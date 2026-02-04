Orbán Anitát Szijjártóhoz hasonlítgatni nem kell félnetek, jó lesz

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
A Tisza szakértője a meggyőző önéletrajzon és a szimpatikus orgánumon kívül csak a bukott európai fősodor iránti ellenzéki nosztalgia előhívását tudja fölmutatni.
Miközben a Tisza Párt, online aktivistái és a körülöttük legyeskedő média egyetlen esélyt sem hagy ki arra, hogy összehasonlítsa Kapitány Istvánt Nagy Mártonnal – aki persze a gyenge és bizonytalanságoktól övezett európai konjunktúrában, amikor az Európai Bizottságtól a Magyarországon működő nagybankokig senki nem tud pontos GDP-előrejelzést adni, könnyű préda –,
arra messze kevesebb energiát fordítanak, hogy a másik állítólagos szuper igazolást, Orbán Anitát Szijjártó Péterhez hasonlítgassák.
Ez nem véletlen: miközben körülöttünk forrong a világ, a külgazdasági és külügyminiszter neve egybeforrt az európainál olcsóbb magyarországi energiaimporttal (igen, az olajár esetében a tőzsdei, a gázár esetében a külkereskedelmi adatokból kikövetkeztethetően olcsóbb orosz energiahordozókról van szó), a magyar vállalatok külföldi helyzetbe hozásával és a külföldi gigabefektetések Magyarországra csábításával.
Szijjártó Péter nem a finom uniós politikai diskurzus nagymestere, arra van másik minisztérium
– de eddigi tizenegy külügyminiszteri éve alatt százalékokban mérhető hozzájárulást tett a GDP-hez, és a javára írható jó pár tízezer a tizenöt év alatt létrejött 1,3 millió új munkahelyből.
Ehhez képest
– valódi tartalom nélkül. Az orosz–ukrán háború kapcsán Magyarország reménybeli külügyminiszterének teljes mondandója kimerül abban, hogy reméli, még a választásig létrejön a tűzszünet; azokról az akut döntési helyzetekről, amelyeket a RePowerEU orosz olajról és gázról való leválási kötelme, valamint Ukrajna gigászi európai pénzekre benyújtott újabb és újabb igényei teremtenek, egy szava nincs.
Nem ígér mást, mint az önálló magyar külpolitika feladását: nem leszünk többé kompország, csatlakozunk a Nyugathoz
– akkor is, ha ez ma egységes irányba haladó, erős és magabiztos Nyugat híján az önfeladáson kívül nemes egyszerűséggel semmit nem jelent. Betűsaláta, szóvirág.