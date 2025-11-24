Soha nem látott videó jelent meg Bognár György és Orbán Viktor „összecsapásáról” – Hajdú B. István is megszólalt

„Van egy régi vágású véleményem, ki a legjobb edző” – Orbán Viktor a válogatottról, az akadémiákról és a bajnoki dobogóról
A kormányfő elárulta, a Puskás Arénában majdnem elsírta magát, de a miniszterelnök mégse könnyezhet.
Hajdú B. István még a magyar miniszterelnöknél is régebbi telefont használ. Orbán Viktor videójában a sportkommentátor azt is elárulja, hogy miért.
Tabuk nélkül – rendhagyó beszélgetésre került sor Orbán Viktor miniszterelnök, Bognár György paksi futballedző és Hajdú B. István televíziós kommentátor részvételével a Gurulj be lassítva is! M4 Sport podcast stúdiójában.
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő elárulta, a Puskás Arénában majdnem elsírta magát, de a miniszterelnök mégse könnyezhet.
A beszélgetés során kitárgyalták a magyar válogatott írek elleni drámai vereségét, és annak következményeit, de labdarúgásunk más aktualitásait is. Bognár például elárulta, hogy bár sokan szívesen látnák, nem lenne a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelmű lett a végeredmény.
A miniszterelnök pár nappal a beszélgetés után egy korábban nem látott videót osztott meg a közösségi oldalán, melyből kiderül: Hajdú B. István még egy előző generációs, nyomógombos, szétnyitható telefont használ. Orbán Viktor miniszterelnök mobiltelefonja sem a legújabb, de a kommentátoré még annál is sokkal régebbi.
„Nekem az ujjam semmilyen értintőképernyős történetre nem nagyon áll rá” – magyarázza meg a videóban Hajdú B. a telefonválasztását. – „Tehát én a sparhelten is jobban szerettem fölcsavarni a gázt, mint megnyomni a kerámialaposon. Ebben ott van az összes telefonszám. Egyébként én a telefonszámokat inkább fejben megjegyzem.
Azt szoktam mondani, frappánsnak vélt mondat, hogy nekem nem a telefonom okos.”
Orbán Viktor pedig az alábbi posztszöveget mellékelte a videóhoz:
„Ezeket tényleg egyszerűbb bepiszkálni, pöckölni.”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán