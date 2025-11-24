Ft
Bognár György Hajdú B. István Orbán Viktor

Soha nem látott videó jelent meg Bognár György és Orbán Viktor „összecsapásáról” – Hajdú B. István is megszólalt

2025. november 24. 09:44

Hajdú B. István még a magyar miniszterelnöknél is régebbi telefont használ. Orbán Viktor videójában a sportkommentátor azt is elárulja, hogy miért.

2025. november 24. 09:44
null

Tabuk nélkül – rendhagyó beszélgetésre került sor Orbán Viktor miniszterelnök, Bognár György paksi futballedző és Hajdú B. István televíziós kommentátor részvételével a Gurulj be lassítva is! M4 Sport podcast stúdiójában.

Orbán Viktor
Hajdú B. István régebbi telefont használ, mint Orbán Viktor. Fotó: Cseke Csilla / MTI

A beszélgetés során kitárgyalták a magyar válogatott írek elleni drámai vereségét, és annak következményeit, de labdarúgásunk más aktualitásait is. Bognár például elárulta, hogy bár sokan szívesen látnák, nem lenne a magyar válogatott szövetségi kapitánya. 

Orbán Viktor új videót osztott meg

A miniszterelnök pár nappal a beszélgetés után egy korábban nem látott videót osztott meg a közösségi oldalán, melyből kiderül: Hajdú B. István még egy előző generációs, nyomógombos, szétnyitható telefont használ. Orbán Viktor miniszterelnök mobiltelefonja sem a legújabb, de a kommentátoré még annál is sokkal régebbi.

„Nekem az ujjam semmilyen értintőképernyős történetre nem nagyon áll rá” – magyarázza meg a videóban Hajdú B. a telefonválasztását. – „Tehát én a sparhelten is jobban szerettem fölcsavarni a gázt, mint megnyomni a kerámialaposon. Ebben ott van az összes telefonszám. Egyébként én a telefonszámokat inkább fejben megjegyzem. 

Azt szoktam mondani, frappánsnak vélt mondat, hogy nekem nem a telefonom okos.”

Orbán Viktor pedig az alábbi posztszöveget mellékelte a videóhoz:

„Ezeket tényleg egyszerűbb bepiszkálni, pöckölni.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

balatontihany-25
2025. november 24. 13:04
"Összecsapás"..? Ugyan már! Még, ha idézőjelbe tetté kis. Kattintásvadász cím. Orbán és Bognár ugyanis nagy egytértésben beszélgettek a fociról.
patikus-3
2025. november 24. 11:06
Ez az, Mandi! Jó a műsor! Foxi-Maxit minden nap 3x.
cutcopy
2025. november 24. 09:53
Orbán és Bognár jól beragadt a fociba..
tapir32
2025. november 24. 09:51
Ursulának tisztáznia kell magát az Ukrán korrupció árnyéka alól! Ukrajna mindenáron való, feltétlen támogatása Weberre is a korrupció gyanújának árnyékát vetíti. Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része az ukrán korrupciós hálózatnak.
