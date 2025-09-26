Magyar mintára írta át az alkotmányát Szlovákia

Benyújtották az Alaptörvény újabb módosítását – mutatjuk a részleteket
A kormány szerint az Alaptörvény legújabb módosítása a család és a nemzeti identitás védelmét szolgálja.
Egy nagyon fontos alapkérdést tisztáztak. A liberális emberjogi szervezetek máris tiltakoznak az új alkotmány ellen.
A szlovák parlament pénteken elfogadta az alkotmánymódosítást, amely szerint hivatalosan csak két nem létezik: férfi és nő. Az új rendelkezés korlátozza az azonos nemű párok örökbefogadási jogát, valamint tiltja a béranyaság intézményét. A Politico cikkében „megosztó lépésnek” nevezte a módosítást, és felhívta a figyelmet arra, hogy több jogvédő szervezet – köztük az Amnesty International és a Velencei Bizottság – már aggodalmát fejezte ki.
A szervezetek elsősorban azt a passzust kifogásolják, amely kimondja, hogy „kulturális és etikai kérdésekben” a szlovák nemzet érdekei megelőzik az uniós érdekeket.
Az alapvető értékekkel kapcsolatos kérdésekben a nemzeti jognak elsőbbséget kell élveznie a Szlovák Köztársaságot kötelező nemzetközi megállapodásokkal szemben. Ezt diktálja a józan ész”
– jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján.
Az Amnesty International közleményében „Szlovákia sötét napjának” nevezte az alkotmánymódosítás elfogadásának dátumát.
A Politico megemlítette, hogy Robert Fico megválasztása óta Szlovákia a magyar kormány „illiberális forgatókönyvét követi”. Korábban a magyar parlament is elfogadott egy alkotmánymódosítást, amely többek között azt is tartalmazta, hogy az ember vagy férfi vagy nő.
A módosítást szűk többséggel fogadta el a parlament: a kormánykoalíció képviselőin kívül 13 ellenzéki képviselő is támogatta, főként a konzervatív kereszténydemokraták és a konzervatív-populista Szlovák Mozgalom soraiból.
