Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna menekültek Egyesült Államok

Fordulat az Egyesült Államokban: akár 200 ezer ukránt is deportálhatnak

2025. november 24. 09:39

Szigorodnak a bevándorlási szabályok.

2025. november 24. 09:39
null

Körülbelül 200 ezer, az Egyesült Államokban tartózkodó ukrán veszítheti el tartózkodási engedélyét – számolt be a Reuters amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva. A hírügynökség emlékeztetett arra, hogy az ukrán menekültek számára még a Biden-adminisztráció indított humanitárius programot, amely nagyjából 260 ezer embernek tette lehetővé, hogy – kezdetben – két évre belépjenek az országba.

Donald Trump az év elején azonban befagyasztotta a programot, ennek értelmében leállt az új kérelmek elfogadása, valamint a korábbi kérelmek meghosszabbítása is. 

Májusban viszont a meghosszabbítási kérelmek feldolgozása újraindult. Ennek ellenére annak, akinek lejár a tartózkodási engedélye, őrizetbe vehetik a hatóságok.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Az ukrán menekültek helyzete az Európai Unióban is egyre nehezebb.

Az elmúlt hónapban az Európai Bizottság bejelentette, hogy nem hosszabbítják meg az ideiglenes védelmi rendszert 2027 után.

Eközben Németországban és Lengyelországban is fogy a türelem az ukrán menekültekkel szemben, miután idén ősszel tömegesen menekültek el a hadköteles ukrán férfiak a kényszersorozás elől. Az adatok szerint néhány hónap leforgása alatt több mint százezer ukrán hagyta el ezeket az országokat, ami komoly elégedetlenséget váltott ki a befogadó országok állampolgárai körében.

Ahogy korábban írtunk róla, Kijev örömmel fogadja , hogy Trump kitoloncolja az ukránokat az Egyesült Államokból. Volodimir Zelenszkij egyik magas rangú tanácsadója a The Washington Postnak nyilatkozva üdvözölte, hogy az Egyesült Államok ukrán állampolgárok tömeges kitoloncolására készül. Hazatérésük után sokukat azonnal besorozzák a hadseregbe a tervek szerint. „Az Egyesült Államok annyi embert deportálhat, amennyit csak akar – jó hasznukat vesszük” – mondta a névtelenséget kérő elnöki tanácsadó.

Nyitókép forrása: Angela Weiss / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2025. november 24. 12:32
NEM "deportálják"az amerikaiak az ukránokat , csupán ha lejárt a tartózködási engdélyük egyszerűen hazaküldik őket, ha a háborús állapotok megszűnnek Ukrajnában. A "deportálás" latin eredetű szó és száműzést, idegenbe hurcolást jelent. Használtuk jól ismert tragikus történelmi eseményre a deportálás szót.
Válasz erre
1
0
jandor
2025. november 24. 12:20
lesz ječnki fegyver, lesz ukrán katona
Válasz erre
0
0
egyszeri
2025. november 24. 12:10
"Kijev örömmel fogadja , hogy Trump kitoloncolja az ukránokat az Egyesült Államokból." Miért is? Azokat nem biztos, hogy Ukrajnába küldik. De még ha oda is akkor se örülhetnek felhőtlenül nekik, mert azok közül nagyon kevés lenne hadra fogható és az ellátásuk csak hátrányára lenne Ukrajnának. De lehet hogy ők lennének a kovász ami megkeleszti az ukrán kovászt egy új majdannal.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. november 24. 11:11
Nem lennék az oroszok helyében. Most harapófogóba kerülnek. Amerikából-Alaszkából nekik megy amerika által felfegyverzett ukrán 260 ezres sereg. Hamburgert csinálnak a Kamcsatkán tengerbe ugráló orosz katonákból.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!