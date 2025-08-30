Ft
kormány Tarr Zoltánnak bűncselekmény Tisza

A sajtótermékek bűne, hogy leírták a Tisza második emberének, Tarr Zoltánnak a saját szavait

2025. augusztus 30. 13:52

Magyar Péter végleg megzuhant.

2025. augusztus 30. 13:52
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„2025 augusztus 30. A nap, amikortól muszáj beállnom azok közé, akik szerint Magyar Péter teljesen megbolondult.

Ma tényleg összeomlott az amúgy is ideggyenge pojáca, ugyanis imént közzétett egy posztot, amiben börtönnel fenyegeti meg a neki nem tetsző újságírókat. Így fogalmaz: »a leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít«. 

A bűncselekményért pedig börtön jár.

Hogy mi is a bűnük a sajtótermékeknek? 

Hát az, hogy leírták a Tisza második emberének, Tarr Zoltánnak a saját szavait, melyekkel adóemelést helyez kilátásba hatalomra kerülésük esetén,

 és megkéri ugyanott a zártkörű hallgatóságát, hogy erről a választásokig ne beszéljenek. »Választást kell nyerni, és utána mindent lehet« – teszi hozzá.

Szóval erről merészeltek tudósítani a sajtótermékek, erre ez a hülye bohóc megfenyegeti az újságírókat. Tavasszal már azt is belengette nekik, hogy elveszi a lakásukat, amiben a családjaikkal élnek.

Na, akkor várjuk a kommunizmusból itt ragadt MÚOSZ felháborodását, a libsi szerkesztőségek nyílt leveleit, a nagypofájú balos influenszerek tartalmait! De Ursula von der Leyent is érdemes megkérdezni, mit gondol. 

Amúgy meg ha nem tetszik őfelségének egy cikk, akkor nyugodtan mehet most is a sajtópereket tárgyaló fővárosi bírókhoz, azok elég egyoldalúan balra szoktak ítélni, oda jobboldaliként nem érdemes kerülni, mert nem igazságot szolgáltatnak, hanem kettős mércét, ezt mindenki tudja. 

Szóval Magyar Péter végleg megzuhant.

És gondolom, amikor már mind lámpavason meg börtönben lesznek a renitens újságírók és a Tisza politikai ellenfelei a családtagjaikkal együtt, akkor Tarr Zoltán megkezdi a »Megbékélés Programját« és beköszönt a szeretetország.

Bukni fogtok, ti hamis gazemberek!”

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

Összesen 4 komment

Emzeperix
2025. augusztus 30. 14:40
A tisza most bizonyíthatna. Itt az első igazi lehetősége. Ilyen mondatok után ki kéne rúgniuk Tarrt, azt mondva, hogy ez vállalhatatlan és ők sosem csinálnának ilyet és a megtisztulást magukkal kezdik. Meg fog ez történni?
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. augusztus 30. 14:12 Szerkesztve
"Amúgy meg ha nem tetszik őfelségének egy cikk, akkor nyugodtan mehet most is a sajtópereket tárgyaló fővárosi bírókhoz, azok elég egyoldalúan balra szoktak ítélni, oda jobboldaliként nem érdemes kerülni, mert nem igazságot szolgáltatnak, hanem kettős mércét, ezt mindenki tudja." MIT TESZTEK ELLENE ÉS MIKOR LESZ VÉGRE MÁR R E N D A BÍRÓSÁGAINKON IS??? Mi akadályozza meg, hogy a kettős mércés és a folyamatosan lippsik felé ítélő, "érzékenyített", a törvényeket meghágó ítéleteket meghozó "bírónak" nevezett sejthalmazokat kipucoljátok a magyar jogrendszerből?????? Nincs ezeknek főnökük? Nem lehet ezeket számonkérni és kirugni a francba, ha nem végzik a munkájukat normálisan? Ki a munkaadója ezeknek? Nem a magyar állam? AKKOR?????? Ne mérgelj fel, Máté!
Válasz erre
1
0
Sün Balázs
2025. augusztus 30. 14:06
Magyar Péter eddig arról nyivákolt, hogy a köztévé nem ad tájékoztatást az ö csodálatos 80 napos körútjáról. (igaz, hogy minden helyszínről a sameszai mindig elzavarják a köztévé és a normális sajtó munkásait. Rendre meg is alázzák őket. Most végre a jobboldali sajtó közkinccsé tette a Tisza nagyszerű terveit, ettől MP megint kiborult. Ki érti ezt? (ez egy olyan fickó, aki mindentől kiborul. Még a saját testvérének kommunikációs embereit is jól lakapta, hogy ne közvetítsék azt, hogy milyen kevesen vannak a gyűlésén). Magyar Péternek nagyon fáj az igazság! Nekünk meg nagyon fáj Magyar Péter ócska hazugság-cunamija!
Válasz erre
3
0
