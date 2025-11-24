Európai pontok ... nos, ezeket meg miért fontolná egyáltalán meg Moszkva?

Végső soron a katonai helyzet fog dönteni meg az, hogy vannak-e valós büntető kártyák még az oroszokkal szemben, vagy csak a »jutalom« marad érvként.

Az utóbbit nem tudom, a katonai helyzet szerintem visszafordíthatatlan, csak az a kérdés, Ukrajna mennyire tudja lassítani az oroszokat. Ez már nem csiga-offenzíva, Zaporizsje városa akár pár hónapon belül veszélybe kerülhet. Éveken át egy fals képet néztünk (szó szerint) a háborúról. A drónok – ellentétben a tüzérséggel vagy a légibombákkal – kamerán rögzítik találataikat, ami hajlamos felnagyítani a harctéri jelentőségüket. Ezt a narratív előnyt különösen Ukrajna használta ki hatékonyan, amely a nyugati médiában élvezett kommunikációs fölény révén képes volt a drónháborút a modern technológiai ellenállás szimbólumaként bemutatni. Ez ugyanakkor a háború nyugati értelmezését is torzította: a látványos drónfelvételek és a vizuális sikerpropaganda sok esetben háttérbe szorították a hadműveleti realitásokat – különösen a tüzérség, a logisztika és az élőerő meghatározó szerepét a frontvonalon. Ráadásul mára az oroszok a drónok terén is beérték, sőt felülmúlták az ukránokat.