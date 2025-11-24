Soha nem látott videó jelent meg Bognár György és Orbán Viktor „összecsapásáról” – Hajdú B. István is megszólalt

Orbán Viktor új videót osztott meg

A miniszterelnök pár nappal a beszélgetés után egy korábban nem látott videót osztott meg a közösségi oldalán, melyből kiderül: Hajdú B. István még egy előző generációs, nyomógombos, szétnyitható telefont használ. Orbán Viktor miniszterelnök mobiltelefonja sem a legújabb, de a kommentátoré még annál is sokkal régebbi.

„Nekem az ujjam semmilyen értintőképernyős történetre nem nagyon áll rá” – magyarázza meg a videóban Hajdú B. a telefonválasztását. – „Tehát én a sparhelten is jobban szerettem fölcsavarni a gázt, mint megnyomni a kerámialaposon. Ebben ott van az összes telefonszám. Egyébként én a telefonszámokat inkább fejben megjegyzem.