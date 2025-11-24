Itt van minden, amit tudunk Trump 28 pontos béketervéről
Melyek a legfontosabb pontok, mit mondott rá Putyin, hogyan reagált Zelenszkij, meddig dönthet az ukrán elnök, és mi a magyar miniszterelnök álláspontja?
Végső soron a katonai helyzet fog dönteni.
„Tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk arról, mennyire végső ajánlat a 28-pont. Nem az. Ezek a pontok kontúrok, rengeteg bennük a hatástalanítandó akna. Most hallani olyat, hogy a Jermak és Rubio közti tárgyalás jól sikerült. Remek, tudjuk a részleteket?
Nem.
Európai pontok ... nos, ezeket meg miért fontolná egyáltalán meg Moszkva?
Végső soron a katonai helyzet fog dönteni meg az, hogy vannak-e valós büntető kártyák még az oroszokkal szemben, vagy csak a »jutalom« marad érvként.
Az utóbbit nem tudom, a katonai helyzet szerintem visszafordíthatatlan, csak az a kérdés, Ukrajna mennyire tudja lassítani az oroszokat. Ez már nem csiga-offenzíva, Zaporizsje városa akár pár hónapon belül veszélybe kerülhet. Éveken át egy fals képet néztünk (szó szerint) a háborúról. A drónok – ellentétben a tüzérséggel vagy a légibombákkal – kamerán rögzítik találataikat, ami hajlamos felnagyítani a harctéri jelentőségüket. Ezt a narratív előnyt különösen Ukrajna használta ki hatékonyan, amely a nyugati médiában élvezett kommunikációs fölény révén képes volt a drónháborút a modern technológiai ellenállás szimbólumaként bemutatni. Ez ugyanakkor a háború nyugati értelmezését is torzította: a látványos drónfelvételek és a vizuális sikerpropaganda sok esetben háttérbe szorították a hadműveleti realitásokat – különösen a tüzérség, a logisztika és az élőerő meghatározó szerepét a frontvonalon. Ráadásul mára az oroszok a drónok terén is beérték, sőt felülmúlták az ukránokat.
Nézzék meg az Oryx adatsorait. A háború első szakaszában közel 4 szeres volt az orosz eszközveszteség. Most már csak valamivel több mint duplája. 23413 vs 10523. És a drónok miatt – amit fent írtam, ez a szám is alighanem az ukránoknak kedvező, a valóság rosszabb, mert ugye miről lesz fénykép,
Ma már nagyon kevés előny van az ukránok oldalán, és nagyon sok az oroszokén.
Mivel végső soron a katonai helyzet dönt, a nyugati közvéleménynek/politikának el kell majd előbb utóbb fogadnia, hogy a feltételek nagyobbik felét a fronton erősebb, azaz Oroszország fogja diktálni. De nem mindent. A 28 pont sem kapituláció, attól messze van. Lehet persze rosszabb is, jobb is a vége, de a nagy képen nem változtat: Oroszország részleges győzelmet arat, amnesztiát kap, és a világ nagyobbik fele számára egyébként győztesnek fog tűnni. És ezt a békát le kell majd nyelnie az európai elitnek, miközben a gyűlölt Trump lesz a béketeremtő, egyébként meg mossa kezeit.”
Nyitókép forrása: Oleksandr GIMANOV / AFP
