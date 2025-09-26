Ft
alkotmánymódosítás Robert Fico Amnesty International alkotmány Szlovákia

Magyar mintára írta át az alkotmányát Szlovákia

2025. szeptember 26. 15:56

Egy nagyon fontos alapkérdést tisztáztak. A liberális emberjogi szervezetek máris tiltakoznak az új alkotmány ellen.

2025. szeptember 26. 15:56
null

A szlovák parlament pénteken elfogadta az alkotmánymódosítást, amely szerint hivatalosan csak két nem létezik: férfi és nő. Az új rendelkezés korlátozza az azonos nemű párok örökbefogadási jogát, valamint tiltja a béranyaság intézményét. A Politico cikkében „megosztó lépésnek” nevezte a módosítást, és felhívta a figyelmet arra, hogy több jogvédő szervezet – köztük az Amnesty International és a Velencei Bizottság – már aggodalmát fejezte ki.

alkotmány
A Politico szerint Robert Fico megválasztása óta Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből játszik, az alkotmánymódosítás is ennek a tervnek a része / Forrás: MTI

Szerintük Szlovákia uniós érdeket sért

A szervezetek elsősorban azt a passzust kifogásolják, amely kimondja, hogy „kulturális és etikai kérdésekben” a szlovák nemzet érdekei megelőzik az uniós érdekeket.

Az alapvető értékekkel kapcsolatos kérdésekben a nemzeti jognak elsőbbséget kell élveznie a Szlovák Köztársaságot kötelező nemzetközi megállapodásokkal szemben. Ezt diktálja a józan ész” 

– jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az Amnesty International közleményében „Szlovákia sötét napjának” nevezte az alkotmánymódosítás elfogadásának dátumát.

A Politico megemlítette, hogy Robert Fico megválasztása óta Szlovákia a magyar kormány „illiberális forgatókönyvét követi”. Korábban a magyar parlament is elfogadott egy alkotmánymódosítást, amely többek között azt is tartalmazta, hogy az ember vagy férfi vagy nő. 

A módosítást szűk többséggel fogadta el a parlament: a kormánykoalíció képviselőin kívül 13 ellenzéki képviselő is támogatta, főként a konzervatív kereszténydemokraták és a konzervatív-populista Szlovák Mozgalom soraiból.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

valaki-954
2025. szeptember 26. 17:12
Az új szlovák alkotmány sérti az eredeti, embert átalakító Mengele-projekt kiteljesítését szolgáló LMBTQ mozgalom érdekeit. Ezért támadja a brüsszeli náci EU adminisztráció.
red-bullshit
2025. szeptember 26. 17:02
Picit, árnyaltabb. Vagy férfi vagy nő. Vagy korcs.
kovsa2
2025. szeptember 26. 16:51
"hogy „kulturális és etikai kérdésekben” a szlovák nemzet érdekei megelőzik az uniós érdekeket." Ezt még mindig nem értem, hogy egy gazdasági szövetség, hogyan írhatná felül bármely tagország alkotmányát, alaptörvényét. Számomra ez teljesen egyértelmű. >Minden állam alaptörvénye magasabb rendű jogforrás, mint a szövetség egymással való együttműködését szabályozó egyezmények.< Mert ezek nem is lehetnek "törvények". Egy-egy állam parlamentjei alkotnak törvényeket. Egy szövetség egyezményekkel rendezi az államközi vitás ügyeket. Szerintem.
Bigbeeeee
2025. szeptember 26. 16:44
Ha az Amnesty International és a Velencei Bizottság az aggodalmát fejezte ki, a szlovák kormány helyes úton jár!
