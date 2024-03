„Győzött a magyar igazság!” – a jogtalanul kirúgott magyarbarát pozsonyi muzeológusnő a Mandinernek

S bár sok állomása volt a fiatal pozsonyi muzeológusnő meghurcolása miatti küzdelemnek, ez most nem pontosvessző, hanem pont. A múzeum legfeljebb a Legfelsőbb Bíróság irányába fellebbezhetne, rendkívüli jogorvoslati lehetőséggel, de az már ennek az ítéletnek a lényegén nem változtatna, s egyébként a perrendtartási feltételei sem adottak.

Kiderült, hogy a múzeum részéről nem mondtak igazat

Mint az ügyvéd rámutat: a másodfokon hozott ítélet megerősítette a pozsonyi járási bíróság elsőfokú ítéletét, annak indoklásával együtt, miszerint

a városi múzeum nem tudta bizonyítani, hogy valóban szervezeti átalakítás miatt bocsátották el Falathovát,

hiszen a városi tulajdonban levő cégként évente nyilvános jelentést kell közzé tennie a működéséről, benne az alkalmazottak számával, a munkahelyi struktúrával együtt. Ezek hozzáférhetőek, át is néztük, be is nyújtottuk a bíróságnak; egyértelmű bizonyítékaként annak, hogy semmiféle szervezeti átalakítás a munkahelyen nem történt, sőt cáfolta az összes érvét meg kijelentését a múzeumnak, ami elhangzott a bíróságon. „Ehhez csatoltuk a hanganyagot, amelyben hallható, hogy az akkori igazgató és Falathová egyik akkori felettese nyomást gyakorolnak rá, hogy mondjon fel, és a hírlapos interjúja miatt fogják megszüntetni a munkaviszonyát. Most ez nyert bizonyítást, immár másodfokon.”

S hogy mi következik mindebből? Az, hogy a múzeumnak vissza kell vennie állományba a fiatal muzeológusnőt, mintha sosem bocsátották volna el,

állniuk kell a perköltségeket, és ki kell fizetniük az elmaradt három évnyi bérét is.

„Ő maga egyébként, amikor átvettem az ítéletet és felhívtam, csak a meglepettség és az öröm hangján tudott szólni” – utal ügyfelére Nagy. „Meglepődött azon, hogy végre megszületett a döntés, és meglepődött azon is, hogy győzött az igazság. S az öröm: személyesen, hogy bizonyítani tudta a saját igazságát, és valamilyen szinten tisztára most a nevét is.” Emlékezetes, mindenféle „magyar ügynöknek” elhordták szlovák nacionalisták; volt, aki meg is fenyegette –

„bár a bélyeg azért rajta marad, munkát nehezen találna Szlovákiában”

– vélekedik az ügyvéd.

De van az örömnek egy másik része is, „a közösségért érzett öröm, mert mégiscsak egy nagy dolog a külhoni magyarságnak minden győztes per. Mert egy óriási remény és visszaigazolás, hogy igenis ki kell és ki lehet állni az igazunkért, mert van még igazság a Földön” – fogalmaz az ügyvéd. Mint említi,