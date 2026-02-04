Orbán Anitát Szijjártóhoz hasonlítgatni nem kell félnetek, jó lesz

Miközben a Tisza Párt, online aktivistái és a körülöttük legyeskedő média egyetlen esélyt sem hagy ki arra, hogy összehasonlítsa Kapitány Istvánt Nagy Mártonnal – aki persze a gyenge és bizonytalanságoktól övezett európai konjunktúrában, amikor az Európai Bizottságtól a Magyarországon működő nagybankokig senki nem tud pontos GDP-előrejelzést adni, könnyű préda –,

arra messze kevesebb energiát fordítanak, hogy a másik állítólagos szuper igazolást, Orbán Anitát Szijjártó Péterhez hasonlítgassák.

Ez nem véletlen: miközben körülöttünk forrong a világ, a külgazdasági és külügyminiszter neve egybeforrt az európainál olcsóbb magyarországi energiaimporttal (igen, az olajár esetében a tőzsdei, a gázár esetében a külkereskedelmi adatokból kikövetkeztethe­tően olcsóbb orosz energiahordozókról van szó), a magyar vállalatok külföldi helyzetbe hozásával és a külföldi gigabefektetések Magyarországra csábításával.