érintett országok már megnyugtató megállapodást kötöttek volna Kijevvel.
A KMKSZ szerint Orbán Anita kijelentése nemcsak pontatlan, hanem
el is bagatellizálja a kárpátaljai magyar közösséget érő, máig megoldatlan jogsérelmeket.
A vonatkozó adás itt tekinthető meg:
