Magyar mintára írta át az alkotmányát Szlovákia

A szlovák parlament pénteken elfogadta az alkotmánymódosítást, amely szerint hivatalosan csak két nem létezik: férfi és nő. Az új rendelkezés korlátozza az azonos nemű párok örökbefogadási jogát, valamint tiltja a béranyaság intézményét. A Politico cikkében „megosztó lépésnek” nevezte a módosítást, és felhívta a figyelmet arra, hogy több jogvédő szervezet – köztük az Amnesty International és a Velencei Bizottság – már aggodalmát fejezte ki.

A Politico szerint Robert Fico megválasztása óta Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből játszik, az alkotmánymódosítás is ennek a tervnek a része / Forrás: MTI

Szerintük Szlovákia uniós érdeket sért

A szervezetek elsősorban azt a passzust kifogásolják, amely kimondja, hogy „kulturális és etikai kérdésekben” a szlovák nemzet érdekei megelőzik az uniós érdekeket.