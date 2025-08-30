„2025 augusztus 30. A nap, amikortól muszáj beállnom azok közé, akik szerint Magyar Péter teljesen megbolondult.

Ma tényleg összeomlott az amúgy is ideggyenge pojáca, ugyanis imént közzétett egy posztot, amiben börtönnel fenyegeti meg a neki nem tetsző újságírókat. Így fogalmaz: »a leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít«.

A bűncselekményért pedig börtön jár.

Hogy mi is a bűnük a sajtótermékeknek?

Hát az, hogy leírták a Tisza második emberének, Tarr Zoltánnak a saját szavait, melyekkel adóemelést helyez kilátásba hatalomra kerülésük esetén,

és megkéri ugyanott a zártkörű hallgatóságát, hogy erről a választásokig ne beszéljenek. »Választást kell nyerni, és utána mindent lehet« – teszi hozzá.

Szóval erről merészeltek tudósítani a sajtótermékek, erre ez a hülye bohóc megfenyegeti az újságírókat. Tavasszal már azt is belengette nekik, hogy elveszi a lakásukat, amiben a családjaikkal élnek.

Na, akkor várjuk a kommunizmusból itt ragadt MÚOSZ felháborodását, a libsi szerkesztőségek nyílt leveleit, a nagypofájú balos influenszerek tartalmait! De Ursula von der Leyent is érdemes megkérdezni, mit gondol.

Amúgy meg ha nem tetszik őfelségének egy cikk, akkor nyugodtan mehet most is a sajtópereket tárgyaló fővárosi bírókhoz, azok elég egyoldalúan balra szoktak ítélni, oda jobboldaliként nem érdemes kerülni, mert nem igazságot szolgáltatnak, hanem kettős mércét, ezt mindenki tudja.

Szóval Magyar Péter végleg megzuhant.

És gondolom, amikor már mind lámpavason meg börtönben lesznek a renitens újságírók és a Tisza politikai ellenfelei a családtagjaikkal együtt, akkor Tarr Zoltán megkezdi a »Megbékélés Programját« és beköszönt a szeretetország.

Bukni fogtok, ti hamis gazemberek!”

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

