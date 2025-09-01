Schiffer András azokról, akiket Magyar Péter bebörtönözne: „Ezt hívják úgy, hogy sajtószabadság”

A nehezen értelmezhető, pártállami időket idéző kijelentésre többek között most Schiffer András is reagált. „Ha egy párt második embere adópolitikai elképzelésekről beszél (vagy éppen azt mondja, hogy arról hallgatni kell, továbbá választást kell nyerni és utána mindent lehet), a sajtó utána tárgyilagosan/elfogultan, barátian/ellenségesen, bután/hozzáértően, felületesen/sokoldalúan elkezdi elemezgetni a hallottakat és akár arra is juthat, hogy mindennek az ellenkezője igaz, meg arra is, hogy a hallottakat a párt álláspontjának kell tekinteni. Ezt hívják úgy, hogy sajtószabadság.”

Hozzáteszi:

„Ezért lehetett büntetlenül állítani az első szabadon választott kormányról, hogy abban mindenki megvásárolható,

csak tudni kell az árfolyamát. Ezért tudósíthatnak végre szabadon sajtószervek sajtótájékoztatókról. Ezért lehetett szabadon állítani a jegybankelnökről, hogy lop és NER-lovagokról, hogy azok korruptak.

Ezért nevezheti egyik közszereplő a másikat fasisztának.

Ezért lehet a nyomába eredni az akkugyáraknak, Hatvanpusztának. Ezért kérdőjelezheti meg bárki akár Orbán Győző, akár Magyar Péter szavait.

Ezért nem kockáztatja a szabadságát az a politikus sem, aki internetblokkolóról fantáziál, aki megíratja a sajtójával, hogy a szír diktátor Budapestre menekült,

aki azt állítja, hogy sajtópereket nyert olyan orgánummal szemben, amelyiket eddig be sem perelt.”