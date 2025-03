Ismét újságírót fenyegetett meg Magyar Péter (VIDEÓ)

Ezúttal az európai parlamenti sajtótájékoztatóján fenyegette meg Magyar Péter a közmédia újságíróját. A Tisza Párt elnöke azzal esett neki a riporternőnek, hogy az elkövetkezendő években kivizsgálják a fizetését és lakhatásának körülményeit. Az esetről felvétel is készült, amelyet a Hír Tv be is mutatott.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint

nem meglepő Magyar Péter viselkedése, hiszen nála ez a szokásos ügymenet.

„Soha nem beszéltem így újságíróval, még azzal sem, akiről azt érezhettük, hogy tiszteletlenül viselkedik velünk. Nem szoktam így beszélni emberekkel sem akkor, amikor megy a kamera, sem akkor, amikor ki van kapcsolva. És ezt valamennyi képviselőtársam nevében mondom” – reagált Magyar Péter viselkedésére Dömötör Csaba.

Ez már a sokadik alkalom, hogy Magyar Péter jobboldali újságírókat fenyeget. Egy tavaly őszi rendezvényen azt mondta,

innen is javaslom a propagandistáknak, hogy legkésőbb 2026 márciusában kezdjék el nézegetni az álláshirdetéseket, és a helyükben az utóbbi pár évet kitörölném az önéletrajzomból, és inkább azt mondanám, hogy családi okokból otthon tartózkodtak, vagy nem tudom.

A Tisza Párt elnöke egy kiszivárgott hangfelvételen pedig arról beszélt, hogy

a számára nem kívánatos sajtó munkatársait belöki a Dunába.

Magyar Péter ráadásul annak ellenére fenyegeti az újságírókat a fizetésük vagy a lakhatásuk vizsgálatával, hogy számos magyarázatra szoruló ügyében sem tudják kétséget kizáróan kivizsgálni a hatóságok, érintett-e a Tisza Párt elnöke, mert az Európai Parlament képviselőjeként mentelmi jog védi, amiről nem mond le. Így a mai napig nem tisztázta Magyar Péter mások mellett a telefonlopási ügyét, a Diákhitel Központ vezetőjeként kötött kétes szerződéseket, vagy a bennfentes kereskedelemmel hírbe hozott ügyleteit.