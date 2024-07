Tisztelt Hatos Pál, ez nem más, mint Trianon-gaslighting

Horthy Miklós bevonulása Kassára 1938. november 11-én.

A legnagyobb ősbűn: az ugrálás

Ellenben, míg a román és csehszlovák megszállás tengernyi atrocitása a köröstárkányi magyar civilek legéppuskázásától a pozsonyi tüntető tömegbe lövésig szintúgy nem érdemel említést az esszében, a revízió egyik utolsó, dicstelen eleme mintegy szimbolikus határkőként jelenik meg.

„Az országgyarapítás vérfagyasztóan tragikomikus befejezésének részletei viszont kevésbé idézettek. 1944 szeptemberében, a román átállás hírére ugyanis még elindultak Horthy Miklós katonái felszabadítani a bécsi döntésben Romániának meghagyott Dél-Erdélyt – ami egy három hetes értelmetlen hadjáratba és a nagysármási kegyetlen zsidóirtásba, öregek és gyermekek, 126 ártatlan magyar anyanyelvű ember megölésébe torkollott”.

Majd érkeznek „a szovjetek oldalára állt bosszúszomjas román csapatok” – értsd a gyanúként lebegő következtetést: ha a magyarok „nem ugrálnak”, nem lettek volna bosszúszomjasak a románok és nem bántották volna az „irredenta” magyar civileket, ezt a provokáció hatására tették,

vagyis a végső felelősök megint nem mások – az erdővidéki Szárazajtán a román gárdisták által lefejezett magyarokért is! – mint a magyarok, tágabb értelemben véve a magyar revízió. A bele nem nyugvás. Az ugrálás.

S valahol itt kezdődik a legkellemetlenebb része a szövegnek a (szociál)pszichologizálás, a magyar néplélek megfejtése, a „Trianon-fájdalom” elvetélt diagnózisa.

„Miért ilyen termékeny a mesék módjára szövődő trianoni fájdalom ma is? Talán azért, mert

a legyőzöttség fájdalma, elsősorban azoké, akik valaha urak voltak, vagy annak képzel(het)ték magukat. Akik hozzászoktak, hogy ők nem kérnek – hanem parancsolnak.”

Vagy alább: „Trianon arcaiból ma is elsősorban egy büszkeségében megalázott kisúri nép nagy bánata néz ránk.”

S nem máshonnan kölcsönöz dorgáló szavakat minderre – a Trianon-gyász ellen – mint a Magyar Nemzeti Múzeum kincseit a románoktól megvédő Harry Hill Bandholtz tábornoktól, aki empátiától mentesen, maró gúnnyal nevezi szerencsétlen balekoknak a gyászoló magyarokat, „ez az örökös siránkozás visszafordíthatatlan dolgok miatt nem tetszik egy amerikainak” (érdemes megfigyelni a nyelvi játékot is, hogy a kontinens mely része is vagyunk mi: „A pecsétnek ugyanis Európa e hátsó fertályában mindig titokzatos hatalma volt – és van ma is.”).

Summa summárum, a szöveg kétségkívül az igazságot mutatja be. Korabeli újságcikkeken, visszaemlékezéseken, jelentéseken alapul. Ha „Győrffy István a neves néprajzos kortárs” azt látta Hatos interpretációjában, hogy „a nagykunsági vasútállomásokon »ázsiai flegmával«, korlátra könyökölve és csendesen pipázva, minden különösebb megindultság, sőt érdeklődés nélkül nézték a kun atyafiak az elvonuló vonatszerelvényeket, melyekből sápadt, rongyos menekültek bámészkodtak”, az biztosan így is volt.

Azonban a szövegek mögött nem feltétlenül a teljes igazság bemutatására törekvő, az idő távlatából higgadtan megírt memoárok, hanem nagyon is az események mindennapjaiban élők szövegei. Bennük lehetnek személyes igazságok, megfigyelések, sérelmek: mind-mind feltáratlan indítékok a közvélemény figyelmének odairányítása, a morális pánik felkeltése, a szubjektív benyomások, kétségbeesés; és természetesen a kortársak általánosítása is általánosítás. Önkényesen kiválogatni közülük azokat, amelyek a mi állításainkat támasztják alá, és időnként figyelmen kívül hagyni az adott szöveg megszületésének kontextusát, legalábbis ugyanúgy nem elegáns, mint kétségbevonni a szubjektív igazságukat.

A társadalmi különbségek és az osztályöntudat kétségkívül megvolt ezekben a napokban is, és ha a Kolozsvárról menekülő Passuth László úgy emlékszik vissza, hogy Szolnokon megkérdezték tőlük az alföldi parasztemberek, hogy „maguk minek jöttek át onnan? Szaporítani a zabálók számát?”, az is mindenképpen hiteles visszaemlékezés – s nem a kortárs, hanem éppen a történész dolga lenne hozzátenni a kontextust: hogy az Alföldnek ez volt a második kiesett mezőgazdasági éve a folyamatos háborúk és frontátvonulás miatt – s némi jóindulattal azt is megjegyezhetné, hogy éppen Szolnok városa, amelyet a románok 1919-ben félig szétágyúztak, ingyen telekkel segítette végül huszonnyolc szükséglakás felépítését a trianoni menekülteknek, akár tett Passuthnak kesernyés megjegyzést két parasztember a vasútállomáson, akár nem.

Igen, Hatos cikke, ami a visszaemlékezéseket illeti, az igazságot mutatja be – de kétségkívül nem a teljes igazságot.

Lehetett volna úgy aposztrofálni, hogy egy harminc éve kevéssé tárgyalt nézőpontot mutat be, esetleg hogy tabukat dönt – az újjáéledő Trianon-mítoszok tabuit –, és ezekre koncentrál. A szöveg azonban a Trianon-fájdalom megmagyarázására vállalkozik – és ebben bizony adós marad. Adós marad empátiával a korabeli áldozatok felé, és adós marad a mai áldozatok irányába is.

Ugyanis a szövegnek van egy másik, még kellemetlenebb sugallata is, ami teljesen hamis: hogy

a szelektíven felemlegetett sérelmek, ha voltak is, már a múltéi – míg a Trianon-fájdalom jelenvalósága mindenképpen értelmetlen, fantomfájdalom.

Ismerős érvelés; és Hatos szövegét olvasva sajnos nem tudok úrrá lenni azon a benyomásomon, hogy a neves történésznek sikerült egy szocialista történetíróknál nagyságrendekkel műveltebb, széles látókörű, érzékenyebb emberként – ekként kétségkívül magasabb minőségben – alátámasztania ugyanazokat az áporodott Trianon-mítoszokat, vagy legalábbis azok elsőségét, amelyeket a Kádár-korszakot uralták.

Véletlenül sem állítom, hogy ezek a sugalmazások valamiféle szándékos „nemzetáruló” tendenciákat mutatnának – a kocsmai hőbörgőkkel való megelőlegezett összehasonlítást is visszautasítanám. S különösen nem gondolom azt, hogy valamiféle szocialista történetírás iránti nosztalgia, vagy szimplán megmaradt beidegződések irányították volna a szerző tollát. Nem tudom mire vélni ezt az írást és a kiválogatott, narratívába rendezett visszaemlékezéseket, amikor Hatos korábban úgy vélekedett: „a történész felelőssége, hogy az emlékezet leegyszerűsítő, sőt, sokszor meghamisító perspektívájából visszatérjünk a kortárs perspektívák sokféleségéhez”.

A végső üzenet, a rengeteg kacskaringó, kanyar, számos – valóban ritkán olvasott – forrástöredék beemelése, és minden bizonnyal hatalmas történelmi tudás ellenére, nagyon is tendál efelé: jelesül, hogy Trianon és a maximális országcsonkítás elkerülhetetlen, a revízió lehetetlen délibáb, és mindezt meg is érdemelte a magyar elit, amely bűnös – ellenben a köznép nem is szenvedett tőle, így végtére is csak egy régmúlt trauma, amit csak az emleget fel, akiben parancsolhatnék és kisúri vágy, vagy eziránti nosztalgia van. Igen, a kitelepítések, kisemmizések, reszlovakizálás is a (fél)múlté, ám marosvásárhelyi magyarellenes pogrom áldozatai még bőven élnek, és éppen most vagyunk túl az úzvölgyi temetődúlás ötödik évfordulóján, pár nappal azután, hogy a sírgyalázó román neofasiszták éppen történelmi győzelmüket söpörték be az Európai Parlament szentséges intézményében.

2019. június 6-án román klerikofasiszta csoportok törték át erőszakkal a magyarok imaláncát a román csendőrség hathatós segítségével az úzvölgyi osztrák-magyar katonai temetőnél, hogy saját, bizonyítottan nem ott nyugvó román halottaik "sírjait" felszenteljék

Forrás: MTI/Veres Nándor

Nem száz éve, hanem most, a jelenben fogdosnak össze és visznek a vágóhídra kárpátaljai magyarokat egy országban, aminek éppen anyanyelvük fokozatos fojtogatását köszönhetik. Ilyenkor egyszerű magyarként – ha úgy tetszik, a sok millió „Trianon-túlélő” egyik leszármazottjaként –, azt hiszem, joggal hőkölök hátra ettől az egésztől.

A történelemferdítő szocializmus kellemetlen utóízétől – ráadásul ezt egy magát jobboldalinak valló lapban olvasva.

Attól, hogy Hatos a tények egy részével, és tényelemek tendenciózus felhasználásával alkotott meg egy narratívát, amit nem az érme másik, az elmúlt három évtizedben ritkábban bemutatott oldalaként, hanem az egyetlen érvényes, tabudöntő igazságként láttat.

S végül attól, hogy mindezt – az ország széttöredezettségét és polarizáltságát kidomborító írást – Trianon évfordulójára – vagy ha már meghaladnánk a múltat, tessék: a Nemzeti Összetartozás Napjára – időzítette.