02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyesült királyság Tisza Párt magyarország Szijjártó Péter európai bizottság

Orbán Anitát Szijjártóhoz hasonlítgatni nem kell félnetek, jó lesz

2026. február 04. 12:32

A Tisza szakértője a meggyőző önéletrajzon és a szimpatikus orgánumon kívül csak a bukott európai fősodor iránti ellenzéki nosztalgia előhívását tudja fölmutatni.

2026. február 04. 12:32
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Miközben a Tisza Párt, online aktivistái és a körülöttük legyeskedő média egyetlen esélyt sem hagy ki arra, hogy összehasonlítsa Kapitány Istvánt Nagy Mártonnal – aki persze a gyenge és bizonytalanságoktól övezett európai konjunktúrában, amikor az Európai Bizottságtól a Magyarországon működő nagybankokig senki nem tud pontos GDP-előrejelzést adni, könnyű préda –,

arra messze kevesebb energiát fordítanak, hogy a másik állítólagos szuper igazolást, Orbán Anitát Szijjártó Péterhez hasonlítgassák. 

Ez nem véletlen: miközben körülöttünk forrong a világ, a külgazdasági és külügyminiszter neve egybeforrt az európainál olcsóbb magyarországi energiaimporttal (igen, az olajár esetében a tőzsdei, a gázár esetében a külkereskedelmi adatokból kikövetkeztethe­tően olcsóbb orosz energiahordozókról van szó), a magyar vállalatok külföldi helyzetbe hozásával és a külföldi gigabefektetések Magyarországra csábításával.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé
Tovább a cikkhezchevron

Szijjártó Péter nem a finom uniós politikai diskurzus nagymestere, arra van másik minisztérium

– de eddigi tizenegy külügyminiszteri éve alatt százalékokban mérhető hozzájárulást tett a GDP-hez, és a javára írható jó pár tízezer a tizenöt év alatt létrejött 1,3 millió új munkahelyből. 

Ehhez képest 

Orbán Anita a meg­győző önéletrajzon és a szimpatikus orgánumon kívül csak a bukott európai fősodor iránti ellenzéki nosztalgia elő­hívását tudja fölmutatni 

– valódi tartalom nélkül. Az orosz–ukrán háború kapcsán Magyarország reménybeli külügyminiszterének teljes mondandója kimerül abban, hogy reméli, még a választásig létrejön a tűzszünet; azokról az akut döntési helyzetekről, amelyeket a RePowerEU orosz olajról és gázról való leválási kötelme, valamint Ukrajna gigászi európai pénzekre benyújtott újabb és újabb igényei teremtenek, egy szava nincs.

Nem ígér mást, mint az önálló magyar külpolitika feladását: nem leszünk többé kompország, csatlakozunk a Nyugathoz

– akkor is, ha ez ma egységes irányba haladó, erős és magabiztos Nyugat híján az önfeladáson kívül nemes egyszerűséggel semmit nem jelent. Betűsaláta, szóvirág. 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
2026. február 04. 14:44
Sokkal kulturáltabbnak tűnik, mint Kakadu.
Válasz erre
1
0
bubu2003
2026. február 04. 14:39
ha nem gond inkább dfélünk !....nem tőled hanem azoktól akik mögötted állnak ....rohadj meg rohadt kurva!
Válasz erre
1
0
iphone-13
2026. február 04. 14:33
ELMEBETEG RIBANC!
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2026. február 04. 13:22
Nem Brusszel bukott, hanem Magyarorszag. Ezt megbosszuljuk. "A Tisza szakértője a meggyőző önéletrajzon és a szimpatikus orgánumon kívül csak a bukott európai fősodor iránti ellenzéki nosztalgia előhívását tudja fölmutatni" Kakadunak nincs meggyozo oneletrajza. Szimpatikus organuma se. Csak a bukott Orban iranti nosztalgiaja tartja benne a lelket. Orban azt mondta neki, hogy Peter fiam, egy napon itt minden a tied lesz. De hazudott neki is, nemcsak a magyar embereknek
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!